A Share Now autómegosztó szolgáltatás magyar flottája egy elérhető árú új városi kisautóval bővült. Kipróbáltuk, hogy milyen a koronavírusos időkben a hófehér Fiat 500-zal közlekedni és parkolni.

A Share Now sokak számára ismeretlen, ami nem csoda, ugyanis ez az új autómegosztó szolgáltatás csak 2019-ben indult. De nem minden előzmény nélküli, ugyanis a Share Now a BMW-féle DriveNow és a Daimler konszern car2go szolgáltatásának összevonásával jött létre. A 16 európai városban 14 ezer közösségi autót üzemeltető szolgáltató 3 millió ügyféllel rendelkezik, magyar flottája pedig 300 autót, közöttük 60 elektromos modellt számlál.

A Share Now december elején 50 új Fiat 500-ast állított hadrendbe Budapesten, melyek a legalacsonyabb árkategóriában versenyeznek. Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban a szolgáltatás és maga a kis olasz járgány a fővárosban.

© László Ferenc

Kezdeti lépések

Első körben le kell tölteni a megfelelő alkalmazást (Android, iOS), melyben létre kell hozni egy felhasználói fiókot és egy PIN-kódot, és a segítségével be kell küldeni ellenőrzésre a jogosítvány két oldalának fotóját. Ezután történik egy 2 500 forintos próbaterhelés a bankszámlánkon, amely tényleges kiadást nem jelent.

Az ingyenes regisztrációs folyamat pár perc alatt lejátszható, ezt követően pedig már böngészhetjük is a térképet, hogy a közelünkben milyen közösségi autók érhetők el. Szűrhetünk autótípusra, ülésszámra, motorra, illetve töltöttségi/üzemanyag-szintre.

A kiválasztott autónak megtudhatjuk a rendszámát, lefoglalhatjuk az adott kocsit és a helyszínre érve a Start gomb lenyomására rögtön kinyílik az autó. Az alkalmazásban értékelhetjük a kocsi tisztaságát és megkezdhetjük az utazást. Az alapfelszereltség részét képezi a kézfertőtlenítő, illetve jó tudni, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által minősített higiéniai bevonat borítja a gyakran tapogatott felületeket.

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

Miért éppen Fiat?

Eddig 3-5 ajtós Minik, valamint kompakt BMW-k és Mercedesek voltak elérhetők a flottában, illetve a legolcsóbb kompakt megoldásra vágyóknak ott volt a kétszemélyes Smart. A december elején érkezett Fiat 500-asok pozitívuma, hogy a parányi Smartok árszintjén kínálnak sokkal nagyobb helyet.

A még nem hibrid és nem is elektromos, hagyományos benzines hajtású fehér Fiat 500-asok ugyan csak 3 ajtósak, de elfér bennük négy felnőtt és az autó méretéhez képest a 185 literes csomagtartó is korrektnek mondható. A hátsó ülés egyben ledönthető, így akár nagyobb méretű tárgyat is szállíthatunk.

© László Ferenc

© László Ferenc

A 15 colos kerekeken gördülő, alig 3,57 méter hosszú olasz kisautó városban könnyen manőverezhető, és az automata váltó miatt a kevésbé gyakorlott sofőrök számára is egyszerűen kezelhető. Nőiesen finomnak mindenesetre nem mondanánk a régivágású váltó működését, de a célra végülis megfelel.

A 69 lóerős teljesítmény és a 102 Nm-es nyomaték városban elegendő, a 0-ról 100-ra 12,9 másodperc alatt felgyorsuló Fiat 500 végsebessége 160 km/h. Említést érdemel továbbá az állítható magasságú kormány, a mechanikus klíma, a tempomat, illetve a 7 colos érintőképernyő, melyre kábellel egyszerűen tükrözhető a mobilunk képe. Tolatókamera nincs, ami még bocsánatos bűn lenne, a parkolóradarról viszont igazán gondoskodhattak volna.

© László Ferenc

Milyen a gyakorlatban?

A fogyasztással nem nagyon kell foglalkoznunk, az üzemanyag ára benne van a szolgáltatásban, de az üzemanyagkártya segítségével arról gondoskodnunk kell, hogy a leadott autóval minimum 15 kilométert meg tudjon tenni a következő felhasználó. Ehhez hasonlóan a közterületi parkolási költségek, az országos autópálya-matrica és az 50-100 ezer forintos önrészű biztosítás is benne van a használati díjban.

A közösségi autózás a fertőtlenített kocsik révén elvileg ideális lenne a koronavírussal terhelt jelenlegi időkben, a tömegközlekedés drágább, privát alternatívájaként. A probléma a parkolással kezdődik, ugyanis mivel jelenleg ingyenes a közterületi parkolás, a belvárosban szinte lehetetlen szabad parkolóhelyet találni. Az egyik célállomásunk közelében 30 perc alatt sem találunk parkolóhelyet, és soha annyi tilosban parkoló autót még nem láttunk, mint most.

© László Ferenc

Mélygarázsba nem szabad behajtani, mert akkor a központ nem lát rá az autóra. Az egyik belvárosi bevásárlóközpont fedett, de nem zárt parkolóházát kipróbáltuk, és az épület külső helyén leparkolt kocsi pozícióját tökéletesen mutatta az alkalmazás.

A külső kerületekben jobb a parkolási helyzet és nincs akadálya annak, hogy az ország távolabbi részeire elautózzunk. Az viszont megkötés, hogy csak az alkalmazás által jelölt budapesti belső, illetve külső zónákban lehet letenni a kocsit. Maga az indítás/zárás alapvetően ingyenes, de a szigetszerű külső területeken extra zárási díjat számítanak fel.

A kulcs és a forgalmi a kesztyűtartóban © László Ferenc

Hasznos extra télen © László Ferenc

Költségek

Legolcsóbban 60 forintos percdíj ellenében fiatozhatunk, már amennyiben rendelkezünk 990 forintos havi díjas előfizetéssel. Ennek hiányában 79 forint a percdíj, és ha esetleg átlépnénk a 200 kilométeres határt, akkor ezenfelül 79 forintos kilométerdíjra is számíthatunk. A nagyobb prémium modellek normál percdíja 99-129 forint magasságában mozog, a kabriók a kellemesebb időjárású hónapokban drágábbak, mint télen.

Az üzleti előfizetők számára is elérhető szolgáltatás hazai használata minden időben fix áras, ellentétben egyes külföldi városokkal, ahol adott időszakokban és adott területekben dinamikusan változhat az árazás. A Share Now a reptérre történő kijutásban is partner, ilyenkor 890 forintos indítási-, illetve 1 590 forintos lezárási díjat számolnak fel.

Választási lehetőségek © László Ferenc

Ha nemcsak egy rövid útra használnánk a szolgáltatást, érdemes a 2, 4, vagy 6 órás, illetve az 1, 2, 3, vagy 4 napos csomagot választani. Mi egy 1 napos csomagot próbáltunk ki, melynek díja 11 990+999 forint. Utóbbi esetben 90 kilométert autózhatunk "ingyen", e felett 79 forintot kell fizetni kilométerenként. A legkisebb autók, a Smartok nem használhatók napi díjas rendszerben, ehhez minimum Fiat 500-ast kell választanunk.

A központizár aktiválásáról és az ablakok felhúzásáról nem árt gondoskodni, mert a nem megfelelően leállított autóért 50 ezer forintos extra kiadás a "jutalmunk". A kulcs elvesztése 100 ezer forintos tétel, a tankolókártya elhagyását 15 ezer forinttal szankcionálják, a szabálysértések kezelési költsége 5 ezer forint.

Kiválóan fut az Android Auto © László Ferenc

Alternatív megoldások

Magyarországon a 450 járművet, köztük 150 villanyautót üzemeltető Mol Limo a carsharing-piac legnagyobb szereplője. A 990 forintos havidíjat kifizető ügyfelek 60-68 forintos percdíj ellenében vezethetnek 2 ajtós Smartot, illetve 4 személyes kisautót, ezek alkalmi bérleti költsége 75-85 forint percenként, a napi díj 12 500 forint. 100 kilométer felett 59 forintos kilométerköltségre lehet számítani, a várakozási percdíj 25 forint.

A 300 elektromos autót felvonultató flottával rendelkező GreenGo 4 személyes városi autói a 990 forintos havi díj ellenében 65 forintos percdíjért használhatók, az eseti használat percdíja 80 forint. A napi díj 9 860-11 900 forint, a várakozási percdíj 15-20 forint.

Mindkét szolgáltatóval ki lehet jutni a budapesti repülőtérre, melynek felára 1 680-1 990 forint. A Mol Limo esetében az 5 900 forintos regisztrációs díj levezethető, a GreenGo esetében ingyenes a regisztráció és 30 perc bónuszt kapnak az új felhasználók.

Örökifjú retrojárgány a Share Now flottájában © László Ferenc

