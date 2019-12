Bár a telefonok mindig fejlődnek, idén sokkal nagyobb változáson mentek keresztül, és ez alatt nem csak azt kell érteni, hogy vékonyabbak, okosabbak lettek. A PhoneArena öt kisebb mérföldkövet is felsorol cikkében, melyek közül az első az összehajtható mobilok megjelenésével kapcsolatos. 2019-ig kellett várniuk ugyanis a fogyasztóknak, hogy meglássák és meg is vásárolhassák az első ilyen eszközöket.

A sort a Samsung nyitotta, és bár a start nem volt zökkenőmentes, a Galaxy Fold megjelent, és azóta Magyarországon is kapható. A kínai Huawei, napjaink egyik legnagyobb mobilgyártója szintén fejlesztett összehajtható eszközt, ahogy a Motorola is, utóbbi azonban nem új koncepcióval készült: egyik sikeres modelljét, a feltámasztott Razrt kínálja eladásra, de a kor elvárásainak megfelelő felszereltséggel.

Hardver tekintetében is fontos változásokat hozott az esztendő, hiszen olyan új chipek kerültek piacra, melyek sokkal nagyobb erővel látják el a telefonokat. Jó példa erre a Qualcomm Snapdragon 855-ös lapkája, amelyet több gyártó is igyekezett beépíteni készülékébe. A megjelenés miatt sem panaszkodhatnak a felhasználók: idén 90 és 120Hz-es képernyőjű telefonokat is láthattunk, többek közt a OnePlusnak és a Razernek hála.

A PhoneArena a kamerákat sem felejtette el kiemelni, ugyanis talán ezen a téren változtak legtöbbet a mobilok idén. A fénylesők egyrészt minőségileg is jobbak lettek, másrészt sok gyártó adott ki olyan eszközt, melyek hátán már nem egy vagy kettő, hanem három, illetve négy optika található. Ugyanígy sokat változott az éjszakai képkészítés is, gondoljunk csak a Huawei, a Google Pixel vagy az Apple újdonságaira.

Míg korábban sok cég esetében másod- vagy harmadlagos tényező volt az akkumulátor kapacitása, idén több vállalat is azt szem előtt tartva fejlesztett új okostelefont. Ennek eredménye, hogy most nem egy olyan készüléket kapni, melyekben a ma már ipari standardnek is nevezhető, 3500-4000 mAh-es egységek dolgoznak. Emellett elérhetővé váltak a készülékek energiaéhségét csökkentő szoftveres okosságok, illetve a hátteret feketévé változtató (sötét) éjszakai mód is.

A PhoneArena szerint az árakban is érzékelhető volt némi változás idén, ami azért nagy szó, mert 2017-ben és 2018-ban inkább az emelkedő készülékárakról szóltak a hírek. A mostani évben viszont a világ vezető vállalatai közül többen felismerték, hogy ideje a középosztályra is gondolni. Példa gyanánt említhetnénk a Huaweit, a Samsungot, de akár az Apple-t is, hiszen az amerikai gyártó három csúcsmasinájának egyike, az iPhone 11 valamivel olcsóbb, mint a másik kettő.

Különlegességekből sem volt hiány idén, melyre talán a Xiaomi futurisztikus Mi Mix Alpha-ja az egyik legjobb példa. Ez az eszköz ugyanis olyan, mintha kizárólag képernyő lenne.

