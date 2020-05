Rendszerváltók30 – Bokros Lajos: A társadalmi vagyon 20%-át az állampolgároknak lehetne juttatni

HVG: Néhány hete még úgy tűnt, hogy önnél esélyesebb jelöltek is vannak a Tőzsdetanács elnöki posztjára. Azután hamarosan csak ketten maradtak. Mivel tudott felülkerekedni?

Bokros Lajos: Igaz, sok embert megkérdeztek, de senki sem vállalta. Faluvégi Lajos, a korábbi elnök sem. A fennmaradt jelöltek közül egyedül én voltam korábban is tagja a Tőzsdetanácsnak.

HVG: Ez most amolyan „másodállás”?

B. L.: Idézőjelben értve. Olyan, mint egy igazgatótanácsi tagság. Főállásban változatlanul a Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója vagyok.

HVG: De hát éppen erre akartunk rákérdezni: hogyan lesz ideje arra, hogy mindkét helyen lelkiismeretesen dolgozhasson?

B. L.: Felteszem, hogy az elnöki beosztás sem ad sokkal több munkát, mint amit a Tőzsdetanács tagjaként eddig is végeztem. Igaz, nagyobb a felelősség, már csak azért is, mert a tőzsde most már jogilag is létezik. A kettő együtt bizonyára több időt igényel majd napi nyolc óránál.

HVG: Egy korábbi interjúban azt mondta: szocialista attitűdje összeegyeztethető a tőzsdeelnökséggel. Csakhogy ön hosszabb időn át fizette a tagdíjat az MSZMP-nek, amely csak a nevében volt szocialista, mert valójában egyértelműen kommunista pártnak vallotta magát. Mi történt közben önnel?