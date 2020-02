Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat, nagytakarításba kezd a Vodafone a Huawei miatt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat, nagytakarításba kezd a Vodafone a Huawei miatt. A hvg360 esti...","id":"20200206_Radar360_tobb_szaz_menekult_vonult_a_hatarhoz_tajvani_a_leggazdagabb_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21afb57d-6bd9-4d0c-a32a-475cdf61da91","keywords":null,"link":"/360/20200206_Radar360_tobb_szaz_menekult_vonult_a_hatarhoz_tajvani_a_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2020. február. 06. 17:30","title":"Radar360: több száz menekült vonult a határhoz, tajvani a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Három hónappal kormányra kerülése után megbukott a Ludovic Orban vezette romániai kormány. A bukást hozó bizalmatlansági indítványt a szocialista párt és az RMDSZ terjesztette be, s így az ellenzék valószínűleg eléri azt, amit a kormány akart, a választások előrehozatalát.","shortLead":"Három hónappal kormányra kerülése után megbukott a Ludovic Orban vezette romániai kormány. A bukást hozó...","id":"20200206_ludovic_orban_roman_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae45d3d-a675-4334-92de-c14b5c2802a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_ludovic_orban_roman_kormany","timestamp":"2020. február. 06. 11:33","title":"Magát buktatta meg Ludovic Orban, hogy maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c89769-95ea-4a29-a957-074588c0c6d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 12 éves kisfiú segített a láb nélkül született Gracie-n.","shortLead":"Egy 12 éves kisfiú segített a láb nélkül született Gracie-n.","id":"20200207_lego_kerekes_kocsi_kutyakocsi_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c89769-95ea-4a29-a957-074588c0c6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd90b5b-4f01-491b-b7b1-06ce0aa39895","keywords":null,"link":"/elet/20200207_lego_kerekes_kocsi_kutyakocsi_kutya","timestamp":"2020. február. 07. 13:03","title":"Legóból épített kerekes kocsit kapott egy rokkant kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7","c_author":"Fahidi Gergely","category":"itthon","description":"A kormánysajtó rangsorolta, hogy a \"börtönbiznisszel\" mely ügyvédek keresték a legtöbb pénzt, és rögtön össze is keverték a felperesnek megítélt állami kártérítés összegét a jogi képviseletükért járó illetménnyel. A ranglistán negyedik helyen Fahidi Gergely végzett, aki korábban a HVG munkatársa volt. Ebben a cikkben az érintett ügyvéd magyarázza el, ki keres a jelenlegi szabályozáson, és ki trükközik az előírásokkal.","shortLead":"A kormánysajtó rangsorolta, hogy a \"börtönbiznisszel\" mely ügyvédek keresték a legtöbb pénzt, és rögtön össze is...","id":"20200205_Fahidi_Gergely_a_bortonbizniszrol_A_fogvatartottak_tudnak_szamolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7d3a99-7837-4213-973d-2ba838e0d761","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Fahidi_Gergely_a_bortonbizniszrol_A_fogvatartottak_tudnak_szamolni","timestamp":"2020. február. 05. 17:10","title":"Fahidi Gergely a \"börtönbizniszről\": A fogvatartottak tudnak számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Az influenza éppúgy lehet halálos, a nagyobb járványok idején évente ezrekkel növeli meg a halálozások számát, mégsem tartjuk annyira veszélyesnek, hogy ne maradjon raktáron több százezer ingyenes védőoltás. ","shortLead":"Az influenza éppúgy lehet halálos, a nagyobb járványok idején évente ezrekkel növeli meg a halálozások számát, mégsem...","id":"20200205_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0450c0-9cfd-4c19-ba2a-91b2aa1d83b5","keywords":null,"link":"/360/20200205_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 05. 19:10","title":"Az itthon még sose látott koronavírusostól rettegünk, miközben van 17,5 ezer influenzásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eeea90-a1de-448a-9870-29a6ded573c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártó, a Nintendo is megsínyli a koronavírus okozta (elsősorban gazdasági) gondokat. A videojátékos cégnél a Switch konzolok kapcsán tapasztalható probléma.","shortLead":"A japán játékgyártó, a Nintendo is megsínyli a koronavírus okozta (elsősorban gazdasági) gondokat. A videojátékos...","id":"20200206_nintendo_switch_japan_kezi_konzol_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53eeea90-a1de-448a-9870-29a6ded573c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63111be-9de7-4fa6-8db8-c0d5175d11de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_nintendo_switch_japan_kezi_konzol_koronavirus","timestamp":"2020. február. 06. 13:03","title":"Már a Nintendónál is gondok vannak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8d83d9-df10-4bc8-9968-c9bbaf0b571a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A türingiai miniszterelnök szélsőjobboldali támogatással nyerte el hivatalát, le is mond róla.","shortLead":"A türingiai miniszterelnök szélsőjobboldali támogatással nyerte el hivatalát, le is mond róla.","id":"20200206_All_a_bal_Nemetorszagban__lemond_a_turingiai_miniszterelnok_mert_tamogatta_ot_az_AfD","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8d83d9-df10-4bc8-9968-c9bbaf0b571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e53413-172e-408e-8e25-00a8f62c0fa8","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_All_a_bal_Nemetorszagban__lemond_a_turingiai_miniszterelnok_mert_tamogatta_ot_az_AfD","timestamp":"2020. február. 06. 17:31","title":"Már le is mond a türingiai miniszterelnök, mert támogatta őt az AfD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765500b2-bbad-4691-a340-fce8002fca1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A turizmus, természetes élőhelyük zsugorodása, illetve a rovarölő szerek miatt a kihalás szélére kerültek a szentjánosbogár-félék.","shortLead":"A turizmus, természetes élőhelyük zsugorodása, illetve a rovarölő szerek miatt a kihalás szélére kerültek...","id":"20200207_kihalhatnak_a_szentjanosbogarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765500b2-bbad-4691-a340-fce8002fca1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdde106c-3c01-4b75-8c4e-630b0ca3c879","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_kihalhatnak_a_szentjanosbogarak","timestamp":"2020. február. 07. 13:33","title":"Kihalás fenyegeti az éjszaka \"lámpásait\", a szentjánosbogarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]