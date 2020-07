Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közösek az érdekek.","shortLead":"Közösek az érdekek.","id":"20200721_Orban_Viktornak_mondott_koszonetet_a_lengyel_kormanyfo_az_EUcsucs_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ae6514-3fe3-4d1d-bb11-4ccc01acf2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Orban_Viktornak_mondott_koszonetet_a_lengyel_kormanyfo_az_EUcsucs_utan","timestamp":"2020. július. 21. 07:12","title":"Orbán Viktornak mondott köszönetet a lengyel kormányfő az EU-csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58cab96-36b7-4464-8c59-b8ae0424a0b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy, a Puskás Akadémia által a YouTube-on megosztott videofelvétel hátterében feltűnik az épülő „Ifjúsági Sportszálláshely”. Az akadémia első körben 1,5, aztán már 4 milliárd forint tao-támogatást kért és kapott rá, a belsejéről annyit tudni, hogy komoly wellness-részleget rendeltek hozzá.","shortLead":"Egy, a Puskás Akadémia által a YouTube-on megosztott videofelvétel hátterében feltűnik az épülő „Ifjúsági...","id":"20200722_A_felcsuti_akademia_veletlenul_videot_kozolt_4_milliard_forint_kozpenzbol_epulo_wellness_szallojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e58cab96-36b7-4464-8c59-b8ae0424a0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71197bc-0362-47de-9e20-05dddd9bf2cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_A_felcsuti_akademia_veletlenul_videot_kozolt_4_milliard_forint_kozpenzbol_epulo_wellness_szallojarol","timestamp":"2020. július. 22. 10:56","title":"A felcsúti akadémia véletlenül videót közölt 4 milliárd forint közpénzből épülő wellness szállójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"130 ezerrel több a munkanélküli, mint tavaly. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"130 ezerrel több a munkanélküli, mint tavaly. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200721_Radar360_Mukodik_a_brit_vakcina_megallapodas_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac877420-43e4-4fa0-b5fd-e7d0ad4bce49","keywords":null,"link":"/360/20200721_Radar360_Mukodik_a_brit_vakcina_megallapodas_Brusszelben","timestamp":"2020. július. 21. 07:42","title":"Radar360: Működik a brit vakcina, megállapodás Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ügyvéd házaspár a háza előtt vonuló tüntetők miatt kapott fegyver után. Az ügyészség szerint kockáztatták a demonstráció békés jellegét.","shortLead":"Egy ügyvéd házaspár a háza előtt vonuló tüntetők miatt kapott fegyver után. Az ügyészség szerint kockáztatták...","id":"20200721_ugyvedpar_st_louis_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ccfc3-aa2d-4c78-9346-ba9fc0925dfe","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_ugyvedpar_st_louis_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 21. 09:39","title":"Letartóztatták a tüntetőkre fegyvert fogó amerikai ügyvédpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1296551-5834-49aa-a700-fb62a3b3c1de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kínában készülő középkategóriás szabadidőautó egy feltöltéssel mintegy 460 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A Kínában készülő középkategóriás szabadidőautó egy feltöltéssel mintegy 460 kilométert képes megtenni.","id":"20200722_24_millio_forinttol_indul_a_bmw_ix3_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1296551-5834-49aa-a700-fb62a3b3c1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dd1753-c566-4f37-86ac-bd4852e3d74a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_24_millio_forinttol_indul_a_bmw_ix3_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2020. július. 22. 06:41","title":"23 millió forinttól indul itthon a BMW elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt megyére narancssárga, míg az ország többi részére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Öt megyére narancssárga, míg az ország többi részére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20200721_zivatar_figyelmeztetes_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1772a59f-6345-4f2b-9eca-40274e66a46e","keywords":null,"link":"/elet/20200721_zivatar_figyelmeztetes_vihar","timestamp":"2020. július. 21. 06:17","title":"Zivatar miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium is elismeri, hogy a 2020-as büdzsének már köze sincs a valósághoz. A bevételek ugyan jól alakultak, de a kiadások elszálltak. A hiány fél év alatt elérte az egész évre tervezett összeg ötszörösét, a központi költségvetés adóssága 2200 milliárd forinttal nőtt.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium is elismeri, hogy a 2020-as büdzsének már köze sincs a valósághoz. A bevételek ugyan jól...","id":"20200722_A_forint_arfolyamanak_beszakadasa_385_milliard_forintot_huzott_ki_az_allamhaztartasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27bff34-7f2e-4cd6-ab06-9a36d5a0e417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_A_forint_arfolyamanak_beszakadasa_385_milliard_forintot_huzott_ki_az_allamhaztartasbol","timestamp":"2020. július. 22. 13:06","title":"A forint árfolyamának beszakadása 385 milliárd forintot húzott ki az államháztartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Váratlan körülmények (koronajárvány?) miatt visszavonta a mentőszolgálat járműmegrendelésén adott ajánlatát a BM Heros állami cég, amely évek óta a gyártja a mentők járműveit. Ezért (is) kapott 1,4 milliárdért új üzemcsarnokot. Más ajánlat nem volt, a mentők újra kiírják a beszerzést.","shortLead":"Váratlan körülmények (koronajárvány?) miatt visszavonta a mentőszolgálat járműmegrendelésén adott ajánlatát a BM Heros...","id":"20200722_A_mentogyartasra_14_milliardert_felizmositott_ceg_visszalepett_a_mentok_megrendelesebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557c3031-692b-48c4-b66e-a591d89b09ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200722_A_mentogyartasra_14_milliardert_felizmositott_ceg_visszalepett_a_mentok_megrendelesebol","timestamp":"2020. július. 22. 05:54","title":"A mentőgyártásra 1,4 milliárdért felizmosított állami cégnek váratlanul kockázatos lett a mentőgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]