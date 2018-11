Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18e71424-8c00-4920-88ca-395c5be76bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve körözget a Jupiter körül a NASA egyik űrszondája, amely most újabb elképesztő felvételt lőtt a gázóriásról. És ez talán az eddigi legjobb. ","shortLead":"Két éve körözget a Jupiter körül a NASA egyik űrszondája, amely most újabb elképesztő felvételt lőtt a gázóriásról. És...","id":"20181115_nasa_kepek_juno_urszonda_jupiter_foto_viharfelho_hideg_hely_oriasbolygo_urfoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18e71424-8c00-4920-88ca-395c5be76bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628dcab2-018d-4a4e-9291-ba0572625eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_nasa_kepek_juno_urszonda_jupiter_foto_viharfelho_hideg_hely_oriasbolygo_urfoto","timestamp":"2018. november. 15. 09:03","title":"Olyan fotó jött a Jupiterről, hogy leesik tőle az állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus bizakodó, szerinte az összegyűjtött szignók száma még ennél is magasabb lehet, mert előfordul, hogy olyan aláírásgyűjtő ívek is érkeznek hozzá, amelyekre nem is számított. ","shortLead":"A politikus bizakodó, szerinte az összegyűjtött szignók száma még ennél is magasabb lehet, mert előfordul, hogy olyan...","id":"20181115_europai_ugyeszseg_alairasgyujtes_hadhazy_akos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386f2c5-2958-46fd-b765-42a59f8bc7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_europai_ugyeszseg_alairasgyujtes_hadhazy_akos","timestamp":"2018. november. 15. 09:12","title":"Már 270 ezren írták alá Hadházy petícióját az Európai Ügyészségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","shortLead":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","id":"20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c640240-d672-4047-99e1-7895b965e4db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","timestamp":"2018. november. 14. 06:55","title":"Az EU magához láncolta a briteket: megvan, milyen lesz a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Fico korábban a Tisztességes Szlovákiáért Mozgalom vezetőit Soros gyermekeinek nevezte, emiatt még az államfő is elítélte. ","shortLead":"Robert Fico korábban a Tisztességes Szlovákiáért Mozgalom vezetőit Soros gyermekeinek nevezte, emiatt még az államfő is...","id":"20181114_Tobb_szaz_ujsagiro_tiltakozik_a_szlovak_miniszterelnok_kijelentese_ellen_aki_ujsagirobohocoknak_nevezte_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a95acce-42d4-49ab-94dd-bb2cef5a7a07","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Tobb_szaz_ujsagiro_tiltakozik_a_szlovak_miniszterelnok_kijelentese_ellen_aki_ujsagirobohocoknak_nevezte_oket","timestamp":"2018. november. 14. 17:46","title":"Több száz újságíró tiltakozik a szlovák miniszterelnök kijelentése ellen, aki bohócoknak nevezte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697e84b3-d2b2-4933-816d-ff706c6e13c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Krisztián állapota nem engedi, hogy a műsorban szerepeljen.\r

