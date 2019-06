Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük a rendőröknek, végül a kiérkező mentők stabilizálták a férfit, és kórházba szállították.\r

\r

","shortLead":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük...","id":"20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebd326-8010-4f9d-8e56-8db2ea204654","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 14:21","title":"Életet mentettek a rendőrök szombat éjjel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","shortLead":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","id":"20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a85f1-f840-4ded-8ab7-31dbae704cdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","timestamp":"2019. június. 01. 14:04","title":"BL-döntő nulladik félidő: brit szurkolók őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egyház \"megdöbbenéssel és mély szomorúsággal értesült\" a hajókatasztrófáról.","shortLead":"Az egyház \"megdöbbenéssel és mély szomorúsággal értesült\" a hajókatasztrófáról.","id":"20190601_Dunai_hajobaleset_gyujtest_hirdet_a_reformatus_egyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32538278-c045-4b93-a035-f4846809b646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Dunai_hajobaleset_gyujtest_hirdet_a_reformatus_egyhaz","timestamp":"2019. június. 01. 13:42","title":"Dunai hajóbaleset: gyűjtést hirdet a református egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A friss magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében 33-30-ra győzött a Kielce ellen. A Veszprém 2015 és 2016 után harmadszor szerepelhet a legrangosabb európai kézilabdakupa négyes döntőjének fináléjában.","shortLead":"A friss magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében 33-30-ra győzött a Kielce ellen. A Veszprém 2015 és...","id":"20190601_kezilabda_bajnokok_ligaja_veszprem_elodonto_kielce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb74f8-d146-46ce-9b96-604bfc5476f0","keywords":null,"link":"/sport/20190601_kezilabda_bajnokok_ligaja_veszprem_elodonto_kielce","timestamp":"2019. június. 01. 16:55","title":"BL-döntős a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton azonosították a szerdai dunai hajóbaleset hét dél-koreai áldozatát.","shortLead":"Szombaton azonosították a szerdai dunai hajóbaleset hét dél-koreai áldozatát.","id":"20190601_Azonositottak_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391bb045-2165-498b-9f78-655ca819c6b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Azonositottak_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 01. 16:39","title":"Azonosították a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz a területen, a footgolf pályát most adták át. Mindezt a szegedi Fidesz lehetséges polgármester-jelöltjének cége építi, a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől kapott területen. ","shortLead":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz...","id":"20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e35a9e-e1f2-40fe-940a-c952d9a39997","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","timestamp":"2019. június. 02. 10:05","title":"Jurtatábor és footgolf: igazán mindenkire figyel Lezsák Sándorék alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő délelőtt vihette el az utolsó dolgait a régi házából.","shortLead":"Hétfő délelőtt vihette el az utolsó dolgait a régi házából.","id":"20190603_Biro_Ica_kilakoltatasa_megint_kisebb_botranyba_fulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2b248d-49be-4cbb-86d0-1a52b553535e","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Biro_Ica_kilakoltatasa_megint_kisebb_botranyba_fulladt","timestamp":"2019. június. 03. 10:46","title":"Bíró Ica kilakoltatása megint kisebb botrányba fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1806d3f-2ab4-45ee-b1b6-ed023e247b52","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kovács Zsófia aranyérmet szerzett felemáskorláton a tornászok koperi világkupaversenyén.","shortLead":"Kovács Zsófia aranyérmet szerzett felemáskorláton a tornászok koperi világkupaversenyén.","id":"20190601_Kovacs_Zsofia_aranyermes_felemaskorlaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1806d3f-2ab4-45ee-b1b6-ed023e247b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3eae55-605c-44c8-abdb-3d231a575e42","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Kovacs_Zsofia_aranyermes_felemaskorlaton","timestamp":"2019. június. 01. 21:40","title":"Kovács Zsófia világkupa-aranyérmes felemáskorláton Koperben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]