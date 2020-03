Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.

Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal...","id":"20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 07. 13:44","title":"Az egyik olasz kormánypárt vezetője is elkapta a koronavírust"

Csak idő kérdése volt, mikor tör ki a sokáig az egyik utolsó végvárnak látszó Belgiumban is a koronavírus-járvány. Megtörtént, az uniós intézményekben a fejetlenség az úr,

","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.","id":"20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. március. 07. 20:29","title":"Román állampolgár az érdi gyilkosság gyanúsítottja"



Valahogy így néz ki a velünk élő történelem.



Valahogy így néz ki a velünk élő történelem.","id":"20200308_Varborton_es_kinzokamra_mindketto_van_nalunk__a_siklosi_var_dolgozoi_zsenialis_klipet_csinaltak","timestamp":"2020. március. 08. 07:46","title":"„Várbörtön és kínzókamra, mindkettő van nálunk" – a siklósi vár dolgozói zseniális klipet csináltak" A vasutasok számára tájékoztató dokumentumokat állítottak össze a betegségről és annak terjedéséről.","id":"20200306_Tobb_tizezer_szajmaszkot_gumikesztyut_kezfertotlenitot_osztott_ki_a_MAV_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 18:35","title":"Több tízezer szájmaszkot, gumikesztyűt, kézfertőtlenítőt osztott ki a MÁV a koronavírus miatt" A budapesti japán nagykövetség szerint a csütörtökön a belvárosi Kálvin térről köhögés miatt begyűjtött 16 japán turista egyike sem szenved koronavírus-fertőzésben.","id":"20200307_Nem_a_koronavirustol_kohogtek_a_Kalvin_terrol_begyujtott_japan_turistak","timestamp":"2020. március. 07. 12:50","title":"Nem a koronavírustól köhögtek a Kálvin térről begyűjtött japán turisták"