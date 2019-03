Kreatív cím a rendőröktől: „Büntető pontokért versenyzett” két autós

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az uniós közbeszerzési értesítőből derült ki, hogy a Colas és a HE-DO Kft. lett a befutó.","shortLead":"Az uniós közbeszerzési értesítőből derült ki, hogy a Colas és a HE-DO Kft. lett a befutó.","id":"20190326_Nincs_meglepetes_jol_futo_cegek_kothetik_ossze_az_M3as_autopalyat_es_Egert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9933f20-846c-4fed-82b2-788663aeb450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0878c37b-e2e6-4166-8563-e428bd1a7714","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Nincs_meglepetes_jol_futo_cegek_kothetik_ossze_az_M3as_autopalyat_es_Egert","timestamp":"2019. március. 26. 11:37","title":"Nincs meglepetés, jól futó cégek köthetik össze az M3-as autópályát és Egert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Új intézkedéseket javasolt az ötödik generációs mobil távközlési hálózatok (5G) magas szintű biztonságának garantálása érdekében kedden az Európai Bizottság, ugyanakkor nem kezdeményezte a kínai Huawei kizárását az infrastruktúra kiépítését célzó tenderekből.","shortLead":"Új intézkedéseket javasolt az ötödik generációs mobil távközlési hálózatok (5G) magas szintű biztonságának garantálása...","id":"20190326_huawei_europai_bizottsag_brusszel_5g_halozatfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5fce14-2aab-4dc9-ac0a-c6ddda479af1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_huawei_europai_bizottsag_brusszel_5g_halozatfejlesztes","timestamp":"2019. március. 26. 18:33","title":"Brüsszel nem kezdeményezte a Huawei kizárását az 5G-s hálózatfejlesztésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt érdekében is szerencsésebbnek tartanák, ha lemondana. A kormánypárti frakció vezetése egyelőre az óvatos helytelenítésnél tart, Orbán Viktornak pedig az állásfoglalását várjuk, vajon belefér-e szerinte, hogy egy politikus a holokausztot idéző módszerekkel vicceljen.","shortLead":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt...","id":"20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc97bec2-c785-4c94-9eb4-ae5627d3d15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","timestamp":"2019. március. 26. 11:00","title":"Pócs János nem kér bocsánatot, de párttársai ki vannak rá akadva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple News+ és megújul az Apple TV is, de a legnagyobb durranást a játékszolgáltatás és a videós streaming szolgáltás jelenti. Na meg a vállalat különleges hitelkártyája. ","shortLead":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple...","id":"20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f1466c-4289-428e-9113-d20975404eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","timestamp":"2019. március. 25. 20:17","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: félhet a Google és a Netflix is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és a YouTube után ezúttal a GoFundMe nevű adománygyűjtő oldal tiltotta le az oltásellenesek tevékenységét.","shortLead":"A Facebook és a YouTube után ezúttal a GoFundMe nevű adománygyűjtő oldal tiltotta le az oltásellenesek tevékenységét.","id":"20190325_oltasellenesseg_alhir_gofundme_kozossegi_finanszorzas_adomanygyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d39860-7bfc-4081-8f7d-acebdb0797cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_oltasellenesseg_alhir_gofundme_kozossegi_finanszorzas_adomanygyujtes","timestamp":"2019. március. 25. 09:33","title":"Újabb fájdalmas csapás az oltáselleneseknek, elzárja a pénzcsapot a GoFundMe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbec5d44-392f-4487-b1de-97534a3d19ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azért nincs harag, ugye?!","shortLead":"Azért nincs harag, ugye?!","id":"20190325_mercedes_amg_g63_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbec5d44-392f-4487-b1de-97534a3d19ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53763263-71dd-44c4-9605-f45d27bb44d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_mercedes_amg_g63_baleset","timestamp":"2019. március. 25. 10:27","title":"Elvitte egy körre az esküvői autót, csatornában kötött ki a 40 milliós Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem éri meg túl forrón inni a teát, ugyanis komoly bajt okozhat a nyelőcsőben: a Teheráni Orvostudományi Egyetem tudósai szerint megnöveli a nyelőcsőrák kockázatát.","shortLead":"Nem éri meg túl forrón inni a teát, ugyanis komoly bajt okozhat a nyelőcsőben: a Teheráni Orvostudományi Egyetem...","id":"20190325_forro_tea_nyelocsorak_rakkockazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95343432-b6e0-49d9-b910-779f3d4aeb16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_forro_tea_nyelocsorak_rakkockazat","timestamp":"2019. március. 25. 16:33","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: ne igya túl forrón a teát, mert nagy baj lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A méhek megmentése nemcsak természetvédelmi feladat, az emberiség jövője is múlik azon, kitartanak-e az apró rovarok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület most egy pofonegyszerű módszert ajánl, amivel segíthetünk a méheknek.","shortLead":"A méhek megmentése nemcsak természetvédelmi feladat, az emberiség jövője is múlik azon, kitartanak-e az apró rovarok...","id":"20190326_mehek_megmentese_mehecskehotel_magyar_madartani_es_termeszedvedelmi_egyesulet_mme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12e2e8f-4117-4ce0-8ef2-ff12740e88c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_mehek_megmentese_mehecskehotel_magyar_madartani_es_termeszedvedelmi_egyesulet_mme","timestamp":"2019. március. 26. 11:19","title":"Ilyen egyszerű: ön is tehet a méhek megmentéséért, fillérekbe kerül a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]