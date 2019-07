Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1b3788d-ae22-4261-8fb9-10c35cc6fe47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chris Hemsworth megint belebújik a villámisten gúnyájába.","shortLead":"Chris Hemsworth megint belebújik a villámisten gúnyájába.","id":"20190716_Keszul_a_Thor_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b3788d-ae22-4261-8fb9-10c35cc6fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf6d30e-d614-46c6-9cfd-80b3777de370","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Keszul_a_Thor_4","timestamp":"2019. július. 16. 20:49","title":"Készül a Thor 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","shortLead":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","id":"20190717_benzinar_mol_tankolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050955a2-6b8d-4ee9-ae31-339a5140c5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_benzinar_mol_tankolas","timestamp":"2019. július. 17. 05:01","title":"Ismét drágulásra ébredhetnek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accb4f2c-d721-454d-8456-f1092b0913ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan induló bajnokságban 4x4-es hajtású elektromos autók mennek a világ legextrémebb terepviszonyai között.","shortLead":"A hamarosan induló bajnokságban 4x4-es hajtású elektromos autók mennek a világ legextrémebb terepviszonyai között.","id":"20190716_Ilyen_autokkal_mennek_majd_Extreme_Eben_amelyet_a_Himalajan_Deli_Sarkon_az_Amazonasnal_rendeznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=accb4f2c-d721-454d-8456-f1092b0913ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a4d3d4-5ed4-4be7-9bf4-f6aedd072883","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Ilyen_autokkal_mennek_majd_Extreme_Eben_amelyet_a_Himalajan_Deli_Sarkon_az_Amazonasnal_rendeznek","timestamp":"2019. július. 16. 14:42","title":"Ilyen autókkal mennek majd az Extreme E-ben: a Himaláján, a Déli-sarkon, az Amazonasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíró Márk a most zárult parlamenti ülésszakban egyszer sem szólalt fel. És van öt miniszter is, akik szintén némák maradtak. A kormány szerint a minisztereknek nem is ez a dolguk.","shortLead":"Bíró Márk a most zárult parlamenti ülésszakban egyszer sem szólalt fel. És van öt miniszter is, akik szintén némák...","id":"20190716_Egy_fideszes_kepviselo_2010_ota_csak_egyszer_kert_szot__akkor_is_veletlenul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ecf3e3-8408-4f96-bdde-dd89805fb779","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Egy_fideszes_kepviselo_2010_ota_csak_egyszer_kert_szot__akkor_is_veletlenul","timestamp":"2019. július. 16. 09:05","title":"Egy fideszes képviselő 2010 óta csak egyszer kért szót – akkor is véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0963e04c-c2ca-4b31-83f6-b2d0bbd2d394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egykor a televízió közvetítette az Apollo-11 küldetés sikeres startját, ezúttal a YouTube-on lehet visszaidézni az eseményeket.","shortLead":"Egykor a televízió közvetítette az Apollo-11 küldetés sikeres startját, ezúttal a YouTube-on lehet visszaidézni...","id":"20190717_holdraszallas_apollo_11_kennedy_urkozpont_kiloves_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0963e04c-c2ca-4b31-83f6-b2d0bbd2d394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b223e4-2fa8-4cc1-98df-a6aa8ac44296","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_holdraszallas_apollo_11_kennedy_urkozpont_kiloves_video","timestamp":"2019. július. 17. 09:03","title":"Videón a történelmi pillanat: így indultak el a Hold felé 50 éve Neil Armstrongék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7033e37-87b7-473c-b5e9-781bef90f147","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négy nagyvárosban, köztük Budapesten közel nyolcezer bébiételt és -italt tesztelt az Egészségügyi Világszervezet, és a termékek legalább felében lévő kalória több mint 30 százaléka cukrokból származott, vagyis ezeket akkor sem kéne hat hónaposnál fiatalabb bébinek adni, ha az van ráírva a címkéjére, hogy lehet.","shortLead":"Négy nagyvárosban, köztük Budapesten közel nyolcezer bébiételt és -italt tesztelt az Egészségügyi Világszervezet, és...","id":"20190715_A_bebietelek_nagy_resze_olyan_cukros_hogy_nem_valo_a_pici_babaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7033e37-87b7-473c-b5e9-781bef90f147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfb472d-133a-4498-88a8-a90b5b675931","keywords":null,"link":"/elet/20190715_A_bebietelek_nagy_resze_olyan_cukros_hogy_nem_valo_a_pici_babaknak","timestamp":"2019. július. 15. 17:11","title":"A bébiételek nagy része olyan cukros, hogy nem való a pici babáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államot képviseli, közhatalmat gyakorol.","shortLead":"Az államot képviseli, közhatalmat gyakorol.","id":"20190716_Ab_szabad_mutatni_a_bortonor_arcat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8599ed18-0dbe-44b3-bbfc-5d8fd649bf2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Ab_szabad_mutatni_a_bortonor_arcat","timestamp":"2019. július. 16. 11:16","title":"Ab: Szabad mutatni a börtönőr arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az emberek követik egymás példáját – hivatkozzunk azokra, akiket már meggyőztünk!","shortLead":"Az emberek követik egymás példáját – hivatkozzunk azokra, akiket már meggyőztünk!","id":"20190716_Hogyan_mukodik_a_csordaszellem_Es_mikent_hasznosithatjuk_ezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded1949-591c-4780-9b29-d6941c082a21","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190716_Hogyan_mukodik_a_csordaszellem_Es_mikent_hasznosithatjuk_ezt","timestamp":"2019. július. 16. 14:15","title":"Hogyan működik a csordaszellem? És miként hasznosíthatjuk ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]