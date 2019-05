Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","shortLead":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","id":"20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb449cb-25ac-421c-8fa9-aa52ae8c6f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","timestamp":"2019. május. 27. 14:22","title":"Hónapokra ugrik a jogosítvány záróvonalon előzésért is, ha épp ott a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz játékot lesz képes streamelni céleszközökre, többek közt mobilokra is.","shortLead":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz...","id":"20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d8930-f247-460c-a2c2-3e46819641cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 27. 15:03","title":"Kiderült: 3500 játékot szór majd az új Xbox felhője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2ec7a7-8ffb-4203-a157-87a2d19d900b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szemetelő férfi nehezen tűrte a kioktatást.","shortLead":"A szemetelő férfi nehezen tűrte a kioktatást.","id":"20190527_A_diakjai_elott_utottek_meg_egy_tanart_mert_ra_szolt_egy_szemetelore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f2ec7a7-8ffb-4203-a157-87a2d19d900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59da598a-1f18-4704-aec1-19debc0bebd1","keywords":null,"link":"/elet/20190527_A_diakjai_elott_utottek_meg_egy_tanart_mert_ra_szolt_egy_szemetelore","timestamp":"2019. május. 27. 10:43","title":"A diákjai előtt ütöttek meg egy tanárt, mert rászólt egy szemetelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei hamarosan felülvizsgálhatja a FedExszel kötött szerződését, mert szerintük a cég \"felsőbb utasításra\" Amerikába küldte a nekik szánt csomagokat.","shortLead":"A Huawei hamarosan felülvizsgálhatja a FedExszel kötött szerződését, mert szerintük a cég \"felsőbb utasításra\"...","id":"20190528_huawei_kina_amerikai_kereskedelmi_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e399f6-d7c5-4602-96e6-8bf69d845e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_huawei_kina_amerikai_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. május. 28. 09:33","title":"Kiakadt a Huawei a FedExre, mert Kína helyett Amerikában landolt két csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0e16a-b607-4d8e-a438-efe550a1caf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban kezdte el tesztelni a Google azt a térképes újítását, aminek köszönhetően előre észlelhetők a sebességmérő kamerák az utakon. Úgy tűnik, a fejlesztést időközben nálunk, magyaroknál is bekapcsolták. ","shortLead":"Januárban kezdte el tesztelni a Google azt a térképes újítását, aminek köszönhetően előre észlelhetők a sebességmérő...","id":"20190528_google_maps_terkep_traffipax_sebessegmero_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0e16a-b607-4d8e-a438-efe550a1caf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e314ab5-c5f2-41de-a33c-2de8f0806742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_google_maps_terkep_traffipax_sebessegmero_kamera","timestamp":"2019. május. 28. 14:03","title":"Már nálunk is működik a Google Térkép nagyszerű újítása, amiért nagyon hálásak lesznek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","shortLead":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","id":"20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6ac440-8780-48f1-9e93-5b80256893d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","timestamp":"2019. május. 27. 19:01","title":"Hibás váltó okoz zavart és késéseket a Nyugati pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei már használ – jelentette ki a Bloombergnek adott interjújában a kínai óriás alapítója, Zsen Cseng-fej. Arról is beszélt, hogyan próbálnak egérutat nyerni. ","shortLead":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei...","id":"20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f767e21-519e-4a8c-a6ff-97146a41fcec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","timestamp":"2019. május. 27. 08:33","title":"Huawei-alapító: Trump nem támadna minket, ha nem tartanánk ott, ahol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat.","shortLead":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat.","id":"20190527_apple_iphone_iphone_11_iphone_xi_bluetooth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd383-116f-4b59-b6a0-864a65eeec6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_apple_iphone_iphone_11_iphone_xi_bluetooth","timestamp":"2019. május. 27. 20:03","title":"Izgalmas újdonság kerülhet az idei iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]