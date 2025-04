Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3a7fa396-31d1-45eb-a7a2-c4ae585c7f0b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A sportolónő arra hivatkozva utasította el a vívást, hogy az egy női torna, míg az ellenfele férfi.","shortLead":"A sportolónő arra hivatkozva utasította el a vívást, hogy az egy női torna, míg az ellenfele férfi.","id":"20250404_kizaras-vivono-transznemu-ellenfel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7fa396-31d1-45eb-a7a2-c4ae585c7f0b.jpg","index":0,"item":"84638241-b26a-4bcb-8e05-a75277897955","keywords":null,"link":"/elet/20250404_kizaras-vivono-transznemu-ellenfel","timestamp":"2025. április. 04. 19:27","title":"Kizártak egy vívónőt egy versenyről, mert nem állt ki a transznemű ellenfelével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem tüntető, demonstrációktól távol maradó embereket is figyelembe kell venni – jelentette ki a miniszterelnök, aki a szokásos pénteki interjújában jelentette be, hogy tervezik a gyülekezési törvény újabb módosítását.","shortLead":"A nem tüntető, demonstrációktól távol maradó embereket is figyelembe kell venni – jelentette ki a miniszterelnök, aki...","id":"20250404_Orban-Viktor-modositani-kell-a-gyulekezesi-torvenyt-pride-Hadhazy-Akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"839530e0-9f2b-4f49-8be0-c5f2579d7e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Orban-Viktor-modositani-kell-a-gyulekezesi-torvenyt-pride-Hadhazy-Akos","timestamp":"2025. április. 04. 10:20","title":"A dugóban ragadó emberekre hivatkozva törvénymódosítást ígért Orbán a hídfoglalások ellen, Hadházy szerint őt zavarják a tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bb1d5b-7cce-451f-af02-72d5a303b6f6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A vámháborúknak csakis veszteseik vannak, a külkereskedelmi hiány nem valami rossz dolgot jelent, csak a hiány szó ijesztő, a legnagyobb hülyeségeket pedig azok a politikusok követték el, akik nem gondolták át, hogy a tetteiknek következményeik vannak. Ezt sorolja a Közgazdaságtan tökfejeknek című könyv, amelyet már a magyar nemzetgazdasági miniszter is megkapott, és amelyet az amerikai elnök is haszonnal forgathatna.","shortLead":"A vámháborúknak csakis veszteseik vannak, a külkereskedelmi hiány nem valami rossz dolgot jelent, csak a hiány szó...","id":"20250404_Donald-Trump-Nagy-Marton-Kozgazdasagtan-tokfejeknek-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bb1d5b-7cce-451f-af02-72d5a303b6f6.jpg","index":0,"item":"5140a29b-7d37-49a8-8c34-39dd5115a5f8","keywords":null,"link":"/360/20250404_Donald-Trump-Nagy-Marton-Kozgazdasagtan-tokfejeknek-konyv","timestamp":"2025. április. 04. 11:43","title":"Mit tanulhatna Donald Trump, ha Nagy Márton kölcsönadná neki a Közgazdaságtan tökfejeknek könyvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7dedcc-f347-4ca5-9970-6e39f61d4428","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Még meg sem született, amikor az anyja férjét kivégezték a brutális veresegyházi gyilkosságért, a bürokrácia miatt sokáig mégis ezzel a vezetéknévvel kellett élnie. A trauma kihatott az ő életére is, de valójában az alkohol volt az, ami már születése előtt jelen volt, és mindig ott kísértett a családjában. A ma már külföldön élő, saját vállalkozását vezető Zsuzsanna a HVG-nek mesélte el a gyerekei életét is meghatározó történetet.","shortLead":"Még meg sem született, amikor az anyja férjét kivégezték a brutális veresegyházi gyilkosságért, a bürokrácia miatt...","id":"20250403_gyilkos-kivegeztek-varro-ferenc-lany-nev-viseles-alkoholizmus-csalad-zsuzsanna-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec7dedcc-f347-4ca5-9970-6e39f61d4428.jpg","index":0,"item":"e6a2f134-1ac9-448c-b821-25ada0ce759c","keywords":null,"link":"/360/20250403_gyilkos-kivegeztek-varro-ferenc-lany-nev-viseles-alkoholizmus-csalad-zsuzsanna-vallomas","timestamp":"2025. április. 03. 19:52","title":"Kivégezték az anyám férjét, és a nevét kellett viselnem 12 évig – Zsuzsanna története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 05. 15:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e72f82-122c-474c-b554-0d4cb8b7ad5b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először lehet hatékony gyógyszeres kezelés a drogfogyasztás kezelésére, a legfrissebb vizsgálatok szerint hatékony a mavoglurant nevű kísérleti készítmény.","shortLead":"Először lehet hatékony gyógyszeres kezelés a drogfogyasztás kezelésére, a legfrissebb vizsgálatok szerint hatékony...","id":"20250403_kokainfuggoseg-drog-elleni-gyogyszer-mavoglurant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2e72f82-122c-474c-b554-0d4cb8b7ad5b.jpg","index":0,"item":"a26cf6d7-35e2-463a-a644-061c74305c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_kokainfuggoseg-drog-elleni-gyogyszer-mavoglurant","timestamp":"2025. április. 03. 17:03","title":"Ígéretes a gyógyszer, ami segíthet a kokainfüggőség leküzdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többségüket a magyar–osztrák határon, de a Nickelsdorf–Hegyeshalom nagy határátkelő nyitva marad.","shortLead":"Többségüket a magyar–osztrák határon, de a Nickelsdorf–Hegyeshalom nagy határátkelő nyitva marad.","id":"20250403_ausztria-hatarzar-szaj-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"50dcbfc6-2496-40c5-ae14-8e20e1a2db70","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_ausztria-hatarzar-szaj-koromfajas","timestamp":"2025. április. 03. 18:32","title":"Ausztria szombattól lezár 23 határátkelőhelyet a száj- és körömfájás járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62286e66-b0b4-4612-a9f6-cb2ed5e13430","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője, támogatásáról biztosította a csapat sztárvédőjét, Virgil van Dijkot Michael Owen korábbi epés megjegyzésével kapcsolatban.","shortLead":"Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője, támogatásáról biztosította a csapat sztárvédőjét, Virgil van Dijkot Michael Owen...","id":"20250405_liverpool-arne-slot-van-dijk-owen-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62286e66-b0b4-4612-a9f6-cb2ed5e13430.jpg","index":0,"item":"d301baec-52d3-4c01-be20-c2b77e28de0d","keywords":null,"link":"/sport/20250405_liverpool-arne-slot-van-dijk-owen-velemeny","timestamp":"2025. április. 05. 12:34","title":"A Liverpool edzője is visszaszólt Michael Owennek: csak a bajnokság megnyerése számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]