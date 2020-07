Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Ne posztolj a gyerekedről félmeztelen képeket, mert a pedofil oldalak fogják lehalászni" - De mit tehet a felelős felnőtt a gyereke biztonsága érdekében?

"Csillagok háborúja autót fogtak a budapesti rendőrök" - A fura járgány sofőrjét a rendőrök kapcsolták le Budapesten.

"Azért is lesz tűzijáték Párizsban, de ez lesz a valaha volt legszomorúbb ünnepség" - Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én a tűzijátékot az Eiffel-toronynál, de a koronavírus-járvány miatt közönség nélkül.

"Freund Tamás már 10 éve is fontolgatta, hogy egyszer MTA-elnök lesz" - A Bolyai-díjas agykutató beszélt arról is, hogy ülne-e Orbán Viktor mellett egy konferencián, és arról, hol helyezné el magát az agykutatók világranglistáján. Freund Tamással a HVG 2010 áprilisában készített portréinterjút.

"Amit korábban egy év alatt hagyott jóvá a cég, az most hetek alatt megvolt" - A Cisco nemrégiben két nemzetközi kutatást is végzett, amelyek az informatikai szakemberek és vezetők által tapasztalt kihívásokat, valamint a nagymértékű digitális átalakuláshoz kapcsolódó technológiai stratégiákat, terveket térképezte fel. A két tanulmány a krízishelyzet más-más aspektusait dolgozta fel, az azonban közös megállapítás volt, hogy a gyorsan megváltozott körülményekből adódó nyomás és stressz jelentős tényezőként jelent meg.

"Új nagyberuházással vennének el még több területet a Dunától" - A napokban jelent meg a Hajógyári-szigeten tervezett új beruházások pontos dokumentációja, amely egy kajak-kenu központ létesítésének tervét és az egész sziget árvízvédelmi célú beruházását célozza. A WWF Magyarország álláspontja szerint a beruházás nemcsak egy újabb értékes városi zöldfelület beépítése miatt káros, de a Duna erősen beszűkített árterének további csökkentése sem bölcs döntés a klímaváltozás hatásainak árnyékában.

"Bármit leemelhetek a polcról, de az a két könyv tilos" - Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Elsőként Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus írását közöljük.

"Radar360: Iskolai értekezleten, táborban terjed a vírus" - A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.

\r

","shortLead":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én...","id":"20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174a2226-d315-4b4b-826d-a646b226b651","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","timestamp":"2020. július. 09. 09:46","title":"Azért is lesz tűzijáték Párizsban, de ez lesz a valaha volt legszomorúbb ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A Bolyai-díjas agykutató beszélt arról is, hogy ülne-e Orbán Viktor mellett egy konferencián, és arról, hol helyezné el magát az agykutatók világranglistáján. Freund Tamással a HVG 2010 áprilisában készített portréinterjút, ezt közöljük most újra változtatás nélkül.","shortLead":"A Bolyai-díjas agykutató beszélt arról is, hogy ülne-e Orbán Viktor mellett egy konferencián, és arról, hol helyezné el...","id":"20200707_freund_tamas_portre_20000415","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefc6e39-6d4d-4b9a-a72e-8cadfbc6f7a8","keywords":null,"link":"/360/20200707_freund_tamas_portre_20000415","timestamp":"2020. július. 07. 19:20","title":"Freund Tamás már 10 éve is fontolgatta, hogy egyszer MTA-elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cisco nemrégiben két nemzetközi kutatást is végzett, amelyek az informatikai szakemberek és vezetők által tapasztalt kihívásokat, valamint a nagymértékű digitális átalakuláshoz kapcsolódó technológiai stratégiákat, terveket térképezte fel. A két tanulmány a krízishelyzet más-más aspektusait dolgozta fel, az azonban közös megállapítás volt, hogy a gyorsan megváltozott körülményekből adódó nyomás és stressz jelentős tényezőként jelent meg.","shortLead":"A Cisco nemrégiben két nemzetközi kutatást is végzett, amelyek az informatikai szakemberek és vezetők által tapasztalt...","id":"20200709_koronavirus_jarvany_informatikai_vezetok_velemenye_cisco_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e8a607-22bf-4fe3-9c4c-3e5726de1980","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_koronavirus_jarvany_informatikai_vezetok_velemenye_cisco_kutatas","timestamp":"2020. július. 09. 14:03","title":"Amit korábban egy év alatt hagyott jóvá a cég, az most hetek alatt megvolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f9f7ce-47ce-48a2-a7fd-8fd39c5a3db7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A napokban jelent meg a Hajógyári-szigeten tervezett új beruházások pontos dokumentációja, amely egy kajak-kenu központ létesítésének tervét és az egész sziget árvízvédelmi célú beruházását célozza. A WWF Magyarország álláspontja szerint a beruházás nemcsak egy újabb értékes városi zöldfelület beépítése miatt káros, de a Duna erősen beszűkített árterének további csökkentése sem bölcs döntés a klímaváltozás hatásainak árnyékában.","shortLead":"A napokban jelent meg a Hajógyári-szigeten tervezett új beruházások pontos dokumentációja, amely egy kajak-kenu központ...","id":"20200708_Uj_nagyberuhazassal_vennenek_el_meg_tobb_teruletet_a_Dunatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f9f7ce-47ce-48a2-a7fd-8fd39c5a3db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a373a9d-4ca8-4ce0-bf63-df47186a285a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_Uj_nagyberuhazassal_vennenek_el_meg_tobb_teruletet_a_Dunatol","timestamp":"2020. július. 08. 17:11","title":"Új nagyberuházással vennének el még több területet a Dunától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f1b90f-25b3-48ed-b96e-cff5b33ce34c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Elsőként Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200709_Barmit_leemelhetek_a_polcrol_de_az_a_ket_konyv_tilos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f1b90f-25b3-48ed-b96e-cff5b33ce34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3938572-c2d0-4da2-bc98-4bceff813c4a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200709_Barmit_leemelhetek_a_polcrol_de_az_a_ket_konyv_tilos","timestamp":"2020. július. 09. 13:15","title":"Bármit leemelhetek a polcról, de az a két könyv tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdbb002-db55-4c90-bcb1-2fac12506891","keywords":null,"link":"/360/20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","timestamp":"2020. július. 08. 07:46","title":"Radar360: Iskolai értekezleten, táborban terjed a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]