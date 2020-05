Felfedezték azt a gént, amelynek a megváltoztatásával a növények ellenállóbbá válhatnak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Alapfogalmakra és egyszerű összefüggésekre kérdeznek rá a kedden reggel indult matekérettségi első feladatlapján.

Alapfogalmakra és egyszerű összefüggésekre kérdeznek rá a kedden reggel indult matekérettségi első feladatlapján.

Módusz- és mediánszámítással is küzdenek a diákok a matekérettségi első felében
Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási szüksége lenne egymásra. A fő kérdés az lehet, ki tudja a legjobban elhitetni, hogy ő biztonságot ad - erről tartott előadást Orbán Krisztián közgazdász.
Új világrendet hozhat a járvány utáni gazdasági válság, az győzhet, aki biztonságot kínál
Az Európai Bizottság nagyobb recessziót, magasabb államháztartási hiányt és munkanélküliséget vár, mint a magyar kormány. A Bizottság szerint a kormány intézkedései visszafogottak, a munkahelyvédelmi intézkedések csak korlátozottan képesek enyhíteni a károkat.
Jóval nagyobb visszaesést vár Brüsszel, mint az általuk rengeteg kritikával illetett magyar kormány
A Budapest és Abu-Dzabi között közlekedő járat a tervek szerint júniusban indul.
Új útvonalakon indít járatot indít a Wizz Air
Ötvenmillió forintot osztanak szét a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került művészek között, a zenészektől Trianon-dalt kérnek a pénzért.
Trianon-dalokat kér a Petőfi Irodalmi Múzeum a járvány miatti támogatásra pályázó zenészektől
Az iráni parlament jóváhagyta, hogy négy nullát "levágjanak" a jelenlegi fizetőeszköz, a rial végéről, és egyben átkeresztelik a nemzeti valutát: az új neve toman lesz.
Négy nullát levág és átkereszteli a riált Irán
Ráadásul két évvel korábban, mint ahogy azt tervezték. Mondjuk, Greta Thunberg hazájától nem is vártunk volna mást. Svédország is bezárta az utolsó szénerőművet
A koronavírus-járvány politikai háborúhoz vezetett Lengyelországban arról, megtartsák-e a vasárnapi elnökválasztást, és ha mégsem, akkor mennyi időre, s milyen módon halasszák el.
A járványban minden és mindennek az ellenkezője is lehet a lengyel elnökválasztással