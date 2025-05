Régi ismerős kampányeszközt vett elő újra a kormány: Zsigó Róbert államtitkár hétfőn bejelentette, hogy minden nyugdíjas egyszeri, 30 ezer forint értékben utalványt kap, amelyeket majd a vidéki kisboltokban, a nagyobb üzletláncokban, a piacokon és az őstermelőknél lehet majd beváltani. Gulyás Gergely aztán a szerdai kormányinfón annyival egészítette ki az eredeti bejelentést, hogy nemcsak élelmiszerre lehet majd felhasználni az utalványt, de hogy mire, azt még nem mondta el.

Ilyen korábban már volt, először 2016-ban osztogattak Erzsébet-utalványokat a nyugdíjasoknak, majd 2017 őszén, pár hónappal a választás előtt újra, 2018-ban pedig már tavasszal is – a hivatalos indoklás szerint a húsvét miatt, az pedig csak különös véletlen volt, hogy ez épp a kampányhajrára esett.

Erzsébet-utalvány egy bolti eladó kasszájában. Fazekas István

A kormány későbbre ígér részletes szabályokat – lesz is mit megoldani, mert most még nagyon sok a nyitott kérdés, amellyel kezdeni kellene valamit, hogy megoldható legyen egy ilyen osztogatás.

Egyszerű dolguk lenne, ha még létezne az Erzsébet-utalvány, de az 2019 legvégén megszűnt. Az alapján, amit az államtitkár elmondott, nagyjából pont ugyanolyan utalványokra kell számítani, mint amilyen az Erzsébet-utalvány volt: papír alapú, több címletű, amelyet előre megadott elfogadóhelyeken lehetett beváltani.

De nem biztos, hogy mindent egy az egyben át lehet hozni az egykori Erzsébet-utalványok szabályai közül. Az egyik legfontosabb részlet az, hogy azokat piacon nem lehetett elfogadni – ott egyébként is a készpénzes fizetés az egyetlen általánosan elfogadott.

Aztán ott van a papír alapú utalványok egyik legnagyobb hátránya a kártyás rendszerrel szemben: az Erzsébet-utalványból nem lehetett visszaadni. Úgyhogy ha ezen nem változtatnak az új szisztémában, akkor itt is ragadhat be némi pénz.

Erre vágynak a legtöbben: készpénz. Mónus Márton

És hogy mennyibe kerülne mindez a köznek? Az alapszám 72 milliárd forint, ennyit kapunk legalábbis, ha a nyugdíjasok számát, 2,4 milliót megszorozzuk 30 ezerrel. Valójában ennél többe fog kerülni a költségvetés számára, hiszen valakinek le kell gyártania az utalványokat – bár a kormány reménye az, hogy ez majd többletvásárlást generál, úgyhogy visszahoz némi pénzt is az államkasszába.

És itt jutunk el ahhoz a ponthoz: miután kivezették az Erzsébet-utalványt és előtte a többi papíralapú cafeteria-utalványt is, most épp nincs olyan cég az országban, amelynek a napi rutinjába tartozna papír alapú utalványokat milliószámra gyártani úgy, hogy azok ne legyenek hamisíthatóak és ne is menjenek tönkre hetek alatt. Természetesen a feladat nem lehetetlen, de nem is lesz olcsó.

Mint azt már többen rebesgették, valóban a hét elején bejelentett egyszeri, 30 ezer forint értékű vásárlási utalványt kapják a nyugdíjasok az év elején számukra beígért áfa-visszatérítés helyett – erősítette meg a kormányinfón a HVG kérdésére is Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Igaz, a 2026-os költségvetés tervezetében nincs szó áfa-visszatérítésről. A szerdai bejelentésből az is kiderült, hogy az új utalványt nemcsak élelmiszerre lehet felhasználni, de hogy pontosan mire, az néhány nap múlva az erről szóló rendeletből derül ki.

Az egyszeri 30 ezer forintos utalványcsomag mindenesetre kevesebb, mint a becslések szerint havonta 10-15 ezer (vagyis éves szinten akár 120-180 ezer) forintos megtakarítással is kecsegtető áfa-visszatérítés. A miniszter szerint viszont legalább a fedezete megvan, el lett rá különítve forrás a költségvetésben, és nem fogja emelni a hiányt.

Újabb feladat jön a kasszásoknak, AFP / JAMES HARDY

Persze az eredeti ötlet, amelyet Orbán Viktor az évértékelőjén jelentett be, szintén tele volt olyan részletekkel, amelyek miatt a gyakorlati megvalósítás döcögős lett volna. Ott a terv az lett volna, hogy a nyugdíjasok kapnak egy direkt erre a célra kialakított kedvezménykártyát, amit ha a boltban zöldség, gyümölcs vagy tejtermék vásárlása után a fizetéskor odaadnak, csak lecsippantja a pénztáros, majd ebből a rendszer kiszámolja, hogy mennyi az az áfa, amelyet vissza kell fizetni, és azt a következő nyugdíjjal együtt automatikusan megkapta volna az ember. Igen, a kormány szerint ez az egyszerű megoldás. És akkor már csak az olyan apróságokat kellett volna megoldani, mint hogy a kisebb boltok vagy pékségek blokkjai, valamint a NAV felé szolgáltatott adatai alapján nem lehetséges megállapítani, pontosan mi után mennyi adó járna vissza, vagy hogy a legtöbb piaci árus és ősterhelő áfamentes, úgyhogy náluk nem is lehetett volna mit visszatéríteni.

Akárhogy is, az a felvetés, amelyet a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete írt le még az áfa-visszatérítés ötlete kapcsán, még most is érvényes: