[{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helytelennek tarja a német kancellár a törvényt.","shortLead":"Helytelennek tarja a német kancellár a törvényt.","id":"20210623_angela_merkel_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81f3b1c-5d84-429e-afd8-da18a55071ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_angela_merkel_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 17:10","title":"Merkel is kritizálta a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság kettővel kevesebb hengerrel bír, mint az F8 Tributo, de a hibrid technika miatt jelentősen erősebb annál.","shortLead":"Az újdonság kettővel kevesebb hengerrel bír, mint az F8 Tributo, de a hibrid technika miatt jelentősen erősebb annál.","id":"20210625_kevesebb_henger_tobb_villany_itt_az_uj_ferrari_296_gtb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18458f75-b099-47f0-b57d-4d0d4ff6ef88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_kevesebb_henger_tobb_villany_itt_az_uj_ferrari_296_gtb","timestamp":"2021. június. 25. 06:41","title":"Kevesebb henger, több villany: itt az új Ferrari 296 GTB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. 