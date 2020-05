Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89a82022-8d54-474a-b061-6433d3612e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen bukásra ítélték, ám a jelek szerint nagyon is megérte elkészíteni a virtuális valóságra szabott Half-Life: Alyxot.","shortLead":"Többen bukásra ítélték, ám a jelek szerint nagyon is megérte elkészíteni a virtuális valóságra szabott Half-Life...","id":"20200504_steam_vr_jatek_virtualis_valosag_half_life_alyx","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89a82022-8d54-474a-b061-6433d3612e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d3c9bf-d77c-48c8-8e95-0313c589cef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_steam_vr_jatek_virtualis_valosag_half_life_alyx","timestamp":"2020. május. 04. 15:13","title":"950 ezer új VR-játékost hozott a Steamnek a legújabb Half-Life","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a93c07-8c23-4088-9146-ecebaaf44b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze a rajzfilmfigurásat is próbálhatunk.","shortLead":"Persze a rajzfilmfigurásat is próbálhatunk.","id":"20200503_Star_Warsos_szajmaszkokat_dobott_piacra_a_Disney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a93c07-8c23-4088-9146-ecebaaf44b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebffc2b-a03c-4275-a2f2-e97f1dc89e51","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Star_Warsos_szajmaszkokat_dobott_piacra_a_Disney","timestamp":"2020. május. 03. 18:32","title":"Star Wars-os szájmaszkokat dobott piacra a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban javult a helyzet, a vírus mindinkább visszaszorul. A napi halálozások száma többheti mélypontra süllyedt.","shortLead":"Az országban javult a helyzet, a vírus mindinkább visszaszorul. A napi halálozások száma többheti mélypontra süllyedt.","id":"20200504_nemetorszag_koronavirus_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e5a8f5-27ef-4a9e-b4f0-0efd15e1b6e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_nemetorszag_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. május. 04. 17:50","title":"Csaknem 2 millió koronavírusos lehet Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyarok kezdik megismerni, mit várnak tőlük, mi az etikettje az otthoni munkának. Még nem tartunk ott, mint a nyugat-európaiak, de elindultunk arrafelé.","shortLead":"A magyarok kezdik megismerni, mit várnak tőlük, mi az etikettje az otthoni munkának. Még nem tartunk ott, mint...","id":"202018__tavmunka__chatelo_magyarok__etikett__oltozz_fel_jol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f3ae4-1240-4bd0-b352-949e9ebb618a","keywords":null,"link":"/360/202018__tavmunka__chatelo_magyarok__etikett__oltozz_fel_jol","timestamp":"2020. május. 03. 15:00","title":"Idehaza még bizalmatlanság lengi be a távmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","shortLead":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","id":"20200503_korrupcios_botrany_uszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81453aed-2740-4c10-9fa6-67160958f410","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_korrupcios_botrany_uszas","timestamp":"2020. május. 03. 15:17","title":"Korrupcióval vádolják az Európai Úszó Szövetség tisztségviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Francia kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a home office új folyamatokat indíthat el a globalizált munkaerőpiacon.","shortLead":"Francia kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a home office új folyamatokat indíthat el a globalizált...","id":"20200505_Felgyorsithatja_a_jarvany_a_keleteuropai_atkot_az_agyelszivast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fee675-d680-472d-a484-9ca9c9be6429","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Felgyorsithatja_a_jarvany_a_keleteuropai_atkot_az_agyelszivast","timestamp":"2020. május. 05. 06:11","title":"Fokozhatja a járvány a kelet-európai átkot: az agyelszívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 351-en vesztették életüket Magyarországon a koronavírus okozta betegségben.","shortLead":"Eddig 351-en vesztették életüket Magyarországon a koronavírus okozta betegségben.","id":"20200504_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e7f72-0c39-405b-adeb-893710b1b0ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Meghalt 11 beteg, 3035 főre nőtt a igazoltan fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d11e53-0f4d-4357-bcb8-f25fbab0e01d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos oldtimer minősítő vizsgával rendelkező apró lengyel autót Győrben kínálják eladásra.","shortLead":"A hivatalos oldtimer minősítő vizsgával rendelkező apró lengyel autót Győrben kínálják eladásra.","id":"20200504_ot_rendszamos_remek_kispolszki_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d11e53-0f4d-4357-bcb8-f25fbab0e01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfe3268-bb17-4e26-af0f-07820378acfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_ot_rendszamos_remek_kispolszki_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. május. 04. 06:41","title":"OT rendszámos remek Kispolszki várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]