Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban. A Duma Aktuál csapata ennek örömére felidézte Tarlós István legjobb aranyköpéseit a korábban felmerült problémákról. Mond valakinek valamit a nagy fakockaszabotázs? Az összeesküvés-elméletekből pedig nincs hiány, Litkai Gergelyék elsősorban a hörcsögtulajdonosoknak és a vonatozóknak ajánlják, hogy figyeljenek. ","shortLead":"Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve...","id":"20250409_duma-aktual-bkk-metrokocsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98.jpg","index":0,"item":"8a6a5609-493a-4f3a-b10c-aaf5b3c13684","keywords":null,"link":"/360/20250409_duma-aktual-bkk-metrokocsik","timestamp":"2025. április. 09. 18:30","title":"Klímaválság és fakocka: az orosz metrókocsik története soha nem érhet véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6121fe-62a4-4741-819a-d83ccd1748ca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az intézmény nagyon sajnálja a történteket. ","shortLead":"Az intézmény nagyon sajnálja a történteket. ","id":"20250411_tevedes-embrio-beultetes-paciens-ausztral-megtermekenyitesi-klinika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6121fe-62a4-4741-819a-d83ccd1748ca.jpg","index":0,"item":"6fd47117-16a0-4659-907d-295db61be31d","keywords":null,"link":"/elet/20250411_tevedes-embrio-beultetes-paciens-ausztral-megtermekenyitesi-klinika","timestamp":"2025. április. 11. 10:39","title":"Más gyerekét szülte meg egy nő, miután tévedés történt egy ausztrál termékenységi klinikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bokszoló-színészt figyelmeztették, hogy sértő, amit mondott. Legközelebb ki is rúghatják.","shortLead":"A bokszoló-színészt figyelmeztették, hogy sértő, amit mondott. Legközelebb ki is rúghatják.","id":"20250410_Mickey-Rourke-homofob-megjegyzest-tett-Big-Brother-celeb-valtozataban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"c76f5a0f-8759-4531-b28d-418d05d7c763","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Mickey-Rourke-homofob-megjegyzest-tett-Big-Brother-celeb-valtozataban","timestamp":"2025. április. 10. 08:30","title":"Mickey Rourke homofób megjegyzést tett a lakótársára a Big Brother celebváltozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb079fc-a7ad-4a24-8dee-b4de091aeaba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nyírcsászári önkormányzatról rengeteget cikkezett az országos sajtó, miután a polgármester állítólag azért rúgott ki egy óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel a képviselő-testületben. ","shortLead":"A nyírcsászári önkormányzatról rengeteget cikkezett az országos sajtó, miután a polgármester állítólag azért rúgott ki...","id":"20250410_Fordulat-a-nyirsegi-politikai-haboruban-feloszlatta-magat-Nyircsaszari-kepviselo-testulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afb079fc-a7ad-4a24-8dee-b4de091aeaba.jpg","index":0,"item":"24e15c9a-3238-4fd3-a1fb-1a8cb10af909","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Fordulat-a-nyirsegi-politikai-haboruban-feloszlatta-magat-Nyircsaszari-kepviselo-testulete","timestamp":"2025. április. 10. 20:02","title":"Fordulat a nyírségi politikai háborúban: feloszlatta magát Nyírcsászári képviselő-testülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szenátusban 60 szavazat kellene ahhoz, hogy átmenjen a javaslat, a republikánusok azonban csak 53-an vannak.","shortLead":"A szenátusban 60 szavazat kellene ahhoz, hogy átmenjen a javaslat, a republikánusok azonban csak 53-an vannak.","id":"20250410_donald-trump-rendelet-szovetsegi-birak-vegzes-korlatozas-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"62c52e4d-719b-41a6-90bb-35ce19d09a57","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_donald-trump-rendelet-szovetsegi-birak-vegzes-korlatozas-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 10. 08:53","title":"Trump útjába álltak a bírák, a republikánusok meg is szavazták, hogy ne hozhassanak általános érvényű végzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","shortLead":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","id":"20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"725bdecc-a254-4984-875b-16630353494e","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","timestamp":"2025. április. 11. 16:16","title":"Felmentették annak a grönlandi katonai támaszpontnak a vezetőjét, ahol nemrég J. D. Vance-t fogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5afdec4-1d7f-4d35-9ebd-4bf107fb41a7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Tőzsdepalotából kiszállt, de a jó üzletnek bizonyuló szomszédos mélygarázst megtartja Michael D. Tippin. A Vatikáni Bank nem tett le arról, hogy visszaszerezze a palotán elúszott milliárdjait.","shortLead":"A Tőzsdepalotából kiszállt, de a jó üzletnek bizonyuló szomszédos mélygarázst megtartja Michael D. Tippin. A Vatikáni...","id":"20250410_tozsdepalota-vatikani-bank-per-tiborcz-panasz-melygarazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5afdec4-1d7f-4d35-9ebd-4bf107fb41a7.jpg","index":0,"item":"d29dafe9-1d8e-41a6-aff5-0e3d4955d23d","keywords":null,"link":"/360/20250410_tozsdepalota-vatikani-bank-per-tiborcz-panasz-melygarazs","timestamp":"2025. április. 10. 11:44","title":"A Vatikáni Bank szerint csúnyán átverték a már Tiborcz kezében lévő Tőzsdepalota-ügylettel, komoly perek jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is futtat az új belépőknek szóló nyereményjátékokat, illetve egyszeri jóváírási akciókat. A taglétszám szinten tartása, illetve növelése régóta nagy kihívás a nyugdíjkasszáknak, még úgy is, hogy a múlt évben már sikerült megállítani az évek óta tartó lassú, de szinte folyamatos csökkenést.","shortLead":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is...","id":"20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"9983650a-42be-4a93-981b-8e5439a8020d","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","timestamp":"2025. április. 10. 11:11","title":"Toborzókampányokkal köszöntik a tavaszt a nyugdíjkasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]