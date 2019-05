Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drága az építőipar, és az áfakulcs is nő.","shortLead":"Drága az építőipar, és az áfakulcs is nő.","id":"20190517_Kevesebb_tarsashaz_epul_de_ez_az_arakon_nem_latszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c37a19d-524d-46a8-b730-f6a1cb8c537e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190517_Kevesebb_tarsashaz_epul_de_ez_az_arakon_nem_latszik","timestamp":"2019. május. 17. 14:17","title":"Kevesebb társasház épül, ami az árakon is lecsapódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Épp egy évvel ezelőtt cserélték le a Videoton nevet, akkor nagyon kibuktak a szurkolók. ","shortLead":"Épp egy évvel ezelőtt cserélték le a Videoton nevet, akkor nagyon kibuktak a szurkolók. ","id":"20190517_videoton_vidi_mol_fehervar_fc_nevvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ec550-e0c5-4fe6-8530-f155ea659349","keywords":null,"link":"/sport/20190517_videoton_vidi_mol_fehervar_fc_nevvaltas","timestamp":"2019. május. 17. 11:30","title":"Megint nevet vált a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világszerte ismert brit szociológus egy katalán lapnak adott interjút, és Orbán Viktort sem kerülhették meg.","shortLead":"A világszerte ismert brit szociológus egy katalán lapnak adott interjút, és Orbán Viktort sem kerülhették meg.","id":"20190517_Anthony_Giddens_Orban_populizmusa_sikeres_de_sok_ellensege_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b587e-1fe6-4404-b280-351c6de80955","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Anthony_Giddens_Orban_populizmusa_sikeres_de_sok_ellensege_van","timestamp":"2019. május. 17. 15:14","title":"Anthony Giddens: Orbán populizmusa sikeres, de sok ellensége van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2a3c9e-8aae-43b5-b6e2-57da5604c81c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológusok közt is akadnak művészlelkűek, sőt olyanok is, akik mellette Trónok harca-rajongók. A kettőből együtt egészen hihetetlen dolgok születhetnek. ","shortLead":"A biológusok közt is akadnak művészlelkűek, sőt olyanok is, akik mellette Trónok harca-rajongók. A kettőből együtt...","id":"20190517_tronok_harca_bakterium_mikroorganizmus_biologus_biologia_bria_obrien","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee2a3c9e-8aae-43b5-b6e2-57da5604c81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badbbf30-1bad-4351-9f59-d02324c16763","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_tronok_harca_bakterium_mikroorganizmus_biologus_biologia_bria_obrien","timestamp":"2019. május. 17. 16:03","title":"Kedveli a Trónok harcát? Akkor le fog esni az álla attól, amit egy biológus művelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","shortLead":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","id":"20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09093954-b68d-448a-b835-806f75d75180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","timestamp":"2019. május. 17. 13:11","title":"10 mém, amiről örökre emlékezetes marad Grumpy Cat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ede35ac-228f-4c73-ad97-7bf7dca2f38b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt a térfigyelő rendszernek köszönhetően az utca végén már várták a rendőrök.","shortLead":"A sofőrt a térfigyelő rendszernek köszönhetően az utca végén már várták a rendőrök.","id":"20190517_baleset_zebra_atkelo_gyalogos_sofor_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ede35ac-228f-4c73-ad97-7bf7dca2f38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbaff63-b080-473d-9ba0-cc5a3d70abf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_baleset_zebra_atkelo_gyalogos_sofor_rendorseg","timestamp":"2019. május. 17. 13:10","title":"Hajszálon múlt a tragédia egy kecskeméti zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb814ad-3276-41c4-8954-afea95f1c052","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Citigroup elemzői szerint a Thomas Cook utazási iroda és légitársaság annyi adósságot termelt, hogy a vállalat összértéke már nullára esett.","shortLead":"A Citigroup elemzői szerint a Thomas Cook utazási iroda és légitársaság annyi adósságot termelt, hogy a vállalat...","id":"20190517_Elemzok_nulla_pennyre_becsultek_az_utazasi_irodaorias_erteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fb814ad-3276-41c4-8954-afea95f1c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7084a131-38da-493a-97b2-ade348e23c52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Elemzok_nulla_pennyre_becsultek_az_utazasi_irodaorias_erteket","timestamp":"2019. május. 17. 15:59","title":"Az elemzők szerint nulla pennyt ér a Thomas Cook utazásiiroda-óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött a GDP-növekedésünk; Mészáros Lőrincnek két rossz napja is volt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött...","id":"20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20ebe1a-b67c-4d64-9b04-3ba8bc606c18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","timestamp":"2019. május. 19. 07:00","title":"És akkor Mészáros nem tudott őszintén örülni a remek magyar GDP-adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]