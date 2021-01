A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő munkatársakat. A depresszióra amúgy nem hajlamos embereket is könnyen negatív irányba tolhatja a világjárvány, ezért jelenleg még fontosabb odafigyelnünk egymásra.

A Covid-19 okozta világjárvány mindannyiunk életét átalakította. A pandémia második hulláma során minden eddiginél többen élik meg a depresszió különböző szintjeit. Olyan időket élünk, amely teljesen eltér a szokásos élethelyzetektől. Még azok is ki vannak téve annak, hogy a depresszió szele meglegyintse őket, akik egyébként nem hajlamosak rá.

Saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy a koronavírus-járvánnyal megingott a biztonságérzetünk, mintha elvesztettük volna a kontrollt az életünk felett. Folyamatos veszélyérzetünk van és fenyegetettséget tapasztalunk, miközben önvédelmi rendszerünk állandó készenlétben áll egy láthatatlan ellenséggel szemben. Ilyen körülmények között kell dolgoznunk, és még örülhet, aki nem vesztette el a munkáját.

Márpedig az utóbbi időben tapasztalt érzelmi stressz valós veszélyt jelenthet a foglalkozásunkra nézve, ezért is fontos felismernünk a depresszióval küzdő munkatársakat. Ha máshogyan nem is, legalább az online meetingeken vagy beszélgetéseken legyünk résen!

Lássunk 5 jelet, melyekből arra következtethetünk, hogy kollégánkat maga alá gyűrte a negatív lelkiállapot.

1. Rendszeresen elkésik a munkából vagy az online meetingekről

Ha nemcsak múló depressziós hangulatról van szó, hanem egy egyre súlyosbodó betegségről, alvászavarok jelentkezhetnek. Lehet, hogy a kolléga nagyon nehezen merül álomba, viszont hajnalban túl korán felébred, és már nem tud visszaaludni. Az is tipikus, ha éjszaka többször felébred, de nehezen alszik el újra, reggel pedig karikás szemekkel pislog nagyokat a kamerába. Ha huzamos ideig alvászavaroktól szenved valaki, az kimerültséghez, memóriazavarokhoz, dekoncentráltsághoz vezethet. A folyamatos fáradtság miatt sokszor épp reggel alszanak a legmélyebben a depressziós emberek, aminek a munkahelyről való késés, vagy a járvány alatti online jelenlétük eltolódása lehet a következménye.

2. Folyamatosan nassolgat és egyre gyarapodik a súlya

Megtörténhet, hogy az örömforrások járvány okozta beszűkülése miatt újak után néz a mentális betegségtől szenvedő dolgozó. A szerotonin, azaz örömhormon csökkenése szomorúságot, lehangoltságot okozhat, amit sokan túlzott evéssel, nassolgatással próbálnak kompenzálni. Pedig ha valaki édességgel, süteménnyel igyekszik becsapni az agyát, az bizony plusz kilókhoz vezethet. De az is megeshet, hogy a depressziójukra szedett gyógyszer miatt kerülnek csapdába a betegek, amennyiben a gyógyszer növeli meg az étvágyukat, hiszen ez szintén túlsúlyhoz vezethet. Jó hír azonban, hogy a szeretonin szintjét növelhetjük például sporttal, továbbá nem árt tudni, hogy a szexuális aktus is emeli azt, ahogyan a megfelelő D-vitamin-pótlás is. Szakemberek ajánlják még a B5- és a B6-vitamint, illetve a folsavat is, mert egyes gyógyszerek ezek hiányát idézhetik elő.

3. Alig kommunikál, vagy csak nehezen

Sok depressziós ember visszavonul a társas érintkezésektől. Alig beszélget, a korábbi érdeklődése a múlté, és apátiába süllyed. A depressziós dolgozó sokszor rosszkedvű és ingerlékeny is, ami miatt egyre nehezebb a kollégáknak megszólítani őt, így a munkahelyi kommunikációja egyre nehézkesebbé válik. Ha home office-ban folyik a munka, kisebb az esély észrevenni ezt, de a rendszeres online találkozókon, a munkahelyi chatek során azért nyakon csíphető. Az is előfordulhat, hogy a naponta érzett nyomott hangulatától az illető fásult lesz, nem érdekli semmi, a felmerülő problémákkal nem foglalkozik, a megkeresésekre nem reagál. A meetingeken teljesen passzívvá válik, vagy épp ellenkezőleg, könnyen bosszús lesz, és a munkahelyi nehézségeket rosszul tolerálja.

A jelenlegi helyzetben a munkahelyi kollektíváknak szükséges lenne rendszeresen beszélniük arról, ki mit érez, hogyan éli meg a bezártságot, a megváltozott életet. Érdemes, sőt kifejezetten javasolt megosztanunk egymással a túlélési stratégiáinkat, módszereinket. A szakemberek új szabályok megfogalmazását is jónak tartják, amelyben lefektetik, hogy az új helyzetben a kollégák toleránsabbak egymással, vagy hogy nem minősítik senki viselkedését, de akár jutalmazási projekteket is érdemes kidolgozni, amelyek révén újra motiváltabbá válhatnak a munkatársak.

4. Koncentrációs és döntési nehézségei vannak

A depressziós tünetektől szenvedő kollégának lelassulhat a munkavégzési ritmusa, s ettől minden igyekezete ellenére csökkenhet a produktivitása. Sokszor tompul az emlékezet is, képtelen visszaemlékezni olyan momentumokra, amelyek fontosak lennének munkakörének ellátásában. A mindennapos energiahiány miatt az is előfordulhat, hogy képtelen a határidők betartására, napról-napra tolja maga előtt a feladatokat. Attól, hogy úgy érzi, összecsapnak a hullámok a feje felett, egyre nehezebben hoz döntéseket, vagy ha mégis, akkor a döntései mellett nem tud kiállni, bizonytalanná válik, mintha nem önmaga lenne. Bizonyos szempontból ezekben a depressziós időszakokban nem is önmaga, mintha egy álomszerű állapotban folydogálnának a mindennapjai.

Nagyszerű, ha akad olyan kolléga, aki ezeken az átmeneti nehézségeken átsegíti a problémákkal küzdő munkatársat. Privát beszélgetésben fel kell hívni a figyelmét, hogy érdemes szakemberhez fordulnia, ha egyedül nem sikerül megbirkóznia az állapotával.

5. Nem múló fizikai tünetek

Beszédes, ha kollégánknak állandóan testi bajai vannak, hol ez fáj, hol az fáj, itt szúr, ott nyom – ilyenkor is sokszor állhat a háttérben depresszió. Ha sűrűn váltogatják egymást a bajok – nem szűnő fejfájás, vissza-visszatérő hátfájás, gyakori megfázás, emésztési zavarok, étvágytalanság, alacsony energiaszint, akár pánikrohamok –, joggal gondolhatunk arra, hogy nincs jó bőrben az illető. Jól tudjuk, hogy a lelki problémák sokszor mutatkoznak meg testi bajokban, hiszen az emberi szervezet a legprecízebb élő műszer: így ad jelzéseket arról, hogy valami belül nem stimmel. Ezért, ha hol itt, hol ott bukkan fel valami tünet, a bajok lelki gyökere sok esetben a depresszióban keresendő.

Lelki elsősegélycsomag a COVID-19 idejére Két magyar pszichológus – kifejezetten a járvány által okozott helyzetekre – ingyenes lelki elsősegélycsomagot állított össze. Szűcs Renáta és Veress Anna klinikai szakpszichológusok szerint a munkahelyeken többet kell beszélgetnünk, mint eddig, meg kell egymással osztanunk a megoldási módokat. Fontos önmagunkat és másokat jutalmaznunk, segítséget kérni és adni, illetve légzőgyakorlatokat végezni. Ezen kívül az alábbi módszereket ajánlják még a munkahelyi kollektíváknak: - stresszcsökkentő munkahelyi rutin kialakítása, amelyben új közös szabályokat lehet felállítani - „Ki hogy van?” nyitókörrel indítani a napi vagy heti rendszerességű meetingeket - napi egy alkalommal relaxálás - jó cselekedet egy kollégáért