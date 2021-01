Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d624fe56-f511-42da-8e77-1b09738ec69b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"182 politikai foglyot tartanak számon Fehéroroszországban a Vjaszna jogvédői.","shortLead":"182 politikai foglyot tartanak számon Fehéroroszországban a Vjaszna jogvédői.","id":"20210118_feheroroszorszag_buntetoeljaras_civilek_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d624fe56-f511-42da-8e77-1b09738ec69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7c61f8-1f20-410d-8173-c13d85586781","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_feheroroszorszag_buntetoeljaras_civilek_ellen","timestamp":"2021. január. 18. 16:30","title":"Ezernél több fehéroroszországi civil ellen indult büntetőeljárás az elnökválasztás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b895f6-5c17-425e-ba67-0e00f569dff0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan visszatérő francia kisautó versenyváltozata a néhai Ferjáncz Attila miatt nálunk is sokak kedvence volt.","shortLead":"A hamarosan visszatérő francia kisautó versenyváltozata a néhai Ferjáncz Attila miatt nálunk is sokak kedvence volt.","id":"20210119_Gyorsan_elkeszult_magyar_segitseggel_az_uj_Renault_5_Turbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13b895f6-5c17-425e-ba67-0e00f569dff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e044132-005d-4270-9fb7-67002ae717db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_Gyorsan_elkeszult_magyar_segitseggel_az_uj_Renault_5_Turbo","timestamp":"2021. január. 19. 15:12","title":"Magyar fantáziával máris itt az új Renault 5 Turbo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vera Jourová Bécsben tárgyal az unió jogállamisági kérdéseiről, ez alkalomból nyilatkozott a Der Standardnak. ","shortLead":"Vera Jourová Bécsben tárgyal az unió jogállamisági kérdéseiről, ez alkalomból nyilatkozott a Der Standardnak. ","id":"20210119_der_standard_jourova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04a59f-f4b2-4c3a-b2fe-85239f7de038","keywords":null,"link":"/360/20210119_der_standard_jourova","timestamp":"2021. január. 19. 07:30","title":"A Bizottság alelnöke elmondta, adott esetben milyen támogatásokat vonhatnak meg Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea02762-80f8-4ccf-a517-431a9f3f8f0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Breel Embolo több mint húsz emberrel bulizott együtt, hogy aztán a tetőkön keresztül meneküljön a parti miatt kihívott rendőrök elől. ","shortLead":"Breel Embolo több mint húsz emberrel bulizott együtt, hogy aztán a tetőkön keresztül meneküljön a parti miatt kihívott...","id":"20210120_Embolo_teton_menekult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ea02762-80f8-4ccf-a517-431a9f3f8f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ed87d7-651a-412f-96ba-2d5678896c51","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Embolo_teton_menekult","timestamp":"2021. január. 20. 13:30","title":"Illegális buliból a tetőn át menekült a Mönchengladbach focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a szakemberek száma az elmúlt években, igaz, negyedük a pályaelhagyáson is gondolkozik már.","shortLead":"Megduplázódott a szakemberek száma az elmúlt években, igaz, negyedük a pályaelhagyáson is gondolkozik már.","id":"20210118_Informatikushiany_digitalis_szakember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3b7e49-198c-4f34-8e5b-e26933a190fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_Informatikushiany_digitalis_szakember","timestamp":"2021. január. 18. 18:43","title":"Kritikus méretű lehet az informatikushiány a következő években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b00338-73ec-4e3c-8d34-a80d4d3bc4ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Várhatóan az év végéig zárva maradnak a Nyugati pályaudvar pénztárai.","shortLead":"Várhatóan az év végéig zárva maradnak a Nyugati pályaudvar pénztárai.","id":"20210119_Nyugati_palyaudvar_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08b00338-73ec-4e3c-8d34-a80d4d3bc4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabc3648-e212-4f06-8c0b-ce6d1f7500c9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210119_Nyugati_palyaudvar_felujitas","timestamp":"2021. január. 19. 14:50","title":"Új ütemmel folytatják a Nyugati pályaudvar felújítását, konténerpénztárakban lehet jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a21550-0fdb-48b6-ab0d-4867e80225c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Saját elnökségének eredményeit dicsérte búcsúbeszédében a leköszönő amerikai elnök, Joe Bidennek pedig sok szerencsét kívánt. ","shortLead":"Saját elnökségének eredményeit dicsérte búcsúbeszédében a leköszönő amerikai elnök, Joe Bidennek pedig sok szerencsét...","id":"20210120_Donald_Trump_bucsubeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a21550-0fdb-48b6-ab0d-4867e80225c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94abfa42-be3d-4b74-a330-5c38eb9d7e1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Donald_Trump_bucsubeszed","timestamp":"2021. január. 20. 09:23","title":"Donald Trump: „A mozgalom, amelyet elindítottunk, csak a kezdet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02b458-68e2-4e91-bc2a-82ba39e8df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz szupersportkocsival alig 2,6 másodperc alatt letudható a 0–100-as gyorsulás.","shortLead":"Az olasz szupersportkocsival alig 2,6 másodperc alatt letudható a 0–100-as gyorsulás.","id":"20210119_tobb_mint_800_loerovel_tamad_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b02b458-68e2-4e91-bc2a-82ba39e8df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da14ea8e-f1de-46fc-b215-a939b1136557","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_tobb_mint_800_loerovel_tamad_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2021. január. 19. 07:59","title":"Több mint 800 lóerővel támad a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]