[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar határokon csak magyarok léphetik be, fel kellene pörgetni a vírusteszteket, megszólalt a kórházban jogosan balhézó férfi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar határokon csak magyarok léphetik be, fel kellene pörgetni a vírusteszteket, megszólalt a kórházban jogosan...","id":"20200317_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3e228f-3a15-4eec-9204-749293b26edb","keywords":null,"link":"/360/20200317_Radar360","timestamp":"2020. március. 17. 08:00","title":"Radar360: Lezárásra, bezárásra ébredt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","shortLead":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","id":"20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2a2b1-4b26-4f98-86c7-02f2e5b8c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","timestamp":"2020. március. 16. 07:56","title":"Egy nyírábrányi ember is koronavírusos lett, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c198e23a-9f22-4ab0-9d49-3b98945abe0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét itt a Dumaszínház-tömörítvény. Benne: lakáshíradó!","shortLead":"Ismét itt a Dumaszínház-tömörítvény. Benne: lakáshíradó!","id":"20200315_Duma_Aktual_Karantenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c198e23a-9f22-4ab0-9d49-3b98945abe0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19a9ac-8e43-4d73-bfb4-8d57e700d55d","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Duma_Aktual_Karantenyek","timestamp":"2020. március. 15. 21:57","title":"Duma Aktuál: Karantények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774b4245-e640-4b54-a6a6-eab81d2b48dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben: az ország lezárja a határait, csak magyarok léphetnek be, éjféltől betiltják a rendezvényeket, a szórakozóhelyek, mozik zárva lesznek, az élelmiszerüzletek, patikák és drogériák kivételével minden üzlet, étterem és kávézó bezár háromkor. \r

","shortLead":"Drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben: az ország lezárja...","id":"20200316_Orban_Viktor_koronavirus_parlament_felszolalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=774b4245-e640-4b54-a6a6-eab81d2b48dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b502b15-d69d-454b-82e8-6778d1b22b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Orban_Viktor_koronavirus_parlament_felszolalas","timestamp":"2020. március. 16. 11:19","title":"Orbán Viktor: Lezárják Magyarország határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","shortLead":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","id":"20200315_koronavirus_brit_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d937d-5c9a-4a59-8114-2298ab514ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_brit_karanten","timestamp":"2020. március. 15. 14:18","title":"Arra fogja a brit kormány kérni a 70 évnél idősebbeket, hogy ne menjenek el otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22309b27-f07a-4de5-a015-5e6e4db1390d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világszerte, így nálunk is gondokat okozó koronavírus miatt több magyarországi bolt és üzlet is új szabályok betartására kéri a vásárlókat.","shortLead":"A világszerte, így nálunk is gondokat okozó koronavírus miatt több magyarországi bolt és üzlet is új szabályok...","id":"20200316_koronavirus_rossmann_tesco_magyar_posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22309b27-f07a-4de5-a015-5e6e4db1390d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739b3deb-bdf4-442c-bf55-0df8d25313e8","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_koronavirus_rossmann_tesco_magyar_posta","timestamp":"2020. március. 16. 19:50","title":"Koronavírus: a Rossmann, a Tesco és a Posta is új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a50411c-6ac4-4357-aa45-15761805733d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű építőjáték, a Minecraft lett azoknak a híreknek az otthona, amelyeket bizonyos kormányok betiltottak.","shortLead":"A népszerű építőjáték, a Minecraft lett azoknak a híreknek az otthona, amelyeket bizonyos kormányok betiltottak.","id":"20200316_minecraft_konyvtar_cenzura_betiltott_hirek_sajtoszabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a50411c-6ac4-4357-aa45-15761805733d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e3f7fa-9c19-47b5-9e92-6a51319fe517","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_minecraft_konyvtar_cenzura_betiltott_hirek_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. március. 16. 20:30","title":"A Minecraftban építettek könyvtárat az írásoknak, amelyeket letiltottak a kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Nemzeti összefogás kéne? Akkor ne egy hülyegyereket küldjetek!","shortLead":"Nemzeti összefogás kéne? Akkor ne egy hülyegyereket küldjetek!","id":"20200316_Zolika_ha_kerdeznek_valaszolsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7207e1a4-2ad5-4e64-b7b8-a4bb49563a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Zolika_ha_kerdeznek_valaszolsz","timestamp":"2020. március. 16. 10:05","title":"Tóta W.: Zolika, ha kérdeznek, válaszolsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]