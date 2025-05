Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek el.","shortLead":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek...","id":"20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5.jpg","index":0,"item":"0b098b72-d230-4170-9c1e-06ec9e15f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","timestamp":"2025. május. 05. 07:34","title":"Tavaly a dolgozók harmada távozott a gyermekvédelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint nem Tuzson Bence lesz Polt Péter utódja, hanem Rétvári Bence.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint nem Tuzson Bence lesz Polt Péter utódja, hanem Rétvári Bence.","id":"20250504_hadhazy-polt-peter-utod-retvari-bence-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce.jpg","index":0,"item":"7ee6314a-62ce-49c3-89cf-a6d9ff86c192","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_hadhazy-polt-peter-utod-retvari-bence-ebx","timestamp":"2025. május. 04. 13:16","title":"Hadházy bedobott egy újabb nevet, ki lehet Polt Péter utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fc0d2b-21f7-47b1-9cb9-24fc40935b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők a pszichiátriára szállították az önkívületi állapotban lévő férfit. ","shortLead":"A mentők a pszichiátriára szállították az önkívületi állapotban lévő férfit. ","id":"20250504_Fajtalankodas-pszichiatria-Budapest-rendorseg-allatorvos-kutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fc0d2b-21f7-47b1-9cb9-24fc40935b54.jpg","index":0,"item":"c90bc99a-ad54-48d3-be27-b103a216f7a0","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Fajtalankodas-pszichiatria-Budapest-rendorseg-allatorvos-kutya","timestamp":"2025. május. 04. 21:54","title":"Fényes nappal fajtalankodhatott a kutyájával egy meztelen férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nobel-díjas közgazdász úgy ítéli meg a The Timesban közölt cikkében, hogy Donald Trump amerikai elnök olyan kereskedelmi háborúba kezdett, amely meghatározhatja a dolgok menetét az egész 21. században. Ám a jelek szerint ebben a küzdelemben Pekingnek jobb ütőkártyái vannak.","shortLead":"A Nobel-díjas közgazdász úgy ítéli meg a The Timesban közölt cikkében, hogy Donald Trump amerikai elnök olyan...","id":"20250505_Joseph-Stiglitz-Kina-Trump-EU-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5.jpg","index":0,"item":"d23e9ef9-44d0-4f1b-8f13-76d5a050f281","keywords":null,"link":"/360/20250505_Joseph-Stiglitz-Kina-Trump-EU-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 05. 15:30","title":"Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász: Kína sakkban tudja tartani Trumpot, és erre az egységes EU is képes lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány arra teszi fel a 2026-os büdzsét, hogy összejön a 4 százalékos növekedés. A mozgásteret csökkentette az anyák szja-kedvezményével, az emiatt megtartott különadók kétes eszközei a bevételszerzésnek.","shortLead":"A kormány arra teszi fel a 2026-os büdzsét, hogy összejön a 4 százalékos növekedés. A mozgásteret csökkentette az anyák...","id":"20250503_hvg-koltsegvetes-kilatasok-megszoritas-kenyszer-novekedes-almok-csodaval-hataros-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"784f9615-a833-48dd-a3af-ed85c6dd9318","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-koltsegvetes-kilatasok-megszoritas-kenyszer-novekedes-almok-csodaval-hataros-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. május. 04. 08:30","title":"A csodára vár és kockázatos határokat feszeget a kormány az új költségvetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint az izraeli hadsereg a rajtaütések helyett a területek elfoglalására koncentrál majd.","shortLead":"A terv szerint az izraeli hadsereg a rajtaütések helyett a területek elfoglalására koncentrál majd.","id":"20250505_izrael-gazai-ovezet-benjamin-netanjahu-biztonsagi-kabinet-ujabb-hadjarat-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"956ccbcf-dffc-4c3d-9888-1a694497917b","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_izrael-gazai-ovezet-benjamin-netanjahu-biztonsagi-kabinet-ujabb-hadjarat-hamasz","timestamp":"2025. május. 05. 11:44","title":"Netanjahuék elfogadták az újabb gázai hadjárat tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e1abb-9cff-4713-8ced-09f57421c4f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egészségügyi szakemberek nyilatkoztak arról, mi történik akkor, ha valaki netán mindennap savanyúkáposztát eszik. Annyit előre is elárulhatunk: nem véletlenül emlegetik szuperélelmiszerként ezt az ételt.","shortLead":"Egészségügyi szakemberek nyilatkoztak arról, mi történik akkor, ha valaki netán mindennap savanyúkáposztát eszik...","id":"20250504_egeszseges-savanyukaposzta-elettani-hatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/707e1abb-9cff-4713-8ced-09f57421c4f3.jpg","index":0,"item":"673dc01f-8cbf-4c4c-8fc3-fa83620258b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_egeszseges-savanyukaposzta-elettani-hatasai","timestamp":"2025. május. 04. 08:03","title":"Mi történik az emberrel, ha minden nap eszik egy kis savanyúkáposztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin szerint elég erejük és eszközük van arra, hogy legyőzzék Ukrajnát.","shortLead":"Vlagyimir Putyin szerint elég erejük és eszközük van arra, hogy legyőzzék Ukrajnát.","id":"20250504_putyin-atombomba-bevetes-nuklearias-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"78082c3f-e049-4ef8-a2e6-f786f1ca633a","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_putyin-atombomba-bevetes-nuklearias-fegyver","timestamp":"2025. május. 04. 13:36","title":"Putyin: Remélem, nem lesz szükség atombomba bevetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]