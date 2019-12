Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába a Telekom. A vállalat szerint a kütyü az ünnepi időszakon túl is jól jöhet.","shortLead":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába...","id":"20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d2890-a05d-419d-8549-0ed1cb85c9b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","timestamp":"2019. december. 28. 10:03","title":"Állatradart vet be a Telekom, új díjcsomag is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","shortLead":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","id":"20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdf0995-09b5-4e90-8576-3594dfa486df","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","timestamp":"2019. december. 28. 16:01","title":"Tejből és kávéból készült egy gigantikus Tutanhamon-maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8151f426-66a9-400e-9853-a8efa0eba722","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha egy nagyvárosi építkezésre gondolunk, acélgerendákkal egyensúlyozó daruk jutnak az eszünkbe. Ez azonban változóban van: ma már építenek toronyházakat is szinte teljes egészében fából, ami egyébként a szén-dioxidot is megköti.","shortLead":"Ha egy nagyvárosi építkezésre gondolunk, acélgerendákkal egyensúlyozó daruk jutnak az eszünkbe. Ez azonban változóban...","id":"20191227_Felhokarcolot_fabol_Nem_is_olyan_vad_otlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8151f426-66a9-400e-9853-a8efa0eba722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccc2e5b-825a-4d13-9444-3e44b1347779","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191227_Felhokarcolot_fabol_Nem_is_olyan_vad_otlet","timestamp":"2019. december. 27. 13:45","title":"Felhőkarcolót fából? Nem is olyan vad ötlet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ennél aktuálisabb fogyasztóvédelmi figyelmeztetés nem is lehet így szilveszter előtt.","shortLead":"Ennél aktuálisabb fogyasztóvédelmi figyelmeztetés nem is lehet így szilveszter előtt.","id":"20191227_Ezeket_a_virsliket_inkabb_kerulje_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0630366-cc20-4597-ae4c-842132273c67","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Ezeket_a_virsliket_inkabb_kerulje_el","timestamp":"2019. december. 27. 09:40","title":"Ezeket a virsliket inkább kerülje el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6850cb-c47b-4bfb-8717-3db08abe22b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat még a biciklire is felmászott, miközben megitatták.\r

","shortLead":"Az állat még a biciklire is felmászott, miközben megitatták.\r

","id":"20191227_szomjas_koala_ausztralia_biciklisek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee6850cb-c47b-4bfb-8717-3db08abe22b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6eca77-4e86-4fc6-9174-9966932daa94","keywords":null,"link":"/elet/20191227_szomjas_koala_ausztralia_biciklisek","timestamp":"2019. december. 27. 21:49","title":"Kerékpárostól kunyerált inni a kiszáradt koala – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d0e96-26e2-4358-ba51-0e7e363798ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „tankos fordulás” egy autótól elég látványos.","shortLead":"A „tankos fordulás” egy autótól elég látványos.","id":"20191227_A_Tesla_rivalis_pickup_helyben_porog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=111d0e96-26e2-4358-ba51-0e7e363798ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383625bb-7b9a-42c6-b13f-ba29f5fcd2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_A_Tesla_rivalis_pickup_helyben_porog","timestamp":"2019. december. 27. 11:02","title":"Elképesztő trükköt tud a Cybertuck riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","shortLead":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","id":"20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f4b280-3877-4c91-abef-f884751d2bf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","timestamp":"2019. december. 27. 06:41","title":"Látta már a kidőlt gigantikus fát, amin egy autóút vezet át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő évek költségvetéseinek nagy nyertese az innovációminisztérium lesz, illetve a „kiemelt kormányzati magasépítési beruházások”. A katonaságra egyre több pénz jut majd, a belügyes szervezetekre viszont lényegében ugyanannyi. Az önkormányzatok támogatása csökken.","shortLead":"A következő évek költségvetéseinek nagy nyertese az innovációminisztérium lesz, illetve a „kiemelt kormányzati...","id":"20191227_Az_allamadossag_atlepi_a_34_ezer_milliard_forintot_2022ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30e53c3-86ef-448f-aa70-5017bf961808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_Az_allamadossag_atlepi_a_34_ezer_milliard_forintot_2022ben","timestamp":"2019. december. 27. 16:40","title":"Az államadósság átlépi a 34 ezer milliárd forintot 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]