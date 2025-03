Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a17192d-b0f8-431e-bdec-aa57aabd308b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy Tesla-szalon előtt demonstrálók közé hajtott a férfi, a rendőrök elfogták.","shortLead":"Egy Tesla-szalon előtt demonstrálók közé hajtott a férfi, a rendőrök elfogták.","id":"20250324_elon-musk-donald-trump-florida-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a17192d-b0f8-431e-bdec-aa57aabd308b.jpg","index":0,"item":"9ea08408-155f-4b12-bfae-97aec5eab9ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_elon-musk-donald-trump-florida-autos","timestamp":"2025. március. 24. 15:14","title":"Elon Musk és Donald Trump ellen tiltakozók közé hajtott egy autós Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fa235-cc3e-4213-a996-ac894c4a80a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy a kézigránátdobási kiképzés során lehetetlen megsérülni, ha minden szabályt betartanak a résztvevők.","shortLead":"A biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy a kézigránátdobási kiképzés során lehetetlen megsérülni, ha minden...","id":"20250325_Tarjanyi-Peter-szerint-a-kormanynak-egyelore-nincs-megnyugtato-valasza-arra-hogy-mit-keresett-egy-kezigranat-egy-kormanytisztviselo-kezeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8fa235-cc3e-4213-a996-ac894c4a80a0.jpg","index":0,"item":"20f00ccf-a0f7-4de3-98e0-2636e648951a","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Tarjanyi-Peter-szerint-a-kormanynak-egyelore-nincs-megnyugtato-valasza-arra-hogy-mit-keresett-egy-kezigranat-egy-kormanytisztviselo-kezeben","timestamp":"2025. március. 25. 07:48","title":"Tarjányi Péter szerint a kormánynak egyelőre nincs megnyugtató válasza arra, hogy mit keresett egy kézigránát egy kormánytisztviselő kezében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai szakpszichológus arról, ahogy most a közbeszédben patologizálják, elkülönítik a társadalomtól a melegeket, évtizedekkel korábbi szinteket idézve. Szerinte hatalmas határátlépés, hogy a politika most, a Pride betiltása kapcsán is beleszűrődik a köz értékrendjébe. ","shortLead":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai...","id":"20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710.jpg","index":0,"item":"4f45d55c-3bcd-4108-969c-6fca03e600df","keywords":null,"link":"/360/20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","timestamp":"2025. március. 26. 10:06","title":"„Emberek életével játszunk, ami nem megengedhető egy normális társadalomban” – a Pride betiltásáról egy pszichológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar EP-képviselőket. A szabálysértőtől elvehetik a mandátumát. Ehhez egy 1976-os európai tanácsi határozatot porolt le a Fidesz, és így a Tisza elnökét is „hazahívhatják”, sőt akár Magyar Péter 2026-os választási szereplését is akadályozhatják.","shortLead":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar...","id":"20250325_Magyar-Peter-mandatumvesztes-vagyonnyilatkozat-Europai-Parlament-torvenyjavaslat-Fidesz-jogalap-felreallitas-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384.jpg","index":0,"item":"fecdb9fa-f14d-4147-8c9e-6d77dc8d95d4","keywords":null,"link":"/360/20250325_Magyar-Peter-mandatumvesztes-vagyonnyilatkozat-Europai-Parlament-torvenyjavaslat-Fidesz-jogalap-felreallitas-valasztas","timestamp":"2025. március. 25. 13:38","title":"Ami a „zebragate” mögött van: 49 évet ment vissza az időben a Fidesz, hogy Magyar Péter félreállítására jogalapot találjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33122417-97ba-4a93-abff-5de68e19c74e","c_author":"Földes András","category":"360","description":"A képek őrültek, de a tanulság súlyos: visszafelé is folyhat az idő, és találhatjuk még magunkat a sötét múltban, ha nem figyelünk. Földes András írása egy régi felvonulásról.","shortLead":"A képek őrültek, de a tanulság súlyos: visszafelé is folyhat az idő, és találhatjuk még magunkat a sötét múltban, ha...","id":"20250324_foldes-andras-pride-2002-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33122417-97ba-4a93-abff-5de68e19c74e.jpg","index":0,"item":"63066db5-0cd8-4b4e-8c91-2e2475c9abb0","keywords":null,"link":"/360/20250324_foldes-andras-pride-2002-velemeny","timestamp":"2025. március. 24. 15:00","title":"Ezek nem AI-fotók, tényleg ilyen volt Budapesten a Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c3f90f-0670-4e34-ac9e-c08dc679aa99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péterék feljelentést tettek.","shortLead":"Magyar Péterék feljelentést tettek.","id":"20250324_Reszeg-ferfi-Tisza-nepszavazas-pult-Eger-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c3f90f-0670-4e34-ac9e-c08dc679aa99.jpg","index":0,"item":"941c0392-7779-4c49-a5a3-50ce62ecfaf8","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Reszeg-ferfi-Tisza-nepszavazas-pult-Eger-video-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 14:21","title":"Részeg férfi verte szét a Tisza népszavazásos pultját Egerben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd2cf3a-a1ee-420e-9db8-a380ec17e1c1","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"A török elnök még ha akarta volna, sem tudta volna ennél jobban kiütni a tőzsdét és a lírát. Azzal, hogy támadást indított legnagyobb politikai ellenfele ellen, lényegében a saját munkáját teszi tönkre, hiszen az elmúlt két évben valamennyire sikerült helyrerázni a török gazdaságot és növelni a befektetők bizalmát. Éppen ezért sokan felteszik a kérdést, hogy akkor miért tette. Az szinte biztos, hogy Trump nélkül mindez nem történt volna meg.","shortLead":"A török elnök még ha akarta volna, sem tudta volna ennél jobban kiütni a tőzsdét és a lírát. Azzal, hogy támadást...","id":"20250324_Erdogan-torok-gazdasag-tozsde-lira-osszeomlas-imamoglu-torokorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bd2cf3a-a1ee-420e-9db8-a380ec17e1c1.jpg","index":0,"item":"ce640221-a630-4309-99cd-0efc6c4c12de","keywords":null,"link":"/360/20250324_Erdogan-torok-gazdasag-tozsde-lira-osszeomlas-imamoglu-torokorszag","timestamp":"2025. március. 24. 15:30","title":"Erdogan annyira le akar számolni kihívójával, hogy még a török gazdaságot is hajlandó a tönk szélére sodorni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52074f73-6e8d-4d0f-b08b-617216691b3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt viszont nem tudja megmondani, hogyan tudtak ekkorát bakizni, egyelőre vizsgálják, mi is történt pontosan. ","shortLead":"Azt viszont nem tudja megmondani, hogyan tudtak ekkorát bakizni, egyelőre vizsgálják, mi is történt pontosan. ","id":"20250326_mike-waltz-signal-botrany-felelosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52074f73-6e8d-4d0f-b08b-617216691b3a.jpg","index":0,"item":"6939d7be-995a-41fc-aed2-9821e4df3ea2","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_mike-waltz-signal-botrany-felelosseg","timestamp":"2025. március. 26. 12:20","title":"Mike Waltz vállalja a felelősséget, amiért egy újságírót is bevettek a kormányzati Signal-csoportba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]