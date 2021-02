Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Háziorvosa ajánlotta a köztársasági elnöknek.","shortLead":"Háziorvosa ajánlotta a köztársasági elnöknek.","id":"20210226_Ader_Janost_beoltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1107cd71-41d7-48c5-a49d-001fbb5137dd","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Ader_Janost_beoltottak","timestamp":"2021. február. 26. 17:05","title":"Áder Jánost beoltották, mégpedig a kínai vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre a britek is maradnak.","shortLead":"Egyelőre a britek is maradnak.","id":"20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8d4430-8c1f-4266-a750-da2d76d7fbb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","timestamp":"2021. február. 26. 13:17","title":"Brüsszel tíz évvel meghosszabbítaná az európai roamingszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","shortLead":"Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.","id":"20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddc838e-134a-4d0e-a395-f2d9f7adcc74","keywords":null,"link":"/elet/20210225_baratok_kozt_szivarogtatas","timestamp":"2021. február. 25. 17:29","title":"Bosszúból szivárogtathatták ki a Barátok közt befejezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre egy mintából azonosították az afrikai variánst, míg a brit mutációt már 418 embernél.","shortLead":"Egyelőre egy mintából azonosították az afrikai variánst, míg a brit mutációt már 418 embernél.","id":"20210226_koronavirus_operativ_torzs_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5537b0-c85a-453d-ae6c-97f1f81a6a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_koronavirus_operativ_torzs_mutacio","timestamp":"2021. február. 26. 12:47","title":"Müller: Kimutatták Magyarországon a dél-afrikai vírusmutációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hétre tiltják a lakosság szabad mozgását egyes járások között, kötelező a munkahelyeknek tesztelni a dolgozóikat.","shortLead":"Három hétre tiltják a lakosság szabad mozgását egyes járások között, kötelező a munkahelyeknek tesztelni a dolgozóikat.","id":"20210226_csehorszag_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497115d2-37b0-418b-9852-6b1315138ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_csehorszag_korlatozas","timestamp":"2021. február. 26. 10:52","title":"Az eddigi legszigorúbb korlátozások jönnek Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert Magyarországon. Nincsenek például arra vonatkozó tömeges eredmények, hogy a 60 évesnél idősebbeknél mennyire hatásos, itthon mégis őket oltják vele. Mennyire biztonságos ez így számukra? Hogyan viselkedjen az, akit már beoltottak? Mennyire hiányzik az OGYÉI vizsgálat, illetve mire elég az NNK-é? Erről kérdeztük Falus András Széchenyi-díjas immunológust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját. ","shortLead":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert...","id":"20210226_Falus_Andras_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72c867c-5cc4-461d-b2b8-b7332d0c6626","keywords":null,"link":"/360/20210226_Falus_Andras_interju","timestamp":"2021. február. 26. 06:30","title":"\"Nincs az a kínai vakcina, ami nagyobb rizikót jelentene, mint a vírus okozta betegség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b5eaef-f7bc-4036-894b-5bb478f089bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újság szerint már meg is kötötték az üzletet, aminek részeként az európai szabályok miatt egy ideig nem veheti még nevére a lila-fehéreket.","shortLead":"Az újság szerint már meg is kötötték az üzletet, aminek részeként az európai szabályok miatt egy ideig nem veheti még...","id":"20210226_garancsi_istvan_ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b5eaef-f7bc-4036-894b-5bb478f089bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713da34c-44c0-4329-855c-54e28abc2164","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_garancsi_istvan_ujpest","timestamp":"2021. február. 26. 10:06","title":"Blikk: Garancsi István veheti meg az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos Kórházi Főigazgatóság rábólintott arra, hogy kifizethetik a magasabb pótlékokat, de Szegeden egyelőre nyoma nincs annak, hogy ezzel élne a munkáltató.","shortLead":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos...","id":"20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee881055-19aa-4800-a92f-1fc9d50424c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","timestamp":"2021. február. 25. 17:45","title":"Szegeden sem írják alá szó nélkül a szerződéseket az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]