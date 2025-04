Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor Budapestről továbbra sem kap jó híreket.","shortLead":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor...","id":"20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c.jpg","index":0,"item":"b0c8e297-6728-4e2a-904e-af272c1a8d7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:10","title":"Nagyon ugrott a reggeli sokk után a Rheinmetall, délután már felfelé húzta a frankfurti tőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f1007c-02aa-4ae5-8ecc-94d919841d94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1 százalékon belüli csökkenéssel zárt a Dow Jones és az S&P 500-as mutatója.","shortLead":"1 százalékon belüli csökkenéssel zárt a Dow Jones és az S&P 500-as mutatója.","id":"20250407_amerikai-tozsde-zaras-trump-vamok-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40f1007c-02aa-4ae5-8ecc-94d919841d94.jpg","index":0,"item":"0e3926d9-f41c-4299-9d1c-ed06b04c05ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_amerikai-tozsde-zaras-trump-vamok-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 22:43","title":"Egész jól megúszták az amerikai tőzsdék a Trump-vámok fekete napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b348ee-d29f-4b05-aa6e-7cee408294a3","c_author":"Feledi Márton","category":"itthon","description":"Elkísértük Győrig a Strasbourgba tartó szerb diáktüntetőket, akiket még a vonat is köszöntött, akikről már most film forog, és akik azt mondják, az ideológiai vitákra még ráérünk, előbb el kellene érni egy politikai minimumot.","shortLead":"Elkísértük Győrig a Strasbourgba tartó szerb diáktüntetőket, akiket még a vonat is köszöntött, akikről már most film...","id":"20250407_szerb-kerekparos-tunteto-egyetemistak-Magyarorszagon-riport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b348ee-d29f-4b05-aa6e-7cee408294a3.jpg","index":0,"item":"a3877b88-ac07-4fa1-9d6e-af5e52e6a1a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_szerb-kerekparos-tunteto-egyetemistak-Magyarorszagon-riport-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 17:33","title":"„Nem jó, ha lopsz, de ha lopsz, akkor is végezd el a kibaszott feladatod!” – a Magyarországon áttekerő szerb diáktüntetőkkel tartottunk mi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő egy héten belül másodszorra rontotta le előrejelzését.","shortLead":"A hitelminősítő egy héten belül másodszorra rontotta le előrejelzését.","id":"20250407_amerikai-recesszio-eselye-Goldman-Sachs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"cd1e73a4-7416-44c5-af86-f9f7db8122d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_amerikai-recesszio-eselye-Goldman-Sachs-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 12:20","title":"Goldman Sachs: már 45 százalék az esélye, hogy recesszióba kerül az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46087c1a-38f4-41fd-8371-6c5f87548084","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A bécsi zeneakadémia karmesterprofesszora, a milanói Scala ünnepelt dirigense, a kölni operaház főigazgatója, a Kolumbiából elszármazott Andrés Orozco-Estrada vezényli négy koncerten a Budapesti Fesztiválzenekart.","shortLead":"A bécsi zeneakadémia karmesterprofesszora, a milanói Scala ünnepelt dirigense, a kölni operaház főigazgatója...","id":"20250408_Andres-Orozco-Estrada-Budapesti-Fesztivalzenekar-Mario-Castelnuovo-Tedesco-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46087c1a-38f4-41fd-8371-6c5f87548084.jpg","index":0,"item":"04824647-b44a-418a-8c9c-4116accbe73b","keywords":null,"link":"/360/20250408_Andres-Orozco-Estrada-Budapesti-Fesztivalzenekar-Mario-Castelnuovo-Tedesco-Mupa","timestamp":"2025. április. 08. 14:43","title":"Világsztár spanyol hegedűművésztől hallhatunk különleges virtuozitást igénylő művet a Müpában és Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MNB óvatosabb a kormánynál, zsarolás helyett ingyenes alapszámláról és jobb ügyfél-tájékoztatásról állapodott meg a bankszövetséggel.","shortLead":"Az MNB óvatosabb a kormánynál, zsarolás helyett ingyenes alapszámláról és jobb ügyfél-tájékoztatásról állapodott meg...","id":"20250408_Ot-lepes-mnb-Varga-Mihaly-bankok-bankszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"1066fc87-b49a-4cfe-93a4-f8e7170e797f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Ot-lepes-mnb-Varga-Mihaly-bankok-bankszovetseg","timestamp":"2025. április. 08. 14:35","title":"Öt lépésről egyezett meg Varga Mihály a bankok vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","shortLead":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","id":"20250408_opus-jelentes-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3.jpg","index":0,"item":"9d8dd64a-16a7-42fb-815f-ae3ef5f2c289","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_opus-jelentes-osztalek","timestamp":"2025. április. 08. 08:09","title":"Megduplázza az osztalékot Mészáros Lőrinc Opusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf137868-ce17-4c72-8027-3726107753c3","c_author":"Balla István - Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mi ez a nagy visszavonulási hullám? Egyre több popsztár vonul el pihenni a sikerei csúcsán, de nemcsak zenészek, művészek érzik, hogy szükségük van egy kis szünetre, hanem „civilek” is. Kiégés, kapunyitási pánik, az alkotói nyugalom keresése – mi állhat a háttérben? Miért extra gyorsak manapság a sztárkarrierek, és miért egészen más ma híresnek lenni, mint valaha? Mit tanulhatnak a zenészek példájából a rajongók?","shortLead":"Mi ez a nagy visszavonulási hullám? Egyre több popsztár vonul el pihenni a sikerei csúcsán, de nemcsak zenészek...","id":"20250407_Azahriah-Krubi-visszavonulas-Z-generacio-faradtsag-sabbatical","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf137868-ce17-4c72-8027-3726107753c3.jpg","index":0,"item":"aa834447-c520-4b18-bd8a-68e81ea51e0a","keywords":null,"link":"/360/20250407_Azahriah-Krubi-visszavonulas-Z-generacio-faradtsag-sabbatical","timestamp":"2025. április. 07. 19:35","title":"Azahriah, Krúbi és a többiek – „onnantól kezdve, hogy egy zenész befut, el kell mennie terápiára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]