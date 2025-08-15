Lenyomta a Lidl az Aldit, tartja magát a Tesco a brit árversenyben

Az idei nyár közepén ismét a Lidl lett az Egyesült Királyság legolcsóbb szupermarketlánca – írta a Retail Gazette brit kiskereskedelmi portál. 2023 októbere óta ez az első alkalom, hogy a Lidl megelőzi az Aldit az árversenyben. Az olcsósági rangsort a Which? fogyasztóvédelmi magazin állítja össze havonta, 76 népszerű élelmiszer bolti árai alapján.

lidl_0907

A legfrissebb felmérés szerint a Lidl átlagos kosárértéke 128,40 font volt, ami a pénteki jegybanki középárfolyamon 58 828 forintnak felel meg, a Lidl Plus kedvezménykártya nélkül. A kedvezményt beleszámítva 128 font, azaz 58 678 forint lett az összeg. Az Aldinál ugyanezért a kosárért 129,25 fontot, vagyis 59 257 forintot kellett fizetni. A harmadik helyen a brit befektetői tulajdonban lévő Asda végzett, jelentősen lemaradva az elsőtől: itt kilenc százalékkal drágább volt ugyanaz az élelmiszerkosár, mint a Lidlnél.

A felmérés készítői szerint a fogyasztói hűséget jutalmazó rendszerek – például a Tesco Clubcard vagy a Sainsbury’s Nectar – jelentős szerepet játszanak abban, mennyiért vásárolhat a fogyasztó egyes áruházláncoknál.

A kedvezményeket is figyelembe véve a Tesco a második, a Sainsbury’s pedig a harmadik helyre került az olcsósági rangsorban.

Az utolsó a Waitrose lett, ahol a Lidl áraihoz képest 33 százalékkal kellett többet fizetni a vizsgált kosárért. Készült egy másik összehasonlítás is, amelyben 192 termékre bővítették az élelmiszerkosarat. Ebben az Asda végzett az élen az év első hét hónapjában, a Tesco pedig a második helyen, a Clubcard-kedvezményeket is beleszámítva. A Lidl és az Aldi nem szerepeltek ebben a vizsgálatban, mivel számos figyelt terméket nem árusítanak.

Mennyit lehet spórolni?

A Which? cikke szerint a kedvezményrendszerek akár 6,7 százalékos megtakarítást is jelenthetnek, ám sok brit számára ezek nem elérhetők, például mert nincs digitális hozzáférésük a szükséges technológiához. Közben a szigetországban jelentős élelmiszer-drágulás zajlik: a július közepét megelőző négy hétben az árak 5,2 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Ez a legnagyobb emelkedés 2024 januárja óta, főként a friss húsok, a csokoládé és a „kenhető” élelmiszerek drágultak.

Méghogy nincs itt növekedés? Elég megnézni az árakat – a HVG bevásárlókosara 14,5 százalékkal drágult egy év alatt A kormány is elismerte már, amit az agrárkutatók régen mondanak: az aszály miatt nőhet a drágulás. Az árakat azonban más tényezők is mozgatják.

A britekhez hasonlóan a HVG is rendszeresen figyeli a magyar boltláncok árait. A legutóbbi felmérés szerint a bevásárlókosár 14,5 százalékkal drágult, ami jóval meghaladja az inflációt. Egy négyfogásos vasárnapi menü – borsóleves, rántott csirke, sertéspörkölt és almás pite – hozzávalóiért július végén átlagosan 8769 forintot kellett fizetni. A legmagasabb árat a Sparnál mértük, 9192 forintot, a legolcsóbb pedig a Lidl volt 8375 forinttal. A többi láncnál (Aldi, Auchan, Penny, Tesco) 8471 és 8973 forint között alakult az ár.



Nyitókép: AFP / Sven Simon / Frank Hoermann