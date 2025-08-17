Ez történt: Az Erste figyelmeztetést küldött ki, lekapcsolják a mobilos bankolást annál, aki rossz telefonról próbálkozik

Blokkolják a SIM-kártyáját annak, aki rosszat ír a kormányról, 20 éltető bejegyzést kell közzétenni a visszakapcsolás előtt Iránban

Teljesen megfosztják a mobilszolgáltatásoktól azokat az iráni polgárokat, akik rosszat mernek mondani az ország vezetéséről. Ugyan vissza lehet kapni a SIM-kártyát, de ennek ára van.

Változás az Erste banknál: kikapcsolják és blokkolják a mobilos bankolást mindenkinél, aki belenyúlt a telefonja rendszerébe

Ősztől változik a George app használati lehetősége azokon a készülékeken, amelyek operációs rendszere módosított. Akinek ilyen telefonja van, az nem éri majd el az Erste mobilbankolós alkalmazását.

20 év börtönt kaphat az a két kínai állampolgár, akik minden tiltás ellenére csempésztek ki chipeket az USA-ból

Gyakran felvetődik, hogyan is kerülnek Kínába a fejlett amerikai chipek a szigorú korlátozások ellenére. Nemrégiben lelepleztek egy ilyen „útvonalat”: két kínai állampolgár közel három éven keresztül csempészett mesterséges intelligencia chipeket szülőföldjére.

Áttörés a fizikában: eddig lehetetlennek tartották, most először sikerült a kvantumokkal megcsinálni

Svájci és osztrák kutatók a szuperhűtött közeg helyett szobahőmérsékleten tudták megvizsgálni a kvantumállapotot, amire korábban még nem volt példa.

Csak most derült ki a C-vitamin eddig nem ismert hatása

Egy japán felfedezés sok mindent megváltoztathat a bőrápolásban. A kutatók felfigyeltek arra, hogy a gyakran fogyasztott C-vitaminnak van egy kevéssé ismert, ám annál szembe tűnőbb „mellékhatása”.

