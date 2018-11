Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati összeröffenések is sokat segíthetnek, de az igazán profi helyeken a mindennapi irodai rutinok is ezt szolgálják. A megoldásokról a Prezinél érdeklődtünk.

A prezentációs szoftverével berobbant Prezinek körülbelül 330 alkalmazottja van: 200 fő Budapesten, 90 San Franciscóban, további 40 munkatárs Rigában, az Infogramnál. A termékfejlesztés Budapesten történik, itt dolgozik a legtöbb mérnök és dizájner, a sales és a marketing központja pedig San Francisco, de a különféle csapatokból minden irodában vannak, csak mások a hangsúlyok. Ez is részben azért van, hogy könnyebb legyen a különböző perspektívákat integrálni.

„A Prezinek – az első hónapokat leszámítva – mindig is két központja volt: az egyik Budapesten, a másik pedig San Franciscóban. Ezért nekünk mindig is az volt a legnagyobb kihívás, hogy ezt a távolságot áthidaljuk. Ráadásul esetünkben nem csak a fizikai távolságról van szó: a két város között ugyanis kilenc óra az időeltolódás. Ami még különösen nehéz, hogy nem elvágólag osztjuk szét a feladatokat a két fő iroda között, hanem a csapatok egymás munkáira építve dolgoznak. Vagyis fontos, hogy mindenki pontosan tudja: ki, min dolgozik, és hol tart” – mondja Árvai Péter, a Prezi egyik alapítója.

Hogy ez meg is valósuljon, nagy hangsúlyt helyeznek a beszélgetésre. Ennek egyik formája a rendszeres Show and Tell, amikor – az Infogram rigai irodájával együtt – a három központban virtuálisan összejönnek, és megbeszélik aktuális munkáikat, hol tartanak, milyen nehézségeik vannak.

„Utóbbi különösen fontos, mert valljuk, hogy csak akkor lehet eredményesen csapatot építeni, ha bizalom és transzparencia van a cégen belül. Szerintünk ez a csapatépítés egyik legfontosabb hozzávalója”

– teszi hozzá Árvai Péter. A másik a személyes találkozás. A Prezi munkatársai sokat utaznak, időnként komplett magyarországi csapatok is eltöltenek néhány hetet San Franciscóban, vagy az amerikai kollégák Budapesten. Úgy látják: bár ezek az utak sok pénzbe kerülnek, bőségesen megtérülnek, mivel így a munkatársak jobban megismerik egymás gondolkodását, és erősödik a bizalom.

A jó alapokhoz az is kell, hogy a kollégák passzoljanak a csapatba. A Prezi tapasztalatai szerint, ha pontosan értik az emberek, min és miért dolgoznak, akkor a nemszeretem részfeladatokat is motiváltabban végzik, mert látják a nagy képet. Árvai szerint ezzel rengeteg felesleges feszültséget, vitát, rossz érzést lehet megspórolni.

„Az igazi munka az, hogy miközben a cég nő, meg tudjuk tartani ezeket a startupszerű működési reflexeket, ahol mindenki a csapat tagjának érzi magát, és tisztában van azzal, ő mit tesz hozzá a termékhez. A folyamatokat ezért minden egyes nagyobb növekedés alkalmával átszerveztük. Az alap, amit megtartottunk, a gyakorlatias gondolkodás és a kreativitás. Azt gondoljuk, hogy a problémákat át kell beszélni olyanokkal, akiknek teljesen más a perspektívájuk”.

Hasonló gondolatmenet érvényesül a csapatépítésben a Prezi másik alapítója, Halácsy Péter részvételével létrehozott iskolarendszerben a gyerekek és a tanárok között is. A Budapest School hálózat – amely idén ősztől az eddigi öt mellett további három helyszínen indít képzést – esetében is igaz: az első a csapatépítés, a tanulás csak utána kezdődik.

„Ha nincs meg a közösséghez tartozás élménye, akkor a tanár hiába mondja, hogy oldjátok meg együtt ezt vagy azt. Nálunk az első pár hónap a csapatépítésről szól, még ha úgy tűnik is, hogy tanulunk. A gyerekek a tanárral közösen alkotják meg a szabályokat, így sokkal érdekeltebbek azok betartásában. Ez alatt az idő alatt kiderül az is, ki hogyan szeret dolgozni, kit mi zavar – vagyis tanulunk egymásról és magunkról is. Így ágyazunk meg a bizalomnak, a biztonságnak és a közös felelősségtudatnak. De arra is hangsúlyt helyezünk, hogy a tanárokból is igazi csapat alakuljon, mindenki integrálódjon a nagy egészbe. Utóbbi céges szinten is nagy kihívás, de egész jól haladunk.”

Nagy Melinda cikke eredetileg a HVG Extra Business 2018/3-as számában jelent meg.

