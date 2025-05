Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cb5269e2-c466-478a-b5b6-e3d8254ace36","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Irányelvekkel igyekszik rávenni az Európai Unió, hogy a tagállamokban működő cégek, különösképp a pénzpiaci szereplők erősen védve legyenek a kibertámadások ellen. Több államban, köztük Magyarországon a megtorpant jogalkotási hév miatt mostanra tarthatatlanná váltak egyes határidők.","shortLead":"Irányelvekkel igyekszik rávenni az Európai Unió, hogy a tagállamokban működő cégek, különösképp a pénzpiaci szereplők...","id":"20250526_hvg-kiberbiztonsag-nis2-magyar-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5269e2-c466-478a-b5b6-e3d8254ace36.jpg","index":0,"item":"60e79305-97e0-4581-a0dd-7f4ea02e2675","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_hvg-kiberbiztonsag-nis2-magyar-cegek","timestamp":"2025. május. 26. 10:33","title":"Bizonytalanság Magyarországon: 4000 cégnek muszáj elvégeznie az auditot, 50 millió a bírság – és nagyon kevés az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ee74ba-6b17-4e79-9df2-229109a0b27d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Véresre fordult az árháború az elektromos autók piacán: a BYD hongkongi tőzsdén forgó részvényeinek árfolyama 8,6 százalékkal esett hétfőn.","shortLead":"Véresre fordult az árháború az elektromos autók piacán: a BYD hongkongi tőzsdén forgó részvényeinek árfolyama 8,6...","id":"20250526_byd-elektromos-auto-learazas-byd-reszvenyek-eses-hongkongi-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04ee74ba-6b17-4e79-9df2-229109a0b27d.jpg","index":0,"item":"ba5ec251-fc97-401c-b852-e7926284dfcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_byd-elektromos-auto-learazas-byd-reszvenyek-eses-hongkongi-tozsde","timestamp":"2025. május. 26. 14:17","title":"Jól leárazta autóit a BYD, de őket is leárazták a tőzsdén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most először alkalmazzák a Pride betiltását célzó törvényt és Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Most először alkalmazzák a Pride betiltását célzó törvényt és Alaptörvény-módosítást.","id":"20250526_rendorseg-tiltas-homofobia-felvonulas-pride-torveny-alaptorveny-modositas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4.jpg","index":0,"item":"77909077-11f1-4b09-b291-2f4bbe59f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_rendorseg-tiltas-homofobia-felvonulas-pride-torveny-alaptorveny-modositas-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 14:53","title":"Egy hete még biztosította, most megtiltotta a rendőrség a mini-Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 25. 15:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hogyan lehetséges, hogy az EU-s forrásokból sokkal többet költöttek stadionok és sportcsarnokok felújítására, mint a kórházak fejlesztésére? – ezt is megkérdezné a Tisza egészségpolitikusa, EP-képviselője a tévévitán az államtitkártól. ","shortLead":"Hogyan lehetséges, hogy az EU-s forrásokból sokkal többet költöttek stadionok és sportcsarnokok felújítására, mint...","id":"20250527_A-Tisza-politikusa-Kulja-Andras-az-egeszsegugyi-allamtitkarral-Takacs-Peterrel-vitazik-eloben-es-leleplezo-anyagokat-szembesitest-iger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"d9896204-c59c-40c8-80c7-521543921f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_A-Tisza-politikusa-Kulja-Andras-az-egeszsegugyi-allamtitkarral-Takacs-Peterrel-vitazik-eloben-es-leleplezo-anyagokat-szembesitest-iger","timestamp":"2025. május. 27. 07:57","title":"A Tisza politikusa, Kulja András az egészségügyi államtitkárral, Takács Péterrel vitázik élőben, és leleplező anyagokat ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f615ee0-7a26-44ae-a329-760842ffaaae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 670 milliárd forintos kiadáscsökkenést várnak a lépéstől. ","shortLead":"Több mint 670 milliárd forintos kiadáscsökkenést várnak a lépéstől. ","id":"20250526_Sporolasba-kezd-a-Volvo-3000-allasnak-intenek-bucsut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f615ee0-7a26-44ae-a329-760842ffaaae.jpg","index":0,"item":"1a3d18e2-498a-42c8-8503-76c501cf99cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Sporolasba-kezd-a-Volvo-3000-allasnak-intenek-bucsut","timestamp":"2025. május. 26. 15:39","title":"Spórolásba kezd a Volvo: 3000 dolgozónak intenek búcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a TV2 Kincsvadászok című műsorában bukkant fel jótékonysági céljával. ","shortLead":"A műsorvezető a TV2 Kincsvadászok című műsorában bukkant fel jótékonysági céljával. ","id":"20250525_Rozsa-Gyorgy-herendi-balerina-hazomlas-baleset-tv2-kincsvadaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984.jpg","index":0,"item":"d8fb52a3-fe18-4f28-b703-a4ccfffd47b5","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Rozsa-Gyorgy-herendi-balerina-hazomlas-baleset-tv2-kincsvadaszok","timestamp":"2025. május. 25. 12:10","title":"Rózsa György eladja Herendi-gyűjteményét, hogy a házomlásban lebénult balerinát támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der Standardnak adott interjúban Gustav Gressel, a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia tanára.","shortLead":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der...","id":"20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"9fdc09fe-710e-438f-933d-aaf3df2b832b","keywords":null,"link":"/360/20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 26. 15:06","title":"Osztrák katonai elemző: Trump, az AfD és Musk mind Putyin hasznos idiótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]