Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt adott főszereplőire, de tökéletes noirt alkotott annak minden manírjával. Vajon ez elég ahhoz, hogy megidézze az Aranypolgár szellemét?","shortLead":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt...","id":"20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b503d9f0-14c4-41fb-b09b-dbc3e44e23cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","timestamp":"2020. december. 13. 20:30","title":"Hollywood aranykora előtt tiszteleg David Fincher, miközben a tévére cserélte a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425dc671-f5b6-4f9a-9492-d4708a6b57ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Floridában talált kígyó az állatvédők szerint két, egymástól függetlenül működő aggyal rendelkezik, ezért folyton vitába keveredik önmagával.","shortLead":"Egy Floridában talált kígyó az állatvédők szerint két, egymástól függetlenül működő aggyal rendelkezik, ezért folyton...","id":"20201214_ketfeju_kigyo_siklo_agy_iker_ikrek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=425dc671-f5b6-4f9a-9492-d4708a6b57ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4ff41f-8bbb-428d-9bd2-bfd0c5f55dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_ketfeju_kigyo_siklo_agy_iker_ikrek","timestamp":"2020. december. 14. 09:03","title":"Kétfejű kígyót találtak – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Inkább örüljenek, hogy szülhetnek gyereket és gondoskodhatnak másokról. Miközben persze dolgozhatnak is.","shortLead":"Inkább örüljenek, hogy szülhetnek gyereket és gondoskodhatnak másokról. Miközben persze dolgozhatnak is.","id":"20201214_Novak_Katalin_uzenete_a_noknek_Ne_zavarja_oket_hogy_kevesebbet_keresnek_mint_a_ferfiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf4a561-e857-4289-9b38-ec473850a0cf","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Novak_Katalin_uzenete_a_noknek_Ne_zavarja_oket_hogy_kevesebbet_keresnek_mint_a_ferfiak","timestamp":"2020. december. 14. 09:57","title":"Novák Katalin üzenete a nőknek: Ne zavarja őket, hogy kevesebbet keresnek, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint a jelenlegi járványhelyzet nem tesz lehetővé enyhítéseket karácsonyra vagy szilveszterre. ","shortLead":"Az infektológus szerint a jelenlegi járványhelyzet nem tesz lehetővé enyhítéseket karácsonyra vagy szilveszterre. ","id":"20201213_Szlavik_Janos_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bd896-510a-43b4-be65-84066735aaec","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Szlavik_Janos_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 13. 14:54","title":"Szlávik: Magyarországon is legalább négy-ötféle vakcina áll majd rendelkezésre a közeljövőben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ha lehet, még tovább élesedik a vita az Európai Néppárton belül. Miközben Orbán Viktor már egyfajta nyitott kapcsolatot ajánlott fel, egyre többen vannak amellett, hogy a Fideszt ki kellene zárni. Kezdve Deutsch Tamással, akiről valószínűleg szerdán dönt a Néppárt EP-frakciója.","shortLead":"Ha lehet, még tovább élesedik a vita az Európai Néppárton belül. Miközben Orbán Viktor már egyfajta nyitott kapcsolatot...","id":"20201214_lengyelek_neppart_Deutsch_Tamas_kizaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b432bb-a48d-494f-9abd-263ccf78dbee","keywords":null,"link":"/eurologus/20201214_lengyelek_neppart_Deutsch_Tamas_kizaras","timestamp":"2020. december. 14. 09:53","title":"A lengyelek is kizárnák Deutsch Tamást a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A japán Hajabusza-2 űrszonda kapszulája 4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Ryugu nevű aszteroidáról. A kutatók most ezeket vizsgálják, hogy kiderüljön, tényleg sikerült-e a misszió.","shortLead":"A japán Hajabusza-2 űrszonda kapszulája 4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Ryugu nevű aszteroidáról. A kutatók...","id":"20201214_hajabusza_2_urszonda_kapszula_ryugu_aszteroida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12550eb-3229-484a-a67e-62644f8fdb0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_hajabusza_2_urszonda_kapszula_ryugu_aszteroida","timestamp":"2020. december. 14. 20:03","title":"Fekete szemcséket tartalmaz Hajabusza-2 űrszonda kapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a klinikai vizsgálatok végén jár az az újfajta koronavírus-vakcina, amit kifejezetten háziállatoknak készítettek oroszországi kutatók. Dániában korábban nyércek milliót kellett leölni, mert az állatokban kimutatták a vírus embernek is átadható fajtáját.","shortLead":"Már a klinikai vizsgálatok végén jár az az újfajta koronavírus-vakcina, amit kifejezetten háziállatoknak készítettek...","id":"20201215_oroszok_vakcina_oltas_haziallat_nyerc_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe9280a-f53f-4e5e-83fa-0b8be255f377","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_oroszok_vakcina_oltas_haziallat_nyerc_koronavirus","timestamp":"2020. december. 15. 09:03","title":"Az oroszok titokban kifejlesztettek egy másik vakcinát is, azt háziállatoknak szánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kvassay híd mellett talált világháborús bomba hatástalanításának idején szünetel a vasúti közlekedés a szomszédos sínpályákon és az Összekötő vasúti hídon is","shortLead":"A Kvassay híd mellett talált világháborús bomba hatástalanításának idején szünetel a vasúti közlekedés a szomszédos...","id":"20201213_Bomba_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ferencvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e759c1-c39d-428d-9440-50f42e0ccef1","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Bomba_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ferencvarosban","timestamp":"2020. december. 13. 15:19","title":"Világháborús bomba hatástalanítása miatt nem járnak a vonatok Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]