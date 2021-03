Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","shortLead":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","id":"20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae06b1-5006-4525-a522-6a2bc82921b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","timestamp":"2021. március. 16. 06:41","title":"Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben lennének, nem kellett volna elhallgattatniuk a Klubrádiót, írja szerzőnk.","shortLead":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben...","id":"20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c1e0f-a4d3-49f8-9ca2-70cb8ef062c7","keywords":null,"link":"/360/20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","timestamp":"2021. március. 17. 15:00","title":"Tóta W.: Üdvöz légy, Bolgár úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c309e97-574f-4cea-aa01-f6317b501f7c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet az elmúlt hetekben több epizódban mutattunk be. Ez itt sorozatunk záróepizódja.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210315_Az_Amazon_maganugyei__Jeff_Bezos_eletutja_6_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c309e97-574f-4cea-aa01-f6317b501f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac83036-783b-4c64-bb29-ece0811b9008","keywords":null,"link":"/360/20210315_Az_Amazon_maganugyei__Jeff_Bezos_eletutja_6_resz","timestamp":"2021. március. 15. 19:00","title":"Az Amazon ijesztő és lenyűgöző magánügyei – Jeff Bezos életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb2a1c8-4498-45aa-85ce-a17306a7b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfit kórházba szállították, mert megsérült a balesetben.","shortLead":"A férfit kórházba szállították, mert megsérült a balesetben.","id":"20210316_Fotok_Ot_autot_tort_ossze_egy_ittas_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb2a1c8-4498-45aa-85ce-a17306a7b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f914243-01e8-42d1-9d10-cd677f8317ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Fotok_Ot_autot_tort_ossze_egy_ittas_sofor","timestamp":"2021. március. 16. 08:02","title":"Fotók: Öt autót tört össze egy ittas sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány tavalyi kitörése óta már háromszor váltotta le egészségügyi miniszterét Bolsonaro.","shortLead":"A koronavírus-járvány tavalyi kitörése óta már háromszor váltotta le egészségügyi miniszterét Bolsonaro.","id":"20210317_Koronavirus_halalozas_Brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd3f8b3-d498-4186-a34a-52657384e853","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Koronavirus_halalozas_Brazilia","timestamp":"2021. március. 17. 05:59","title":"Újabb csúcson a koronavírus miatti halálozások száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amíg be nem oltanak elég embert, fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is olyan rossz lehet a helyzet, mint Európában.","shortLead":"Amíg be nem oltanak elég embert, fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is...","id":"20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd58fc09-d885-4563-b10b-53d69f8a1a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","timestamp":"2021. március. 15. 21:32","title":"Anthony Fauci Európa két hibájától inti óva Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e665d48-d763-458f-b17c-f2b25702e65e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szerint a kiskereskedelmi lánc terjeszti a koronavírust.","shortLead":"A férfi szerint a kiskereskedelmi lánc terjeszti a koronavírust.","id":"20210317_Fegyhazbuntetes_ugyeszseg_Molotovkoktel_Lidl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e665d48-d763-458f-b17c-f2b25702e65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a11d2a6-db8c-4549-aada-16d17125bde6","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Fegyhazbuntetes_ugyeszseg_Molotovkoktel_Lidl","timestamp":"2021. március. 17. 10:21","title":"Fegyházat kérnek a férfira, aki Molotov-koktéllal akarta bezárni a Lidlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f309c-b80a-4dc3-a74c-d888d40fa23a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","id":"20210316_100_kmh_feletti_tempoval_is_mennek_az_elektromos_versenyrollerekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000f309c-b80a-4dc3-a74c-d888d40fa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee2a49a-6523-43f7-b2db-4c201fea76aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_100_kmh_feletti_tempoval_is_mennek_az_elektromos_versenyrollerekkel","timestamp":"2021. március. 16. 10:45","title":"100 km/h feletti tempóval száguldnak majd az elektromos versenyroller-bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]