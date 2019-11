Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5840b5a3-c6cb-47fd-998e-bce3063aa6d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglehetősen érdekes videót tett közzé a Russia Today.","shortLead":"Meglehetősen érdekes videót tett közzé a Russia Today.","id":"20191101_Autos_uldozes_orosz_modra_traktorral_menekult_a_rendorok_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5840b5a3-c6cb-47fd-998e-bce3063aa6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55dba6a7-cb76-421c-a0b9-521b59f37c67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Autos_uldozes_orosz_modra_traktorral_menekult_a_rendorok_elol","timestamp":"2019. november. 01. 10:58","title":"Autós üldözés orosz módra: traktorral menekült a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb8c580-7bab-425f-821e-b7305f50da72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kelet-európai csúcstalálkozó lesz a fedett pályás 1000-es torna elődöntőjében.","shortLead":"Kelet-európai csúcstalálkozó lesz a fedett pályás 1000-es torna elődöntőjében.","id":"20191101_Tenisz_DimitrovDjokovics_elodonto_lesz_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb8c580-7bab-425f-821e-b7305f50da72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2fae72-064a-471b-b786-06d483feb699","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Tenisz_DimitrovDjokovics_elodonto_lesz_Parizsban","timestamp":"2019. november. 01. 18:39","title":"Tenisz: Dimitrov-Djokovics elődöntő lesz Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason, az M7-esen és az M1-esen is torlódik a forgalom.","shortLead":"Az M3-ason, az M7-esen és az M1-esen is torlódik a forgalom.","id":"20191101_Dugo_dugo_hatan__oriasi_a_forgalom_az_autopalyakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fd19e-d5fe-4721-a575-eb0350969a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Dugo_dugo_hatan__oriasi_a_forgalom_az_autopalyakon","timestamp":"2019. november. 01. 12:47","title":"Dugó, dugó hátán – óriási a forgalom az autópályákon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc66e2-8f5a-4ac1-9ae6-5dbc347ebc28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az jelentkezzen.","shortLead":"A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az jelentkezzen.","id":"20191101_Ikerbabakocsival_utkozott_a_nyiregyhazi_autos_de_meg_sem_allt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9efc66e2-8f5a-4ac1-9ae6-5dbc347ebc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7208d0f5-2402-4184-a5b0-17dbd0d852b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Ikerbabakocsival_utkozott_a_nyiregyhazi_autos_de_meg_sem_allt","timestamp":"2019. november. 01. 12:19","title":"Ikerbabakocsival ütközött a nyíregyházi autós, de meg sem állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Üstökösbölcsőt\" fedeztek fel a csillagászok a Jupiteren túl a NASA Spitzer űrtávcsöve segítségével. A régió mintha ajtót nyitna az üstökösök számára a Naprendszer belseje felé.","shortLead":"\"Üstökösbölcsőt\" fedeztek fel a csillagászok a Jupiteren túl a NASA Spitzer űrtávcsöve segítségével. A régió mintha...","id":"20191102_jupiter_ustokos_ustokosbolcso_nasa_spitzer_urtavcso_hullocsillag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9726e07-068b-4f39-960c-608ec1efef34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_jupiter_ustokos_ustokosbolcso_nasa_spitzer_urtavcso_hullocsillag","timestamp":"2019. november. 02. 12:03","title":"A tudósok benéztek a Jupiter mögé, és nagyon meglepődtek azon, amit ott láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9eb3f-c0f7-4f19-8de0-1cc9faa5c2a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar kis- és középvállalkozások rendelik el a 400 óra túlórát. ","shortLead":"Magyar kis- és középvállalkozások rendelik el a 400 óra túlórát. ","id":"20191102_A_karacsonyi_hajraban_viragzik_a_rabszolgatorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c9eb3f-c0f7-4f19-8de0-1cc9faa5c2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee4343e-1c49-4119-a092-86e39c4db8c7","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_A_karacsonyi_hajraban_viragzik_a_rabszolgatorveny","timestamp":"2019. november. 02. 15:01","title":"A karácsonyi hajrában virágzik a rabszolgatörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni az antiszemitizmus ellen. 94 évesen is igazi aktivista, előadásokat tart, könyvet ír, a közösségi oldalán posztol, és a Vígszínház színpadán táncol. Portréinterjú Fahidi Évával.","shortLead":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni...","id":"201944_fahidi_eva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dcdf3a-47b4-454e-9b86-a9b0609bdcbb","keywords":null,"link":"/360/201944_fahidi_eva","timestamp":"2019. november. 01. 19:00","title":"Fahidi Éva: \"Ha már élek, a világért sem akarok boldogtalan lenni.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9f68b8-8554-4387-98e0-a2a960acde5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olaszországi partokra érkezők növekvő létszáma nem számít \"inváziónak\" Luciana Lamorgese belügyminiszter szerint, aki hazugnak nevezte elődjét, Matteo Salvinit, a Liga vezetőjét egy pénteki interjúban.","shortLead":"Az olaszországi partokra érkezők növekvő létszáma nem számít \"inváziónak\" Luciana Lamorgese belügyminiszter szerint...","id":"20191101_Lehazugoztal_Salvinit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9f68b8-8554-4387-98e0-a2a960acde5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705ab519-14e8-496e-b670-a613ef716a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Lehazugoztal_Salvinit","timestamp":"2019. november. 01. 17:27","title":"Lehazugozták Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]