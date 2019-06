Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter beszélt Gruevszki tárgyalásáról és a hvg.hu cikkéről is.

A kormányülés az EU-s fejleményekkel foglalkozott elsősorban, az a magyar kabinet szándéka, hogy a lehető leghamarabb kerüljön vezető az EU-s intézmények élére. Vasárnap EU-s csúcs, ekkor kerülhet sor ezekre.

A kormány örülne ennek, de az alkalmasság sokkal fontosabb, mint a sietség.

Újra elmondta Gulyás Gergely, a csúcsjelölteket nem tartják alkalmasnak az Európai Bizottság élére, Manfred Webert sem. Újságírói kérdésre Gulyás elmondta, Magyarország abban érdekelt, hogy legyen vasárnap megállapodás, de Orbán nem siet. Megvannak azok a személyek, amelyeket a V4-ek a bizottság és a tanács élére tudnak támogatni, de erről nem sokat mondott Gulyás, Michel Barnier támogatható EB-elnök, csak ennyit árult el.

A miniszter beszélt Soros György fiáról, Alex Sorosról is, aki a CEU-s diplomaosztón arról beszélt, várja a napot, amikor Magyarország ismét demokratikus ország lesz.

Tűrhetetlennek tartjuk, hogy Soros György fia rágalmazással próbál apja nyomdokaiba lépni – mondta Gulyás Gergely.

Az előválasztásról azt mondta a miniszter, amit Tarlós István is. Roncsderbi volt. „A jelöltek alkalmatlanok Budapest vezetésére. Az nyert, akiről a leginkább bebizonyosodott, hogy alkalmatlan” – mondta Gulyás. Hozzátette, ő is Karácsony Gergelynek drukkolt, mert az elmúlt öt éve egyértelművé teszi, nem alkalmas a főváros vezetésére. Márki-Zay esete még nehezebb eset – mondta Gulyás. Ha egy fideszes mondta volna ugyanezt (l. gyermekverés), akkor:

tizenötször annyira meghurcolnák – mondta Gulyás.

Gruevszki tárgyalása és a Wizz Air

Kérdezték Gulyás Gergelyt Nikola Gruevszki kiadatási peréről is, erről a tárcavezető azt mondta, egyetért Trócsányi László igazságügyi miniszterrel, aki korábban azt mondta, nem lehet kiadni oda, ahol üldözik a volt miniszterelnököt.

Nagy baj lenne, ha meg tudnám mondani a tárgyalás végeredményét.

Gruevszki korábban menekültstátuszt kapott, ennek zajlik most a felülvizsgálata – ennek fényében is kell döntenie a bíróságnak.

Megírtuk korábban azt is, hogy már a Miniszterelnökség szerint is kritikus szinten a kormányhivatali létszámhiány. Gulyás azt mondta, a kormánynak az a feladata, hogy megoldja a felmerülő problémákat. De nem volt válságtanácskozás. Lehetett volna, de nem volt. Havonta, rendszeresen találkoznak a vezetők. „Igyekszünk megoldani a budapesti létszámgondokat.”

Gulyás már korábban bírságot ígért a Wizz Airnek. Azóta újabb eljárások is indultak.

Látom, ez nem feltétlenül tetszik a Wizz Airnek. Én itt kormányzati álláspontot ismertetek.

Majd hosszan ismertette, milyen és mennyi eljárás indult idén a légitársaság ellen. Talán egyszerűbb és olcsóbb lenne, ha a társaság – átvéve az európai gyakorlatot – megegyezne még helyben a pórul járt utasokkal. „Ez nem ördögi kör, hanem létező gyakorlat.” A kormány tud segíteni a társaságnak, hogy változtasson a joggyakorlatán – üzente Gulyás.

A GRECO-jelentést pedig eddig nem hozta nyilvánosságra a kormány, ami a korrupcióról szól. De Gulyás azt mondta, a jövőben azonban nyilvánosságra hozzák, a kormány meglátásaival.

Kérdezték Gulyást a hvg.hu csütörtöki cikkéről is, azt írtuk, extra fizetést osztana a közmunkásoknak az Orbán-kormány. Egyelőre ilyen javaslatot a kormány nem tárgyalt. De Gulyás örül mindennek és mindenkinek, ami plusz pénzt juttat a közmunkásoknak. „Maradt plusz pénz a Belügyminisztériumnál, de ilyen jelzés nem érkezett a tárcától, amit ön említ.”

A költségvetésről a tárcavezető azt mondta, az a családok büdzséje lesz. De a költségvetés parlamenti vitája arra is alkalmas volt Gulyás szerint, hogy bebizonyosodjon, alkalmatlan az ellenzék. „Szánalmasak és nevetségesek.”

Gulyás Gergely beszélt a babaváró programról is, erről a hitelről ITT olvashat bővebben. Újságírói kérdésre Gulyás elmondta, az államigazgatás felkészült a július 1-jén életbe lépő változások kezelésére. A szúnyoggyérítésről is szólt, 825 milliót igényelt és kapott a belügy erre, erről is írtunk, ITT.

Beszélt Gulyás az új, leendő igazságügyi miniszterről is, aki Varga Judit lesz, őt jelöli Orbán, ő döntheti el, kikkel akar együtt dolgozni. Kérdezték Gulyás Gergelyt Farkas Flóriánról és az OLAF-vizsgálatról, illetve arról a kaszinókoncesszióról is, ami korábban Andy Vajnáé volt. Gulyás érdemben nem válaszolt egyik kérdésre sem. Előbbi az ügyészség hatásköre, utóbbi pedig hagyatéki ügy, amivel a kormány nem foglalkozik.