[{"available":true,"c_guid":"515e7698-deb4-4588-98c5-0fa27deea353","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Igaz, a szélsőségesek mindent betiltanának: mindegy, hogy elektromos vagy hagyományos. ","shortLead":"Igaz, a szélsőségesek mindent betiltanának: mindegy, hogy elektromos vagy hagyományos. ","id":"20250224_tobbseg-nem-banja-hagyomanyos-autok-betiltasat-2035","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/515e7698-deb4-4588-98c5-0fa27deea353.jpg","index":0,"item":"3ac5a604-4482-4d4d-84e9-c5509f0851d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_tobbseg-nem-banja-hagyomanyos-autok-betiltasat-2035","timestamp":"2025. február. 24. 14:20","title":"Az európaiak többsége nem bánja a hagyományos autók betiltását – de nem feltétlenül 2035-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b3f5eb-a1dc-411d-b4ba-199548c2ca42","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kis csapóajtó lényegében a szabadalom, amelyen keresztül az oltóanyag bejuthat az akkuházba.","shortLead":"Egy kis csapóajtó lényegében a szabadalom, amelyen keresztül az oltóanyag bejuthat az akkuházba.","id":"20250224_Erdekes-otlettel-gyorsitana-az-elektromosauto-tuzek-oltasat-a-Renault","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b3f5eb-a1dc-411d-b4ba-199548c2ca42.jpg","index":0,"item":"242230a8-11ab-47d5-8793-7aac09acfd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Erdekes-otlettel-gyorsitana-az-elektromosauto-tuzek-oltasat-a-Renault","timestamp":"2025. február. 24. 08:58","title":"Érdekes ötlettel gyorsítaná az elektromosautó-tüzek oltását a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61cced61-cf2f-494a-b86b-80866546db30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"80 ezer autótulajdonosnak kell március 1-ig rendezni a kötelező biztosítás esedékes összegét, különben súlyos következményekkel kell számolniuk.","shortLead":"80 ezer autótulajdonosnak kell március 1-ig rendezni a kötelező biztosítás esedékes összegét, különben súlyos...","id":"20250225_kgfb-hatarido-befizetes-fbamsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61cced61-cf2f-494a-b86b-80866546db30.jpg","index":0,"item":"a678c6e9-7647-46a4-84ca-b8a831a1c41b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kgfb-hatarido-befizetes-fbamsz","timestamp":"2025. február. 25. 08:36","title":"Sok pénzt bukhat az az autós, aki most nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","shortLead":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","id":"20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89.jpg","index":0,"item":"ac87ec49-b5df-415d-b889-8239467a72f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","timestamp":"2025. február. 25. 16:13","title":"Bojár Gábor 3,5 millió forintot adott a Kétfarkú Kutyapárt hegyvidéki kampányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten, Székesfehérváron, valamint Újszászon is elgázolt egy embert a vonat. ","shortLead":"Budapesten, Székesfehérváron, valamint Újszászon is elgázolt egy embert a vonat. ","id":"20250224_vonatgazolasok-nem-talaljak-a-serultetvb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"9b858c55-211b-4cfd-be32-a77e01e853f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_vonatgazolasok-nem-talaljak-a-serultetvb","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Nem találják a hétfő reggeli vonatgázolások egyik sérültjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89877153-3652-4228-8edb-74016e5657f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban sikerült megúszni a tragédiát, a sínekről lehúzott autó azonban elütötte a sofőrt és az egyik segítőjét is.","shortLead":"Az utolsó pillanatban sikerült megúszni a tragédiát, a sínekről lehúzott autó azonban elütötte a sofőrt és az egyik...","id":"20250223_Sorompo-vasuti-atjaro-auto-Lengyelorszag-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89877153-3652-4228-8edb-74016e5657f3.jpg","index":0,"item":"e739022d-e3e4-474f-8fe4-6cd24413b516","keywords":null,"link":"/cegauto/20250223_Sorompo-vasuti-atjaro-auto-Lengyelorszag-baleset","timestamp":"2025. február. 23. 16:38","title":"Vasúti átjáróban ragadt egy nő az autójával, majd egészen dermesztő jelenetek következtek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mentők vitték el a helyszínről. ","shortLead":"Mentők vitték el a helyszínről. ","id":"20250225_xix-kerulet-kiugrott-panelhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"c431a768-027b-45b7-ae9b-f83b424db33f","keywords":null,"link":"/elet/20250225_xix-kerulet-kiugrott-panelhazbol","timestamp":"2025. február. 25. 13:17","title":"Kiugrott egy ember egy XIX. kerületi panelházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","shortLead":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","id":"20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453.jpg","index":0,"item":"8cf4f0d9-9725-4641-bfd3-2f10f745e40b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","timestamp":"2025. február. 24. 07:59","title":"Kamu váltó kerül a Kia új villanyautóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]