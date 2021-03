Az utóbbi időkben hozzászokhattunk ahhoz, hogy, ha az aktuálisan legjobb okostelefonok valamelyikét szeretnénk magunkénak tudni, akkor listaáron nem nagyon ússzuk meg a dolgot 400-500 ezer forint alatt. És ez nemcsak a komoly haszonkulccsal dolgozó Apple-nél van így, hanem a Huaweinél és a Samsungnál is.

Utóbbi gyártó idén a szokottnál hamarabb, már januárban leleplezte legfrissebb nagyágyúit, a Galaxy S21 szériát, ennek darabjai 330-480 ezer forintba kerülnek. Szerencsére a középkategóriás Galaxy A sorozat 2021-es modelljeire sem kellett sokat várnunk, mi pedig kipróbáltuk, mit tudnak ezek a 110-175 ezer forintos új telefonok. Az ígéretek szerint tudásban ezek minden korábbinál közelebb kerültek a sokkal drágább high-end kategóriás testvéreikhez. Teszten a Galaxy A32, A52 és A72.

A32, A52, A72 © László Ferenc

A legkisebb királyfi

A típusjelzésből könnyen kikövetkeztethető, hogy a három közül az A32 a legegyszerűbb és legolcsóbb modell. Ez azonban nem jelenti azt, hogy dizájn, illetve minőség fronton komolyabb kompromisszumokat kellene kötnünk: e tekintetben az A32 nemcsak a visszafogottan drágább A-s testvérei, hanem a jelentősen többe kerülő S kategóriás versenyzőkkel is képes tartani a lépést.

A felhasznált anyagok persze papíron nem olyan kiválóak, mint a felsőbb kategóriákban, ebből azonban a gyakorlatban keveset érezni.

A teljesen sík kijelző körüli kávák viszont vastagabbak, és nem árt felkészülni arra, hogy az A32 semmilyen por- és vízállóságot sem kapott.

A32 © László Ferenc

A 6,4 colos képernyő a felsőbb kategóriákból lefelé szivárgó szuperkontrasztos AMOLED technológiára épül és bár HDR-támogatással nem bír, 90 Hz-es frissítési sebessége ebben a szegmensben bőven átlag feletti. Tesztalanyaink közül ez az egyetlen cseppformájú notchos példány, melynek frontkamerája alaphelyzetben 8 megapixeles felvételeket készít, de bármikor felválthatunk 20 megapixelre.

Hátul négy kamerára lehetünk figyelmesek, melyek közül az 5-5 megapixeles makró- és mélységérzékelős példányoknak a gyakorlatban nem sok hasznát venni. A 64 megapixeles, de alapértelmezésben 16 megapixeles képeket készítő főkamerának annál inkább, csakúgy, mint a 8 megapixeles nagylátószögű egységnek. Videó terén ebben a kategóriában még nincs 4K, mint ahogy a sztereó kihangosításról is le kell mondanunk.

A32 © László Ferenc

Jack dugalj, FM-rádió, microSD-kártyás bővíthetőség. Ha ezek fontosak, akkor az A32, valamint az A52 és az A72 is jobb választás, mint az említett funkciókat nélkülöző S21-es mobilok. Az 5000 mAh kapacitású akkumulátor igen combos egy ilyen relatíve alacsony fogyasztású mobilban, adott esetben 1,5, sőt 2 napos üzemidőt is el lehet érni vele.

Az A32-ből létezik egy kicsit drágább, 5G-s változat is, amit azonban érdemes inkább elkerülni, hacsak nem kifejezetten 5G-fetisiszták vagyunk. Az A32 5G-ben ugyanis jelentősen gyengébb minőségű a kijelző, és a kameraszett is régebbi fejlesztésű, az 5G-hálózat előnyeit pedig még a legfejlettebb Budapesten is csak nyomokban lehet kihasználni.

A32, A52, A72 © László Ferenc

Arany középút

Az A32-nél hajszálnyival nagyobb méretben és pár grammal nagyobb tömeggel támad az A52, melynek matt hátlapja kevésbé piszkolódik. Ugyancsak minimális mértékben nagyobb a kijelző, mely ezúttal 6,5 colos képátlóval bír, és ugyanúgy AMOLED technológiájú, 90 Hz-es, illetve HDR nélküli.

Egyik telefonon sincs értesítő LED, viszont mindhármon van mindig bekapcsolva tartható készenléti kijelző (AOD), és a kiemelt funkciókat és/vagy appokat kínáló Edge Panel is bármikor egyszerűen behúzható oldalról. A képernyő felső-középső részében lévő lyukból kikacsintó frontkamera 32 megapixeles felbontású, de alaphelyzetben ugyanúgy 8 megapixeles önarcképeket rögzít, mint az A32.

A52 © László Ferenc

A hátsó főkamera 64 megapixeles felbontásánál fontosabb, hogy ezúttal már optikai képstabilizátort is kapunk, ami rossz fényviszonyok mellett, illetve remegő kéz esetén komoly fegyvertény. A makró- és mélységérzékelő egységek ezúttal sem túl hasznosak, a 12 megapixeles nagylátószögű kamerával viszont remek felvételek készíthetők. Ebben a kategóriában már adott a 4K videózási lehetőség (30 fps mellett), ráadásul nemcsak hátul, hanem elöl is.

Az A52 már por- és vízálló, ami még akkor is örvendetes, ha a csúcskategóriában megszokott IP68 helyett ezúttal csak IP67 védelmet kapunk. Az elődöt sok kritika érte a sztereó kihangosítás hiánya miatt, idénre viszont megoldódott ez a probléma, a két hangszóró nemcsak szépen, hanem kellő hangerővel is szól.

A52 © László Ferenc

Bár alapvetően az A32 sem érződik lassúnak, a modernebb chipsettel és 4 helyett 6 GB RAM-mal felvértezett A52 érezhetően fürgébb, és egyben időtállóbbnak is tűnik. A tesztprogramokban konkrétan 25-50 százalékkal teljesít jobban az A52.

A 4500 mAh kapacitású akkumulátor viszont enyhe visszalépés az A32-höz képest, de persze a másfél napos használati idő sem mondható rossznak. 25 W-os töltővel 30 perc alatt megvan a 0-50 százalékos töltés, viszont kár, hogy alapáron csak 15 W-os töltőfejet kapunk.

Az A52 drágább kivitele, az A52 5G nemcsak a gyorsabb mobilnet tetintetében különbözik, hanem 120 Hz-es kijelzőt, illetve kicsit még gyorsabb chipkészletet is felvonultat.

© László Ferenc

A középkategória csúcsa

Méret és tömeg tekintetében az A52 és az A72 között nagyobb az ugrás, mint az A32 és az A52 között. Ezt a hatalmasnak mondható AMOLED kijelző indokolja, mely 6,7 colos képátlója révén ugyanakkora, mint az S21+-ban lévő panel. A képminőség ezúttal is kiváló, 90 Hz van, HDR viszont még itt sincs.

Az A72-ből egyelőre még nem létezik 5G variáns, de ez a hamarosan érkező fullos változat az A52 5G mintájára várhatóan 120 Hz-es kijelzővel és gyorsabb chipsettel ösztönöz majd pénztárca nyitogatásra. Amúgy a chipkészlet és a RAM tekintetében nincs eltérés az A52-höz képest: ez még nem a csúcskategória, de viszonylag komoly játékok is jól futnak ezeken a telefonokon.

A72 © László Ferenc

Az olcsóbb testvérmodelleknek még elnézzük, az A72-nek viszont már kevésbé, hogy nincs wifi 6 támogatás, és a csak 2.0-ás USB miatt a fájlok vezetékes átvitele sem valami gyors. Szerencsére az 5000-es aksiban nem kell csalatkoznunk, és ezúttal már alapáron jár a 25 W-os töltő. Vezeték nélküli töltés viszont még az A72-ben sincs.

A frontkamera, a hátoldali főkamera, a nagylátószögű egység, illetve a makró kamera megegyezik az A52-ben lévő technikával. A mélységérzekelő hiánya miatt vélhetően kevesen morzsolnak majd el könnycseppeket, főleg annak ismeretében, hogy ennek helyét egy remek 8 megapixeles telefotó kamera vette át. Ez ráadásul nemcsak autofókuszos, hanem optikai képstabilizátoros is egyben, és a 3x-os optikai zoom mellett 30x-os digitális nagyításra is képes.

Az Android 11 és a One felhasználói felület 3.1-es verziója mindhárom A-sorozatú újdonságon tetten érhető, csakúgy mint a három generáción át tartó szoftverfrissítés támogatás, illetve a négy évig járó biztonsági frissítések.

A72 © László Ferenc

Konklúzió, árak

Nyílt titok, hogy az A-szériás Galaxyk itt-ott szerényebb tudásúak és olcsóbb hatásúak, mint a legújabb S-sorozatú Samsung csúcsmobilok, de a különbség messze nem akkora, mint azt az utóbbiak 2-3-szor magasabb ára láttán első blikkre gondolnánk. Még a legolcsóbb A32 is egy remekül használható készülék, ha pedig többre vágyunk, akkor ott az A52 és az A72.

Tesztünk írásakor az A32 110 ezer forintos hivatalos listaáron kapható, az A32 5G-ért 120 ezer forintot kérnek el. Az A52 140 ezer forinton nyit, az 5G-s változata pedig 175 ezer forintos árcédulát visel magán. A gyártó aktuális középkategóriás nagyágyúja, a jelenleg csak 4G-s változatban kapható A72 175 ezer forintba kerül.

Utóbbi már nem kis összeg, és esetleg el lehet gondolkozni azon, hogy 200 ezer forintért házon belül nem jobb vétel-e a 120 Hz-es kijelzős és sokkal gyorsabb S20 FE, ami tavalyi modell léte ellenére is kiváló alternatívának tűnik.

A32, A52, A72 © László Ferenc

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.