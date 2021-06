Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c7f32c8-45cd-41f8-8510-aec438f5d5d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra.","shortLead":"Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra.","id":"20210531_lanchid_duna_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7f32c8-45cd-41f8-8510-aec438f5d5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3431ed3-90fe-4546-a79a-b8fb7b9fd85b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_lanchid_duna_baleset","timestamp":"2021. május. 31. 20:05","title":"A szemtanú szerint többen is felcsimpaszkodtak a Lánchídra a rendezvényhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcc846f-c043-404d-ac7e-a82cd70d8aac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor sportkupét ezúttal az AC Schnitzer vette kezelésbe.","shortLead":"A bajor sportkupét ezúttal az AC Schnitzer vette kezelésbe.","id":"20210601_tuning_bmw_m4_ac_schnitzer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bcc846f-c043-404d-ac7e-a82cd70d8aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a659ea8-2de1-471d-bb10-d3ece0bdbe54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_tuning_bmw_m4_ac_schnitzer","timestamp":"2021. június. 01. 09:21","title":"Szolid tuningot kapott az új BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy részleteiről Hadházy Ákos kérdezte meg Polt Pétert. ","shortLead":"Az ügy részleteiről Hadházy Ákos kérdezte meg Polt Pétert. ","id":"20210602_koltsegvetesi_csalas_komlo_polt_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d670316a-ded8-47eb-841d-8db34c71a5f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_koltsegvetesi_csalas_komlo_polt_peter","timestamp":"2021. június. 02. 14:17","title":"Jelentős költségvetési csalás miatt indítottak nyomozást, de a legfőbb ügyész szerint az ügynek nincs politikai érintettje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11943700-104c-47d5-b8c6-7a00420f4ad1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András elhárította a Franziska Tschinderle ügyével kapcsolatos kérdéseket.","shortLead":"Dézsi Csaba András elhárította a Franziska Tschinderle ügyével kapcsolatos kérdéseket.","id":"20210601_Mesekonyv_Dezsi_Profil_megtamadott_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11943700-104c-47d5-b8c6-7a00420f4ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aa4366-f418-4b65-9f7f-ea6f19db0482","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Mesekonyv_Dezsi_Profil_megtamadott_ujsagiro","timestamp":"2021. június. 01. 14:19","title":"Saját mesekönyvét adta a győri polgármester a közmédiában támadott osztrák újságírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6489f18-8b0d-4e9a-8d40-a87d60859d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A youtuber Joey Helms közvetlen közelről, drónnal szerette volna megnézni a Fagradalsfjall vulkánt, de egy lávakilövellés telibe kapta az eszközt. A legjobb pillanatokat azért sikerült felvenni.","shortLead":"A youtuber Joey Helms közvetlen közelről, drónnal szerette volna megnézni a Fagradalsfjall vulkánt, de...","id":"20210601_video_dron_vulkan_izland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6489f18-8b0d-4e9a-8d40-a87d60859d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ac6c29-e3ea-49bc-a440-ac7695edc9c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_video_dron_vulkan_izland","timestamp":"2021. június. 01. 19:21","title":"Videóra vette egy drón, ahogy belerepül egy fortyogó vulkánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb változást az előző generációs eszközökhöz képest.","shortLead":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb...","id":"20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36309f33-4b6e-4c3d-ab69-cdded5cff62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2021. június. 02. 16:03","title":"Két új okosórát mutatott be a Huawei, mindkettőn a HarmonyOS fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor a választásokig még megfordíthatja politikai szerencséjét, bár a rengeteg koronahalott elvitathatatlan, brutális tény, ugyanakkor az ellenzék végre összeállt, így teljesen nyitottnak látszik a verseny. Így összegzi a kilátásokat Will Collins Budapesten dolgozó tanár, aki a Newsweeknek küldött hosszú cikkben foglalta össze véleményét.



","shortLead":"Orbán Viktor a választásokig még megfordíthatja politikai szerencséjét, bár a rengeteg koronahalott elvitathatatlan...","id":"20210602_Newsweek_A_valasztasokig_meg_megfordulhat_Orban_szerencseje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726bbe88-7cb4-4e15-9b36-45e72fdb48d9","keywords":null,"link":"/360/20210602_Newsweek_A_valasztasokig_meg_megfordulhat_Orban_szerencseje","timestamp":"2021. június. 02. 07:38","title":"Newsweek: A választásokig még megfordulhat Orbán szerencséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","shortLead":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","id":"20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7c1d2-1dba-43b2-bec5-7186573e6fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","timestamp":"2021. június. 01. 15:26","title":"Németországban is tesztelik az alapjövedelmet: 1200 eurót kap 122 fő három évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]