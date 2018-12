„Azt vártuk, hogy végre kibújik a szög a zsákból, és Rendeki Ágnes elmondja nekünk is, nyílt színen, hogyan presszionálta őt Handó Tünde arra, hogy mondjon le. Ehelyett öt perc alatt porig alázott minket” – így látta a Pécsi Törvényszék múlt hétfői összbírói értekezletét az egyik érintett. A helyi bírák 65 százaléka által kezdeményezett ülés témája elvben az Országos Bírói Tanács (OBT) meghekkelt póttagválasztó küldöttgyűlése lett volna, ám öt perc után, a levezető elnök felszólítása nyomán, érdemi történés nélkül átalakult „teadélutánná”. Mondván, a meghirdetett témában nem is lehet összbírói értekezletet tartani. „Éppen úgy, mint a mesében: volt is összbírói, meg nem is” – értékelt felháborodott és csalódott forrásunk.

Helyben egészen másra számítottak. Futótűzként terjedt el ugyanis Baranya megyében – többek között éppen az egyik érintettnek köszönhetően –, hogy Rendeki Ágnest, a Pécsi Törvényszék elnökét és Schadt Krisztán elnökhelyettest is lemondásra szólította fel Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a közelmúltban egy elnöki értekezleten. Úgy tudjuk, ezen a meghívott, nem mellesleg Handó által kinevezett bírósági vezetők is az OBT póttagválasztás következményeiről vitáztak. Információink szerint az OBH elnöke azért távolította volna el a baranyai törvényszék vezetőit, mert Pécsett nem sikerült csillapítani a bírák felháborodását, ráadásul még az összbírói értekezletet is összehívták.

Arról már beszámoltunk, hogy a Handó munkáját ellenőrizni hivatott OBT póttagválasztását lényegében elszabotálták a Handó által kinevezett bírósági vezetők, ami miatt egyre nagyobb a felháborodás a bíróságokon, s egyre bővül a nyilvánosan és nevet vállalva tiltakozók listája is. És mivel a hírek szerint Rendeki Ágnes az OBT tagságáról és a MABIE választmányi tagságáról is presszió hatására mondott le, sokan múlt héten is a távozásának bejelentését vagy éppen ellenkezőleg, a megengedhetetlen nyomásgyakorlás elleni harcos kiállást várták. De ez és a magyarázat is elmaradt, az ülésen a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőjét sikerült csak megválasztani. Tovább nehezítette a tisztánlátást, hogy mindeközben az ugyancsak megszólított elnökhelyettes, aki a póttagválasztáson is küldött volt és aláírta az OBT-tagok lemondását követő nyilatkozatot is, bejelentette a lemondását, amit Rendeki el is fogadott.

Úgy tudjuk, a fiaskó hatalmas felháborodást váltott ki Pécsett a bírák körében. Az elmúlt hónapok történései miatt pedig már sokan fontolgatják a lemondást is. „Az összbírói értekezlet a bírói önigazgatás fontos fóruma. Ha ezt is meghekkelik, akkor mire lehet még számítani?” – fogalmazott egy pécsi bíró a hvg.hu-nak.

© Börcsök Zsófia

Nem a Pécsi Törvényszék volt az egyetlen, ahol összbírói értekezleten vártak magyarázatot a botrányos póttagválasztáson történtekre. A Debreceni Ítélőtábla bíráinak több mint fele (26 bíróból 14) is kezdeményezte az ülést. Ám azt annak ellenére nem hívta össze Balla Lajos elnök, hogy a bírák jogállásáról szóló törvény azt erre az esetre is előírja.

Ballát mondják az ominózus póttagválasztás kulcsfigurájának is. Az ő javaslata volt például az, hogy az ülés végén szavazzák meg: a tagválasztó ülés nem óhajt közreműködni a jelenlegi OBT működésében, és lemondásra szólítják fel a tanács jelenlegi tagjait. Forrásaink szerint ez talán nem független attól, hogy Ballát simán kinevezte Handó Tünde, bár a nyugdíjkorhatár elérése miatt az újabb táblaelnöki ciklusát nyilvánvalóan nem tudja kitölteni. Miközben Handó és az OBT viszonya finoman szólva is viharos.

Nem meglepő módon Ballának van is magyarázata, miért nem hívta össze az ülést, bár ezt az érintettekkel nem közölte. Ő is a bírák szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény egy pontjára hivatkozik – és ezt az érvelést osztja Handó, és mint utóbb kiderült, Rendeki is. Eszerint:

Az összbírói értekezlet feladata:

küldöttet választ az OBT-tagok megválasztásához,

véleményt nyilvánít a bírósági vezetők pályázatáról, és dönt a bírósági vezetői vizsgálat elrendelésének kezdeményezéséről,

megválasztja a bírói tanácsot, és évente legalább egyszer beszámoltatja működéséről,

dönt a bírói tanács tagjának felmentéséről,

dönt az OBH elnöke által kinevezett bírósági vezetők felmentésének kezdeményezéséről,

kezdeményezi valamely, az OBT feladatkörébe tartozó kérdésnek az OBT napirendjére vételét és az OBT általi megtárgyalását.

Ez alapján mondják azt a Handó-párti vezetők, hogy a törvényben tételesen felsorolt témákon kívül nem lehet összbírói értekezletet tartani. Más kérdés, hogy kinek és mi baja lehet azzal, ha a bírák magyarázatot várnak a saját küldötteiktől és az igazgatási vezetőjüktől arra, hogy mi és hogyan történt az OBT-póttagválasztáson. Kerestük a történtekkel kapcsolatban Rendeki Ágnest is, ám a cikkünk megjelenéséig nem válaszolt a kérdéseinkre. Amennyiben utóbb mégis megteszi, az ő álláspontját is közöljük.