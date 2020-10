Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország harmadán megmaradhat a köd, ahol viszont kisüt a nap, ott akár 20 fok is lehet.","shortLead":"Az ország harmadán megmaradhat a köd, ahol viszont kisüt a nap, ott akár 20 fok is lehet.","id":"20201022_kod_idojaras_napsutes_szitalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e79ab1d-4050-4f3a-936d-2a0becfe3f29","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_kod_idojaras_napsutes_szitalas","timestamp":"2020. október. 22. 05:33","title":"Akár 20 fok is lehet ma, ha felszáll a köd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Újpesti-öbölben csaptak le rá, börtönbe vitték.","shortLead":"Az Újpesti-öbölben csaptak le rá, börtönbe vitték.","id":"20201020_bunugy_vizirendeszet_elfogas_lopas_duna_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0188e920-466d-4324-aec5-df66cbdcf9f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_bunugy_vizirendeszet_elfogas_lopas_duna_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 16:29","title":"Lopás miatt körözték, a Dunán csípték el a szentendrei M. Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdb3ca5-77eb-4d81-8802-c6653125c4ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltásig pálmafás inges fickók csinálták a diszkókat, két szám között végig beszélve az átkeverést. A 90-es évekre aztán Magyarországon is berobbant az elektronikus zene, épp akkor, mikor a fiatalok amúgy is úgy érezték: bármit megtehetnek. BP Underground Elektronikus zene, első rész.

","shortLead":"A rendszerváltásig pálmafás inges fickók csinálták a diszkókat, két szám között végig beszélve az átkeverést. A 90-es...","id":"20201020_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_1_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbdb3ca5-77eb-4d81-8802-c6653125c4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3535372-f442-4e88-b502-0f1e50a5307a","keywords":null,"link":"/360/20201020_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_1_resz","timestamp":"2020. október. 20. 19:00","title":"Doku360: \"Olyan fehérzajos acidbuli volt, hogy ott mindenki megtért\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeffrey Toobin bevallotta: kínosan hülye hibát vétett. ","shortLead":"Jeffrey Toobin bevallotta: kínosan hülye hibát vétett. ","id":"20201021_Videokonferencia_Jeffrey_Toobin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cdf7e2-2402-4b8d-97d5-56d34e3bf1c1","keywords":null,"link":"/elet/20201021_Videokonferencia_Jeffrey_Toobin","timestamp":"2020. október. 21. 13:21","title":"Videókonferencia közben maszturbált, felfüggesztették a New Yorker ismert szerzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603588c2-17ab-47d0-bd4b-2eda8bb8aa9b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A négy éve nem várt vereségre ébredt demokraták nem merik elkiabálni az elnökjelöltjük, Joe Biden javára mutatkozó előnyt, míg a republikánusok elkezdtek félni attól, hogy a Fehér Ház mellett a szenátust is elveszíthetik, ha Donald Trump bukik.

","shortLead":"A négy éve nem várt vereségre ébredt demokraták nem merik elkiabálni az elnökjelöltjük, Joe Biden javára mutatkozó...","id":"20201021_Hangzavar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603588c2-17ab-47d0-bd4b-2eda8bb8aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51554ee-85f6-421f-b7db-8597714433b3","keywords":null,"link":"/360/20201021_Hangzavar","timestamp":"2020. október. 21. 15:10","title":"Amerikai kampányfinis: ahogy most állnak a dolgok, Orbán elkezdhet dolgozni a B terven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f2e1bc-ae4e-4d97-a9bc-2a8dbbf3ebe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felsőbb évfolyamokon sem terveznek távoktatásra átállni a járvány miatt.","shortLead":"A felsőbb évfolyamokon sem terveznek távoktatásra átállni a járvány miatt.","id":"20201022_Gulyas_Nem_lesz_digitalis_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6f2e1bc-ae4e-4d97-a9bc-2a8dbbf3ebe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f2d893-e695-4516-bf35-547e03aa217f","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Gulyas_Nem_lesz_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. október. 22. 12:15","title":"Nem tervezi a kormány, hogy digitális oktatásra állítja át az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vendégmunkások karanténja veszélyezteti a hagyományt.","shortLead":"A vendégmunkások karanténja veszélyezteti a hagyományt.","id":"20201022_Magyar_hosok_nelkul_nem_lesz_karacsonyi_pulyka_a_brit_asztalokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838830d2-9507-44e5-b40a-7f20da2c2339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Magyar_hosok_nelkul_nem_lesz_karacsonyi_pulyka_a_brit_asztalokon","timestamp":"2020. október. 22. 07:44","title":"Magyar hősök nélkül nem lesz karácsonyi pulyka a brit asztalokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b353382d-3946-4674-a1da-27c9b3c80c0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Armen Szárkiszján szerint a környék örményei most is meg tudják védeni magukat, problémásnak tartja viszont Törökország szerepét.","shortLead":"Armen Szárkiszján szerint a környék örményei most is meg tudják védeni magukat, problémásnak tartja viszont Törökország...","id":"20201020_hegyikarabah_torokorszag_ormenyorszag_oroszorszag_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b353382d-3946-4674-a1da-27c9b3c80c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84225047-16e3-4a16-a47c-5157963a6614","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_hegyikarabah_torokorszag_ormenyorszag_oroszorszag_haboru","timestamp":"2020. október. 20. 18:23","title":"Az örmény elnök szerint nem az oroszokat kell bevonni a hegyi-karabahi konfliktusba, hanem a törököket ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]