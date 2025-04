Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","shortLead":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","id":"20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff.jpg","index":0,"item":"d898a5ca-ec53-43a8-ac64-677a5a77d946","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","timestamp":"2025. április. 08. 08:44","title":"Kinyírják a kínai Mustang- és Corvette-eladásokat a rekordvámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sam Altman OpenAI-vezérigazgató is alapító abban a vállalatban, amit most állítólag maga a ChatGPT fejlesztője vásárolna fel. A cég MI-kütyük fejlesztésében utazik, és alapító tag még az Apple egyik korábbi kulcsembere is.","shortLead":"Sam Altman OpenAI-vezérigazgató is alapító abban a vállalatban, amit most állítólag maga a ChatGPT fejlesztője...","id":"20250408_jony-ive-sam-altman-io-products-kijelzo-nelkuli-eszkoz-fejlesztes-openai-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c.jpg","index":0,"item":"3d7dcd63-92f7-4718-94c5-d9c665ae0263","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_jony-ive-sam-altman-io-products-kijelzo-nelkuli-eszkoz-fejlesztes-openai-felvasarlas","timestamp":"2025. április. 08. 09:03","title":"Képernyő nélküli telefonon dolgozhat az Apple korábbi sztártervezője, az OpenAI venné meg a fejlesztőcéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb83165-ac49-4f22-90d2-895b7d260ed2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az RTL Híradó szerint az Uzsoki Utcai Kórházban fizetős úton hamarabb kaphatnak ellátást a betegek, mint az állami várólistákon. A párhuzamos rendszer a Térítéses Betegellátó Osztályon működik, ahol a szolgáltatások díját nem közvetlenül a kórház, hanem magáncégek szedik be.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint az Uzsoki Utcai Kórházban fizetős úton hamarabb kaphatnak ellátást a betegek, mint az állami...","id":"20250408_RTL-Penzert-elobb-juthatnak-ellatashoz-a-betegek-az-Uzsoki-Korhazban-parhuzamos-varolistak-lehetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cb83165-ac49-4f22-90d2-895b7d260ed2.jpg","index":0,"item":"82171525-d266-47b6-bf86-03bd14e5230e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_RTL-Penzert-elobb-juthatnak-ellatashoz-a-betegek-az-Uzsoki-Korhazban-parhuzamos-varolistak-lehetnek","timestamp":"2025. április. 08. 21:07","title":"RTL: Pénzért előbb juthatnak ellátáshoz a betegek az Uzsoki Kórházban – párhuzamos várólisták lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc431b8-4226-4ff0-b356-60c44cfb2ce1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bridgestone megvillantotta a tervét, hogy milyen abroncsokkal szerelné fel a jövőben a Holdra tartó autót. A szerkezetnek több ezer kilométert kell hiba nélkül megtennie az égitesten.","shortLead":"A Bridgestone megvillantotta a tervét, hogy milyen abroncsokkal szerelné fel a jövőben a Holdra tartó autót...","id":"20250408_holdjaro-kerek-abroncs-bridgestone-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edc431b8-4226-4ff0-b356-60c44cfb2ce1.jpg","index":0,"item":"3d111631-fe71-4615-ad2d-d867d2b16f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_holdjaro-kerek-abroncs-bridgestone-terv","timestamp":"2025. április. 08. 14:03","title":"Speciális abroncsokat kaphat az új holdjáró, nem gumiból készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az AP újságíróit azért minősítették nem kívánatosnak az amerikai elnök hivatalában, mert nem voltak hajlandók Amerikai-öbölként hivatkozni a Mexikói-öbölre.","shortLead":"Az AP újságíróit azért minősítették nem kívánatosnak az amerikai elnök hivatalában, mert nem voltak hajlandók...","id":"20250409_ap-birosag-trump-kitiltas-alkotmany-mexikoi-obol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"36fae89e-938e-49fa-ab46-32444b914b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_ap-birosag-trump-kitiltas-alkotmany-mexikoi-obol","timestamp":"2025. április. 09. 08:46","title":"A bíróság szerint még Donald Trump sem tilthatja ki a neki nem tetsző újságírókat a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egyiptomi csatár két évvel hosszabbítana az angol éllovassal.","shortLead":"Az egyiptomi csatár két évvel hosszabbítana az angol éllovassal.","id":"20250408_labdarugas-liverpool-mohamed-szalah-szaudi-ajanlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50.jpg","index":0,"item":"eb0c5fb6-6658-4312-8e8d-ea999b5dfc89","keywords":null,"link":"/sport/20250408_labdarugas-liverpool-mohamed-szalah-szaudi-ajanlat","timestamp":"2025. április. 08. 13:52","title":"Csillagászati fizetésre mondott nemet Szalah, aki maradna a Liverpoolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós szerint a nagy nyomás miatt szakadt ki Hajósból a bocsánatkérő szerenád.","shortLead":"A rádiós szerint a nagy nyomás miatt szakadt ki Hajósból a bocsánatkérő szerenád.","id":"20250408_Igy-reagalt-Bochkor-Gabor-arra-hogy-Hajos-Andras-dalban-kert-bocsanatot-Balazs-Klaritol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737.jpg","index":0,"item":"15e092f1-6fa2-408d-b847-0c2fc26edded","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Igy-reagalt-Bochkor-Gabor-arra-hogy-Hajos-Andras-dalban-kert-bocsanatot-Balazs-Klaritol","timestamp":"2025. április. 08. 08:55","title":"Így reagált Bochkor Gábor arra, hogy Hajós András dalban kért bocsánatot Balázs Kláritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d688d91a-b93e-4f8c-a455-804cb53e6fa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vannak olyanok ételek és italok, amik segíthetnek abban, hogy jól aludjuk éjszaka, és akadnak olyanok is, amik kifejezetten hátráltatnak ebben. ","shortLead":"Vannak olyanok ételek és italok, amik segíthetnek abban, hogy jól aludjuk éjszaka, és akadnak olyanok is, amik...","id":"20250208_alvas-etel-ital","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d688d91a-b93e-4f8c-a455-804cb53e6fa9.jpg","index":0,"item":"7f0be2ea-ebc7-43db-a59c-0c9bec299776","keywords":null,"link":"/elet/20250208_alvas-etel-ital","timestamp":"2025. április. 08. 07:01","title":"A meleg tej lehet a zavartalan alvás titka? Vagy valami más?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]