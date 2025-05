Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is a nemzetiségi területekről került ki a legtöbb halott. A veszteséglistát Tuva vezeti, utána jön Burjátföld, majd az Altaj Köztársaság.","shortLead":"Továbbra is a nemzetiségi területekről került ki a legtöbb halott. A veszteséglistát Tuva vezeti, utána jön Burjátföld...","id":"20250530_ujsagiro-bbc-orosz-vesztesegek-ukrajna-nemzetisegek-tuva-burjatfold-altaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"cd3696e4-f8d8-4681-b21a-c58a7d1e6204","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_ujsagiro-bbc-orosz-vesztesegek-ukrajna-nemzetisegek-tuva-burjatfold-altaj","timestamp":"2025. május. 30. 14:08","title":"Újságírók név szerint azonosítottak 110 ezer olyan orosz katonát, akik az ukrajnai háborúban haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50475d79-930c-40bb-8ee2-30ee44bfc3b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatóknak sikerült hélium-3 ionokat generálniuk egy fúziós erőműben, ami nemcsak a fúziós energia előállításához, de a világegyetem jobb megismeréséhez is közelebb vihet.","shortLead":"Német kutatóknak sikerült hélium-3 ionokat generálniuk egy fúziós erőműben, ami nemcsak a fúziós energia...","id":"20250530_fuzios-energia-helium-3-ion-eloallitasa-wendelstein-7-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50475d79-930c-40bb-8ee2-30ee44bfc3b3.jpg","index":0,"item":"5b601670-1bed-47ad-bac0-ad5a0d31427e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_fuzios-energia-helium-3-ion-eloallitasa-wendelstein-7-x","timestamp":"2025. május. 30. 18:03","title":"Áttörés a magfúzióban: közelebb került a valósághoz a korlátlan energia előállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b048fe78-d3b2-42ee-950a-50d807eed1bf","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Keith Jarrett koncertjei meditációs alámerülések, mint ő maga fogalmazott, mindig párbeszédben áll valami mással, mint amit éppen játszik. Egy német lány pedig ahelyett, hogy fogorvosnak tanult volna, a kínokat enyhítő más pályát választott: ha nem így dönt, nem születik meg minden idők legsikeresebb zongoraszóló-dzsesszalbuma. Ido Fluk Köln 75 című filmje ennek állít emléket.","shortLead":"Keith Jarrett koncertjei meditációs alámerülések, mint ő maga fogalmazott, mindig párbeszédben áll valami mással, mint...","id":"20250530_hvg-csak_osszejott-koln-75-film-ajanlo-keith-jarrett-koncert-jazz-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b048fe78-d3b2-42ee-950a-50d807eed1bf.jpg","index":0,"item":"d343c75b-d314-4368-a2d0-b745f05fb39c","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-csak_osszejott-koln-75-film-ajanlo-keith-jarrett-koncert-jazz-album","timestamp":"2025. május. 30. 18:00","title":"Akik látták és hallották, egy vallás követőivé váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jóval többen fizetnek mobillal vagy okosórával, mint korábban, egy év alatt több mint 50 százalékkal bővült a forgalom – derül ki a K&h csütörtökön közzétett adatokból. A különböző alternatívák közül a K&H-nál is az Apple Pay-fizetés a leggyakoribb.","shortLead":"Jóval többen fizetnek mobillal vagy okosórával, mint korábban, egy év alatt több mint 50 százalékkal bővült a forgalom...","id":"20250529_kh-bank-okoseszkozos-fizetes-telefon-ora-apple-pay-google-pay-garmin-xiaomi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29.jpg","index":0,"item":"23f57998-3d57-4933-a62f-b14ad87b4961","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_kh-bank-okoseszkozos-fizetes-telefon-ora-apple-pay-google-pay-garmin-xiaomi-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 22:03","title":"Kiadták a magyar adatokat arról, hányan fizetnek bankkártya nélkül bankkártyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","shortLead":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","id":"20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3.jpg","index":0,"item":"f8a0566b-3488-4fb3-8feb-cb771c23aa9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","timestamp":"2025. május. 29. 19:03","title":"Globális migrációs krízist okozhat az emelkedő tengerszint, már a legoptimistább forgatókönyv is katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973ff64a-6c68-44ba-8371-7f2a44fa103e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ metánkibocsátásának jelentős részéért a szarvasmarhák felelősek, és most ennek hatását akarja csökkenteni egy magyar vállalkozás.","shortLead":"A világ metánkibocsátásának jelentős részéért a szarvasmarhák felelősek, és most ennek hatását akarja csökkenteni...","id":"20250531_hvg-balogh-petya-startup-metankibocsatas-resysten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/973ff64a-6c68-44ba-8371-7f2a44fa103e.jpg","index":0,"item":"f4732b90-4863-41a7-a668-3ab9466b379d","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-balogh-petya-startup-metankibocsatas-resysten","timestamp":"2025. május. 31. 08:30","title":"Marhagázos feladat: egy startup és Balogh Petya kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A ZÁÉV árbevétele nőtt, eredménye csökkent. Mészárosék 500 ezer forint kivételével a teljes profitot kivették osztalékként az építőipari cégből.","shortLead":"A ZÁÉV árbevétele nőtt, eredménye csökkent. Mészárosék 500 ezer forint kivételével a teljes profitot kivették...","id":"20250531_zaev-epitoipari-zrt-meszaros-lorinc-beszamolo-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d.jpg","index":0,"item":"618a0f44-3958-4ad1-abb5-56bc28ae32b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_zaev-epitoipari-zrt-meszaros-lorinc-beszamolo-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 31. 15:27","title":"Mészáros Lőrinc a ZÁÉV-ből is felvett 13 milliárd forint osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709ff86a-57d0-4958-9441-f152aa7f1370","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már meg is kapta a szolgálati egyenruháját. ","shortLead":"Már meg is kapta a szolgálati egyenruháját. ","id":"20250529_lefoglalt-Audival-jaroroznek-majd-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709ff86a-57d0-4958-9441-f152aa7f1370.jpg","index":0,"item":"a8449bb4-3a5e-4072-b3ec-7121de02c0b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_lefoglalt-Audival-jaroroznek-majd-a-rendorok","timestamp":"2025. május. 29. 17:50","title":"Drogdílertől lefoglalt 450 lóerős Audiból lett magyar rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]