[{"available":true,"c_guid":"9ffedfcb-101b-4734-8e0a-a2620949eb3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A férfi azt állítja, hogy a CIA üldözi őt.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy a CIA üldözi őt.","id":"20250406_joseph-tater-pszichiatria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffedfcb-101b-4734-8e0a-a2620949eb3d.jpg","index":0,"item":"6868cf48-d303-43fe-9bb8-22f877fd7b75","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_joseph-tater-pszichiatria","timestamp":"2025. április. 06. 15:05","title":"Pszichiátriára küldött az orosz bíróság egy amerikai foglyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","shortLead":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","id":"20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be.jpg","index":0,"item":"6650e458-856a-4a61-8156-aac8bab5d6c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","timestamp":"2025. április. 07. 08:05","title":"Tiborczhoz köthető arcfelismerő szoftvert rendelt Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c2b4d-fa56-45f8-b523-7ef7cdfff25e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Elhúzódó folyamat lesz, amíg az MNB tőkehiánya megszűnik – figyelmeztet az ÁSZ, ezzel azt sejtetve, hogy előbb-utóbb adófizetői százmilliárdokat kell erre fordítani. Ez is a Matolcsy-korszak hagyatéka.","shortLead":"Elhúzódó folyamat lesz, amíg az MNB tőkehiánya megszűnik – figyelmeztet az ÁSZ, ezzel azt sejtetve, hogy előbb-utóbb...","id":"20250405_hvg-tokehiany-mnb-matolcsy-veszteseg-koltsegvetes-forintarfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944c2b4d-fa56-45f8-b523-7ef7cdfff25e.jpg","index":0,"item":"3c3a7f0f-cf21-4fe1-b739-0603ca5d55c7","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-tokehiany-mnb-matolcsy-veszteseg-koltsegvetes-forintarfolyam","timestamp":"2025. április. 05. 10:30","title":"Súlyos százmilliárdokba fog még kerülni nekünk Matolcsy MNB-elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","shortLead":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","id":"20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5.jpg","index":0,"item":"38d44133-67c2-48ea-8287-09af1c68c0af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","timestamp":"2025. április. 07. 07:21","title":"Nagyobb tempó mellett is filmet nézhetnek vagy olvashatnak a Mercedes sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067ad830-14ba-44cc-ac1c-9763946e0b0a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tiszás politikus szerint az amerikai kormányzat megerősítette, hogy folytatják Ukrajna támogatását. „Akkor most Orbán barátai háborúpártiak?” – tette fel a kérdést.","shortLead":"A tiszás politikus szerint az amerikai kormányzat megerősítette, hogy folytatják Ukrajna támogatását. „Akkor most Orbán...","id":"20250406_ruszin-szendi-romulusz-usa-nato-magyarorszag-tisza-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/067ad830-14ba-44cc-ac1c-9763946e0b0a.jpg","index":0,"item":"2d27847c-8d75-40c0-8f80-b7c168bb4258","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_ruszin-szendi-romulusz-usa-nato-magyarorszag-tisza-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 06. 18:13","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Az USA-t sem lehet hülyíteni sokáig, az Észak-Atlanti régióban egyedül a magyar tűnik orosz bábkormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint lehetőséget kell teremteni arra, hogy a rendkívül gyorsan terjedő betegség sújtotta gazdálkodók átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után.","shortLead":"A kormány szerint lehetőséget kell teremteni arra, hogy a rendkívül gyorsan terjedő betegség sújtotta gazdálkodók...","id":"20250405_Hiteltorlesztesi-halasztast-kapnak-a-szaj--es-koromfajas-jarvanyban-erintett-gazdak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"8fb55dcb-58c3-46f1-b33a-ebc473b82e5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Hiteltorlesztesi-halasztast-kapnak-a-szaj--es-koromfajas-jarvanyban-erintett-gazdak","timestamp":"2025. április. 05. 09:39","title":"Hiteltörlesztési halasztást kapnak a száj- és körömfájás járványban érintett gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik, a bíróságoktól kezdve, a jövő évi időközi választásokig – nyilatkozta egy olasz lapnak a világhírű politológiaprofesszor.","shortLead":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik...","id":"20250406_Fukuyama-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"30dd2609-be47-4f20-90fa-f78a150b39a8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Fukuyama-lapszemle","timestamp":"2025. április. 06. 09:22","title":"Fukuyama: Nem gondolnám, hogy olyan világban akarnánk élni, amelyet Trump a saját képére formál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület szerint ez is azt igazolja, a hatalom nem tekinti partnernek a bírósági szervezetet.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület szerint ez is azt igazolja, a hatalom nem tekinti partnernek a bírósági szervezetet.","id":"20250406_magyar-biroi-egyesulet-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c.jpg","index":0,"item":"204667f9-4ccb-414a-bda9-1611d06c9893","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_magyar-biroi-egyesulet-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 06. 20:30","title":"Néhány napot kaptak a bírók az őket érintő salátatörvény véleményezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]