Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7c3a0d32-49c8-4627-a805-cd0533b8f9d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A közgyűlésen résztvevő összes klub támogatta, hogy a MÖSZ csatlakozzon az új nemzetközi szövetséghez.","shortLead":"A közgyűlésen résztvevő összes klub támogatta, hogy a MÖSZ csatlakozzon az új nemzetközi szövetséghez.","id":"20250208_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-atlepes-kovacs-istvan-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3a0d32-49c8-4627-a805-cd0533b8f9d2.jpg","index":0,"item":"55621e3c-1deb-4ab3-81af-892cfc074235","keywords":null,"link":"/sport/20250208_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-atlepes-kovacs-istvan-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag","timestamp":"2025. február. 08. 21:35","title":"Átlép a World Boxingba a magyar bokszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0490e7ca-a69a-40ac-85bb-ba941a52bb98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Huszonhat márka hatvanhárom modelljére lehet szavazni a közönségdíj kategóriában.","shortLead":"Huszonhat márka hatvanhárom modelljére lehet szavazni a közönségdíj kategóriában.","id":"20250210_ev-magyar-autoja-2025-barki-szavazhat-kedvencere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0490e7ca-a69a-40ac-85bb-ba941a52bb98.jpg","index":0,"item":"959ee48e-59c5-40a3-8fe5-26c3e0879223","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_ev-magyar-autoja-2025-barki-szavazhat-kedvencere","timestamp":"2025. február. 10. 07:21","title":"Év Magyar Autója 2025: Bárki szavazhat kedvencére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958f69a1-d3b9-44e6-bdd0-ba7ddccb9dc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Menczer Tamás által gyanúba kevert amerikai út végén olyan oklevelet szerzett a Direkt36 újságírója, amelyen Donald Trump aláírása díszeleg.","shortLead":"A Menczer Tamás által gyanúba kevert amerikai út végén olyan oklevelet szerzett a Direkt36 újságírója, amelyen Donald...","id":"20250209_Panyi-Szabolcs-hosszu-posztban-reagalt-miutan-Menczer-Tamas-betamadta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/958f69a1-d3b9-44e6-bdd0-ba7ddccb9dc8.jpg","index":0,"item":"25731f5d-af6d-4efb-b6fc-f60a2c0e96bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Panyi-Szabolcs-hosszu-posztban-reagalt-miutan-Menczer-Tamas-betamadta","timestamp":"2025. február. 09. 08:34","title":"A Direkt36-os Panyi Szabolcs hosszú posztban reagált, miután Menczer arra utalgatott, hogy amerikai kormánybuktató kiképzésen vett részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"G. Fodor Gábor kormányközeli politológus Dull Szabolcs podcastjében arról is beszélt, hogy Menczer Tamás a Fidesz-lélek megnyilvánulása.","shortLead":"G. Fodor Gábor kormányközeli politológus Dull Szabolcs podcastjében arról is beszélt, hogy Menczer Tamás a Fidesz-lélek...","id":"20250209_g-fodor-gabor-dull-szabolcs-majka-magyar-peter-menczer-tamas-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424.jpg","index":0,"item":"4f137dfd-282c-4d5d-9a73-a6f729d2f987","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_g-fodor-gabor-dull-szabolcs-majka-magyar-peter-menczer-tamas-fidesz","timestamp":"2025. február. 09. 13:51","title":"G. Fodor Gábor: Majkából nem lesz szavazat, ahogyan Bödőcs Tiborból sem lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban bunkónak és idiótának nevezte az elnököt, most azonban egészen finoman mondta el, hogy nincs kétségbe esve.","shortLead":"Korábban bunkónak és idiótának nevezte az elnököt, most azonban egészen finoman mondta el, hogy nincs kétségbe esve.","id":"20250208_Robert-De-Niro-probalja-pozitivan-latni-a-dolgokat-kivetelesen-nem-szallt-bele-Trumpba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125.jpg","index":0,"item":"72f65bda-b488-43af-b98f-e2f9e0fea671","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Robert-De-Niro-probalja-pozitivan-latni-a-dolgokat-kivetelesen-nem-szallt-bele-Trumpba","timestamp":"2025. február. 08. 22:33","title":"Robert De Niro próbálja pozitívan látni a dolgokat, kivételesen nem szállt bele Trumpba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba506e79-d43a-408d-bed9-568f8eb8ffc6","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A szélsőjobboldalt kivéve csak vesztesei voltak a kétnapos szavazási huzavonának a német parlament alsóházában. A történtek hatása még nehezen kiszámítható a február 23-ai szövetségi választásra.","shortLead":"A szélsőjobboldalt kivéve csak vesztesei voltak a kétnapos szavazási huzavonának a német parlament alsóházában...","id":"20250209_tabudontes-berlinben-szethuzo-kozep-diadalmas-jobbszel-ket-szavazas-nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba506e79-d43a-408d-bed9-568f8eb8ffc6.jpg","index":0,"item":"21f39ceb-f5c2-4831-a382-8f2eacc2280d","keywords":null,"link":"/360/20250209_tabudontes-berlinben-szethuzo-kozep-diadalmas-jobbszel-ket-szavazas-nemetorszagban","timestamp":"2025. február. 09. 11:00","title":"Már a CDU egységét is megbontotta a kancellárjelölt Merz, aki az AfD-tabu sebezhetőségét teszteli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8af898-9af1-4d3b-aab4-b51a0d97a23b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Korábban azért szabtak ki rá súlyos büntetést, mert ellenzéki fiókok követésével és megosztásával „zavarta a közrendet”.","shortLead":"Korábban azért szabtak ki rá súlyos büntetést, mert ellenzéki fiókok követésével és megosztásával „zavarta a közrendet”.","id":"20250210_szaud-arabia-twitter-borton-elengedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa8af898-9af1-4d3b-aab4-b51a0d97a23b.jpg","index":0,"item":"40a6caa6-71c4-474e-b25f-8f9b461adfc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_szaud-arabia-twitter-borton-elengedtek","timestamp":"2025. február. 10. 15:18","title":"Elengedték a szaúdi hatóságok azt a nőt, akit Twitter-bejegyzések miatt 34 év börtönre ítéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e937cbe-9ac5-47a9-9b3a-2706e5643822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"“Egy befagyott konfliktus több és újabb agresszióhoz fog vezetni ismét és ismét. Ki fog akkor díjakat nyerni és győztesként bevonulni a történelembe? Senki” – fogalmazott az ukrán elnök.","shortLead":"“Egy befagyott konfliktus több és újabb agresszióhoz fog vezetni ismét és ismét. Ki fog akkor díjakat nyerni és...","id":"20250209_Zelenszkij-Trump-beketerv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e937cbe-9ac5-47a9-9b3a-2706e5643822.jpg","index":0,"item":"d407ad59-ab59-4275-b097-1327408041f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Zelenszkij-Trump-beketerv","timestamp":"2025. február. 09. 23:35","title":"Zelenszkij: Trumptól olyan béketerv kell, amely után Putyinnak nincs esélye újra háborúzni ellenünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]