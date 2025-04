Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr a roncsba szorult.","shortLead":"A sofőr a roncsba szorult.","id":"20250406_Szemelyauto-utkozott-vonattal-Csorognel-potlobuszok-szallitjak-az-utasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"6b1fae41-0322-4bf5-9420-c76a48f69172","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Szemelyauto-utkozott-vonattal-Csorognel-potlobuszok-szallitjak-az-utasokat","timestamp":"2025. április. 06. 14:45","title":"Személyautó ütközött vonattal Csörögnél, pótlóbuszok szállítják az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Budapest Airport és a mianmari junta.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"6e003368-7d4a-4265-833d-766332169d45","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","timestamp":"2025. április. 06. 06:00","title":"Liszt Ferenc és egy katonai diktatúra Dél-Kelet-Ázsiában │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895d0569-5f4f-46b0-947c-b35bca370635","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Feltehetően Vámos Zoltánt fogja Szombathelyen indítani a Fidesz.","shortLead":"Feltehetően Vámos Zoltánt fogja Szombathelyen indítani a Fidesz.","id":"20250407_orban-viktor-hende-csaba-vamos-zoltan-vas-1-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/895d0569-5f4f-46b0-947c-b35bca370635.jpg","index":0,"item":"2f6324ad-2577-4444-a652-fd3d16eca59f","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_orban-viktor-hende-csaba-vamos-zoltan-vas-1-szombathely","timestamp":"2025. április. 07. 07:52","title":"Orbán Viktor lecserélte Hende Csabát, már megvan az utód is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d46b690-c24e-4276-a018-96f4030e9845","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a vámháború, hanem az olajtermelő országok is hozzájárulnak az eséshez.","shortLead":"Nemcsak a vámháború, hanem az olajtermelő országok is hozzájárulnak az eséshez.","id":"20250407_Trump-vamok-olaj-arak-areses-WTI-Brent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d46b690-c24e-4276-a018-96f4030e9845.jpg","index":0,"item":"04dac465-3357-4d89-8bd9-1bf3314e0c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vamok-olaj-arak-areses-WTI-Brent-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 11:13","title":"Durván esnek az olajárak is, négy éve nem láthattunk ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","shortLead":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","id":"20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21.jpg","index":0,"item":"e51e6360-0a50-4a41-bf75-28605aef1de6","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","timestamp":"2025. április. 06. 12:55","title":"Ferenc pápa először lépett hívei elé, mióta kiengedték a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","shortLead":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","id":"20250407_duisburg-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1.jpg","index":0,"item":"cba6b6bc-fcd5-489e-883d-19009a3ce1b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_duisburg-iskola-bombariado","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Szélsőjobbos fenyegető levelek miatt több iskola is zárva maradt hétfőn Duisburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13635df4-cc56-4398-8bbc-335c7d1e3e8c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Érkezik a lehűlés, 17 fok a különbség az ország legmelegebb és leghidegebb pontja között.","shortLead":"Érkezik a lehűlés, 17 fok a különbség az ország legmelegebb és leghidegebb pontja között.","id":"20250405_idojaras-hidegfront-mateszalka-barcs-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13635df4-cc56-4398-8bbc-335c7d1e3e8c.jpg","index":0,"item":"ce59d647-292e-45b7-a6aa-08f27d3f943d","keywords":null,"link":"/elet/20250405_idojaras-hidegfront-mateszalka-barcs-homerseklet","timestamp":"2025. április. 05. 18:14","title":"Igazi április: Mátészalkán már télikabátot kell hordani, Barcson még pólót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3dfcdd-8966-4dcb-98c8-ea54fb97db4b","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Terített asztal és tapsoló tömeg várta Budapesten a hatalom módszerei ellen tiltakozó szerb egyetemisták csoportját, akik kerékpárral mennek egészen Strasbourgig.","shortLead":"Terített asztal és tapsoló tömeg várta Budapesten a hatalom módszerei ellen tiltakozó szerb egyetemisták csoportját...","id":"20250405_Budapestre-erkezett-a-demokraciat-kovetelo-szerb-kerekparos-menet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3dfcdd-8966-4dcb-98c8-ea54fb97db4b.jpg","index":0,"item":"0ea824a8-5b5e-436a-8730-8b4676503c7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Budapestre-erkezett-a-demokraciat-kovetelo-szerb-kerekparos-menet-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 18:01","title":"Győzni fogunk és folytatjuk a harcot - üdvrivalgás közepette érkezett Budapestre a szerb tüntetők kerékpáros menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]