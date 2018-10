Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de5ef1ff-d208-4698-a097-301b39bb3e9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennyire nem lehet valaki türelmetlen.","shortLead":"Ennyire nem lehet valaki türelmetlen.","id":"20181024_autos_video_komp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de5ef1ff-d208-4698-a097-301b39bb3e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfcefa7-e66f-4788-9048-fb724cb7a7c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_autos_video_komp","timestamp":"2018. október. 25. 04:01","title":"Videó: Felfoghatatlan, mit csinál ez az autós, aki a vízbe ugrat a kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-ről, két Orbán-lány megkülönböztetéséről, valamint arról is beszélt az Azonnalinak adott interjújában Puzsér Róbert, miért nem tartja magát politikusnak.","shortLead":"Az LMP-ről, két Orbán-lány megkülönböztetéséről, valamint arról is beszélt az Azonnalinak adott interjújában Puzsér...","id":"20181024_Puzser_Nem_vagyok_politikus_azok_hazudnak_uszitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061887bd-bc7c-4b07-a150-49a2690de241","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Puzser_Nem_vagyok_politikus_azok_hazudnak_uszitanak","timestamp":"2018. október. 24. 18:46","title":"Puzsér: Nem vagyok politikus, azok hazudnak, uszítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MediaTek bejelentette új lapkakészletét, a Helio P70-et, amelyet sokkal jobb teljesítményűnek tart a Helio P60-nál. 