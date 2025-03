Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d2f5f19-bed3-401d-97c1-5a761f79069b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 5 és 7 üléses változatban készülő felfrissített Renault Espace hibrid hajtáslánca igen szerény fogyasztással kecsegtet.","shortLead":"Az 5 és 7 üléses változatban készülő felfrissített Renault Espace hibrid hajtáslánca igen szerény fogyasztással...","id":"20250324_1100-kilometeres-hatotavval-tamad-a-legujabb-renault-espace","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d2f5f19-bed3-401d-97c1-5a761f79069b.jpg","index":0,"item":"2e06ba06-aebe-4381-b002-1361029e4c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_1100-kilometeres-hatotavval-tamad-a-legujabb-renault-espace","timestamp":"2025. március. 24. 07:59","title":"1100 kilométeres hatótávval támad a legújabb Renault Espace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a6463-d959-4cb3-bd39-51a7dfbc561d","c_author":"Mellár Tamás","category":"360","description":"A 2024-es GDP alapadataiból kiderül, hogy az Orbán-kormány továbbra is kitart az elhibázott gazdaságpolitikája mellett – figyelmeztet cikkünk szerzője, Mellár Tamás ellenzéki képviselő, egykori KSH-elnök.","shortLead":"A 2024-es GDP alapadataiból kiderül, hogy az Orbán-kormány továbbra is kitart az elhibázott gazdaságpolitikája mellett...","id":"20250324_hvg-hibas-gazdasagpolitika-gdp-mellar-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c81a6463-d959-4cb3-bd39-51a7dfbc561d.jpg","index":0,"item":"49096857-b42b-4d48-9511-0d10f9f4403a","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-hibas-gazdasagpolitika-gdp-mellar-tamas","timestamp":"2025. március. 24. 09:42","title":"Mellár Tamás: Orbánék sok-sok amerikai hitelből teremtenék meg a jólét illúzióját legalább a választásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez az első alkalom, hogy a 76 éves Depardieu-nek ténylegesen bíróság előtt kell felelnie zaklatási vádak miatt.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a 76 éves Depardieu-nek ténylegesen bíróság előtt kell felelnie zaklatási vádak miatt.","id":"20250322_Szexualis-zaklatassal-vadoljak-Gerard-Depardieu-birosag-ele-all","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"f5f1a209-4f88-42bd-b6c7-c7102987df36","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Szexualis-zaklatassal-vadoljak-Gerard-Depardieu-birosag-ele-all","timestamp":"2025. március. 22. 19:35","title":"Szexuális zaklatással vádolják Gérard Depardieu-t, hétfőn bíróság elé áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin a kamerába mondta, hogy rákos. A walesi hercegné ikon státuszának a megerősödését jól jelzi, hogy hónapokkal később úgy lett jelölt az év embere címre a Time magazinnál, hogy lényegében eltűnt a nyilvánosság elől. Bár a visszatérése az otthonosság érzését nyújthatja a briteknek, az őt ismerők szerint Katalin már nem az az ember, aki a betegsége előtt volt. ","shortLead":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin...","id":"20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160.jpg","index":0,"item":"5cbb22c2-2306-4e55-bdb7-2305d4d9487e","keywords":null,"link":"/elet/20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 19:07","title":"Egy éve nagyon sokan elszégyellték magukat, amikor Katalin hercegné bejelentette, hogy rákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488ae808-2134-4de1-900a-4c2aa2d1c790","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik a törökök elleni vereség után arról beszélt, hogy a szerencséért tenni kell, ezt a magyar válogatott az elmúlt években többször is bebizonyította.","shortLead":"Szoboszlai Dominik a törökök elleni vereség után arról beszélt, hogy a szerencséért tenni kell, ezt a magyar válogatott...","id":"20250324_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488ae808-2134-4de1-900a-4c2aa2d1c790.jpg","index":0,"item":"c0cb341e-ef93-4163-a54d-7776e465754a","keywords":null,"link":"/sport/20250324_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. március. 24. 10:34","title":"Szoboszlai: Akik azt kívánják, hogy ne legyünk ott a vébén, nem lesznek boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b3b89f-8ce6-49a4-abf2-42f991328873","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"JD Vance felesége kutyaszánversenyre megy Grönlandra, majd Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó is a szigetre látogat. ","shortLead":"JD Vance felesége kutyaszánversenyre megy Grönlandra, majd Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó is a szigetre látogat. ","id":"20250324_gronland-trump-usha-vance-mike-waltz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b3b89f-8ce6-49a4-abf2-42f991328873.jpg","index":0,"item":"77105c85-0557-48f4-b628-1f562c7a3226","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_gronland-trump-usha-vance-mike-waltz-latogatas","timestamp":"2025. március. 24. 12:38","title":"A grönlandiak már unják, hogy Trump emberei egymásnak adják náluk a kilincset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket, amelyekből kényszeredettnek tűnő mosolya nyomán Hide the Pain Harold megjelöléssel világszerte ismert mémek születtek. Tele a naptára. Reklámoz kakaós italt és harisnyát, fellépései vannak Kőszegtől Bogotáig. HVG-portré.","shortLead":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket...","id":"20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a.jpg","index":0,"item":"567ff331-a38d-408e-9072-f7b9516e6317","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","timestamp":"2025. március. 23. 19:30","title":"Arató András, avagy Hide the Pain Harold: Én sem kemény munkával lettem világhírű, de ne nevezzenek celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kihúzták a tizenkettedik heti számokat. ","shortLead":"Kihúzták a tizenkettedik heti számokat. ","id":"20250322_Otoslotto-ezek-voltak-a-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"2ae5b8b7-a182-4359-a6ba-a1edb995969e","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Otoslotto-ezek-voltak-a-nyeroszamok","timestamp":"2025. március. 22. 19:56","title":"Ötöslottó: ezek voltak a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]