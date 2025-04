Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akkora az érdeklődés a ChatGPT újdonságai iránt, hogy alig tud lépést tartani vele az OpenAI. A cég vezetője szerint ez késleltetheti egyes újdonságok megjelenését, és a meglévők működésére is hatással lehet.","shortLead":"Akkora az érdeklődés a ChatGPT újdonságai iránt, hogy alig tud lépést tartani vele az OpenAI. A cég vezetője szerint...","id":"20250402_openai-sam-altman-chatgpt-kepgenerator-kapacitasproblemak-gpu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"2fd7565d-001e-4fcc-b4ff-3a99019eb4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_openai-sam-altman-chatgpt-kepgenerator-kapacitasproblemak-gpu","timestamp":"2025. április. 02. 14:03","title":"Komoly gondokkal küzd az OpenAI, megszólalt Sam Altman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az újonnan megszállt területeket a már izraeli irányítás alatt álló biztonsági zónákhoz csatolhatnák.","shortLead":"Az újonnan megszállt területeket a már izraeli irányítás alatt álló biztonsági zónákhoz csatolhatnák.","id":"20250402_izrael-hadsereg-gaza-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1.jpg","index":0,"item":"88a8c6ac-4c88-4526-843b-8a899f474673","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_izrael-hadsereg-gaza-megszallas","timestamp":"2025. április. 02. 09:32","title":"Izrael a Gázai övezet újabb részeit szállja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9484b36-4f05-4418-be7f-d7d6bc4bbf15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emiatt maradhatott el a március 21-re tervezett évadismertető sajtótájékoztató is.","shortLead":"Emiatt maradhatott el a március 21-re tervezett évadismertető sajtótájékoztató is.","id":"20250401_Vizsgalatot-rendelt-el-a-kultusztarca-az-Operahazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9484b36-4f05-4418-be7f-d7d6bc4bbf15.jpg","index":0,"item":"dc2a8d5e-e0e0-44bf-9ca9-add888e747f1","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Vizsgalatot-rendelt-el-a-kultusztarca-az-Operahazban","timestamp":"2025. április. 01. 08:34","title":"Vizsgálatot rendelt el a kultusztárca az Operaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fc3535-706e-4379-96fb-df42197319c3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bármennyire is kényelmetlen a többi utas számára, a szűk és zsúfolt repülőgépen nem lehet elkerülni a kellemetlen helyzeteket, amik az utaskísérőket is éppúgy megviselik.","shortLead":"Bármennyire is kényelmetlen a többi utas számára, a szűk és zsúfolt repülőgépen nem lehet elkerülni a kellemetlen...","id":"20250401_repulo-utaskisero-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9fc3535-706e-4379-96fb-df42197319c3.jpg","index":0,"item":"00823935-5ad3-4513-9711-ecbad5240608","keywords":null,"link":"/elet/20250401_repulo-utaskisero-halaleset","timestamp":"2025. április. 01. 07:01","title":"Mi történik, ha meghal valaki a repülőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. április. 02. 15:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7f021214-e986-4d0f-90af-8be0070b9cd6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A baleseti statisztika egy dolog, de gyakorlatilag eltörpül egy másik tényező mellett, ha a kerékpározás és az autózás hatásait hasonlítjuk össze. ","shortLead":"A baleseti statisztika egy dolog, de gyakorlatilag eltörpül egy másik tényező mellett, ha a kerékpározás és az autózás...","id":"20250402_biciklizes-hatasa-egeszsegre-kockazata-veszelyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f021214-e986-4d0f-90af-8be0070b9cd6.jpg","index":0,"item":"6fec3dcd-8c11-46d7-96de-9c8fdbee1c32","keywords":null,"link":"/elet/20250402_biciklizes-hatasa-egeszsegre-kockazata-veszelyei","timestamp":"2025. április. 02. 05:01","title":"Veszélyesebb biciklizni, mint autózni? Meg fog lepődni a válaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076069-aabc-4dff-b34b-334deee4ceec","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök tavaly 30 évre emelte a sorkötelesek felső korhatárát.","shortLead":"Az orosz elnök tavaly 30 évre emelte a sorkötelesek felső korhatárát.","id":"20250401_oroszorszag-vlagyimir-putyin-sorkotelesek-behivas-katonai-szolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10076069-aabc-4dff-b34b-334deee4ceec.jpg","index":0,"item":"f6d407b8-ceeb-4c19-9204-0ca4c052cebf","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_oroszorszag-vlagyimir-putyin-sorkotelesek-behivas-katonai-szolgalat","timestamp":"2025. április. 01. 14:39","title":"Putyin elrendelte 160 ezer orosz sorköteles behívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e911564f-4ab8-48fc-a1b4-e3561e309066","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ tovább bombázza azoknak a postafiókját, akik korábban a koronavírus-járványról szóló tájékoztatás miatt adták meg az elérhetőségüket.","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ tovább bombázza azoknak a postafiókját, akik korábban a koronavírus-járványról...","id":"20250402_vakcinainfo-oltasregisztracio-e-mail-ukrajna-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e911564f-4ab8-48fc-a1b4-e3561e309066.jpg","index":0,"item":"22a21341-c1db-4144-b6a6-6ffc17e998ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_vakcinainfo-oltasregisztracio-e-mail-ukrajna-szavazas","timestamp":"2025. április. 02. 12:52","title":"Most az ukrán EU-csatlakozásról szóló szavazást reklámozza a vakcinainfós e-mail-címeken a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]