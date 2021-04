Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad az amerikai haditengerészet egyik hadihajója fölött.","shortLead":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad...","id":"20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fb54d5-e3aa-4c43-9704-a4b5bf3c2fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","timestamp":"2021. április. 12. 10:33","title":"Háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, hivatalos vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakember továbbra is Németországban képzeli el a jövőjét.","shortLead":"A magyar szakember továbbra is Németországban képzeli el a jövőjét.","id":"20210413_petry_zsolt_hertha_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f018d1-2005-4fef-b2fc-7e647678c956","keywords":null,"link":"/sport/20210413_petry_zsolt_hertha_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 13. 06:55","title":"Petry Zsolt tisztára akarja mosni a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nehéz azzal mit kezdeni, hogy a kormány a nyitás mellett döntött” – írta a Facebookon Karácsony Gergely.","shortLead":"“Nehéz azzal mit kezdeni, hogy a kormány a nyitás mellett döntött” – írta a Facebookon Karácsony Gergely.","id":"20210413_karacsony_gergely_teszt_iskolanyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75c9f28-dc81-4f14-bfda-258a49dbf926","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_karacsony_gergely_teszt_iskolanyitas","timestamp":"2021. április. 13. 06:01","title":"A főváros teszteket oszt szét a kerületek között az iskolanyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. ","shortLead":"Nincs garancia arra, hogy az általános iskolák és az óvodák április 19-ei nyitása biztonságos, a szülőknek viszont van...","id":"20210412_Szuloi_Hang_Varjuk_a_nyitast_de_nem_barmilyen_aron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c542ce81-75e3-4ea3-939f-9e7fa46c7b30","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Szuloi_Hang_Varjuk_a_nyitast_de_nem_barmilyen_aron","timestamp":"2021. április. 12. 08:53","title":"Szülői Hang: „Várjuk a nyitást, de nem bármilyen áron”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen van oka a szerény hatótávnak.","shortLead":"Természetesen van oka a szerény hatótávnak.","id":"20210412_Alig_150_kilometeres_hatotavu_Model_3ast_is_arul_a_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5897b709-0803-43bb-a852-40c1505f71f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Alig_150_kilometeres_hatotavu_Model_3ast_is_arul_a_Tesla","timestamp":"2021. április. 12. 09:54","title":"Alig 150 kilométeres hatótávú Model 3-ast is árul a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]