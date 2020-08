Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0252f111-0407-4b02-a36f-c29e607591e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban teljes restauráláson átesett autó egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","shortLead":"A közelmúltban teljes restauráláson átesett autó egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","id":"20200810_140_kilometerrel_hirdetnek_egy_30_eves_vw_golf_gtdt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0252f111-0407-4b02-a36f-c29e607591e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badfcdce-c03f-481e-8687-400a1c199ced","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_140_kilometerrel_hirdetnek_egy_30_eves_vw_golf_gtdt","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:41","title":"140 kilométerrel hirdetnek egy 30 éves VW Golf GTD-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás – jelentették be Minszkben. A voksolás napján az Alekszandr Lukasenko államfő nevével fémjelzett hatalom a főváros központi részén gyakorlatilag teljesen megbénította az internetet.","shortLead":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás –...","id":"20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cd6ffc-fcf1-413b-86bf-b06c7028e30e","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:41","title":"Az elnökválasztás napján sem tagadta meg magát a fehérorosz diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba mindenki - derült ki az RTL Klub Híradójából. Megtudták azt is, a szegedi Fül-Orr-Gégészeti Klinikát egy koronavírusos dolgozó miatt zárták le. ","shortLead":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba...","id":"20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988195c2-3587-4770-9b09-72d75b0fabf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:03","title":"Mindenki karanténba került egy újfehértói rendezvény után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majdnem 37 Celsius-fokot mértek tegnap Budakalászon, a szakemberek szerint ennél melegebb nem lesz. A belvárosi hősziget melegét „fújhatta” arrébb a szél. ","shortLead":"Majdnem 37 Celsius-fokot mértek tegnap Budakalászon, a szakemberek szerint ennél melegebb nem lesz. A belvárosi...","id":"20200809_Az_idei_nyar_legmagasabb_homersekletet_mertek_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3247e4c8-f8d1-4715-8b51-efaba663f312","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Az_idei_nyar_legmagasabb_homersekletet_mertek_szombaton","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:09","title":"Szombaton volt az idei nyár legmelegebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a79706-ab12-4907-9fb5-e800f3c2e2e1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Négy évtizede zárult a moszkvai nyári olimpia, amelyen az USA és legtöbb szövetségese nem vett részt a Szovjetunió afganisztáni inváziója miatt. A sportolókat érő washingtoni nyomásgyakorlás alig különbözött attól, mint amivel négy évvel később Moszkva elérte a Los Angeles-i játékok bosszúbojkottját.","shortLead":"Négy évtizede zárult a moszkvai nyári olimpia, amelyen az USA és legtöbb szövetségese nem vett részt a Szovjetunió...","id":"202032__moszkvai_olimpia__amerikai_bojkott__politikai_nyomas__tavoltartasi_vegzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61a79706-ab12-4907-9fb5-e800f3c2e2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d61f21-89a5-4e50-bad9-cac7b8a66e46","keywords":null,"link":"/360/202032__moszkvai_olimpia__amerikai_bojkott__politikai_nyomas__tavoltartasi_vegzes","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Az amerikai sportolókat is megdolgozta a politika a moszkvai olimpiai bojkottért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha megtérüljön. Az első hasonló hazai pályaépítésnek Sávolyon hatalmas bukás lett a vége.","shortLead":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha...","id":"202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c02f4c-2b59-4d9f-8b2a-19607dca467f","keywords":null,"link":"/360/202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:00","title":"„Bőgjenek hát a motorok”, üzente Orbán Hajdúnánásnak a sávolyi lebőgés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős, viharos széllel kísért zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős...","id":"20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bbb8ea-11b6-4ec4-a8e5-cc50d09b1caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:20","title":"Igazán szerencsés, aki most nyaral: jövő héten is marad a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16073005-d354-49a1-8242-edebd4f5ff66","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, az ötödik.

","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200809_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__otodik_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16073005-d354-49a1-8242-edebd4f5ff66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbb069c-01d3-4f5d-8cdd-1a6b8ca155be","keywords":null,"link":"/kultura/20200809_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__otodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:04","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – ötödik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]